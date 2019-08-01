О создании Генеральным секретарем ООН «комиссии по расследованию» по северо-западной части Сирии

Российский пресс-релиз

1 августа Генсекретарь ООН объявил об учреждении «внутренней комиссии Секретариата по расследованию ряда инцидентов, имевших место в северо-западной части Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации в зоне деэскалации Идлиб между Российской Федерацией и Турцией 17 сентября 2018 года».

Нам достоверно известно, что эту идею, носящую провокационный характер, активно продвигали страны, враждебно настроенные по отношению к законным властям САР и нашим усилиям по искоренению террористической угрозы в этой стране и обеспечению ее территориальной целостности и суверенитета. Мы не раз подчеркивали, что сирийские военные при поддержке российских ВКС осуществляют сугубо ответные и ограниченные действия по нейтрализации террористов и уничтожению их объектов. Попытки бросить тень на эти усилия, дискредитировать Дамаск, несомненно, будут затем использованы и для создания новых препятствий на пути политического урегулирования.

Обратили внимание на то, что свое решение А.Гутерреш обосновал ссылкой на статью 97 Устава ООН, которая гласит: "Секретариат состоит из Генерального Секретаря и такого персонала, который может потребоваться для Организации. Генеральный Секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Генеральный Секретарь является главным административным должностным лицом Организации". Совершенно непонятно, каким образом такие формулировки могут трактоваться как дающие полномочия на создание "комиссии по расследованию". При этом на фоне сообщений о предпринятом рядом членов СБ ООН демарше с требованием проведения расследования событий в Идлибской зоне деэскалации было бы неправильно упускать из виду и статью 100 Устава ООН, согласно которой, в частности, "при исполнении своих обязанностей Генеральный Секретарь и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти...".

Даже если абстрагироваться от правовых изъянов дела, то хотели бы понять, каким образом Секретариат ООН планирует выстроить работу "комиссии по расследованию". Дистанционно ли, учитывая, что Идлибская зона деэскалации, по сути, контролируется преимущественно террористами? Либо с опорой на некие "заслуживающие доверия" у ооновцев источники типа пресловутых "Белых касок", которые вольготно себя чувствуют на подконтрольных джихадистам территориях и многократно уличались как сирийскими властями, так и Центром по примирению враждующих сторон, в распространении постановочных и фейковых сюжетов для организации провокаций и нагнетания антидамасских настроений?

Также хотели бы поинтересоваться планами Генсекретаря ООН в отношении расследования инцидентов с гибелью мирного населения в результате бомбардировок США и их союзниками, в частности, сирийских городов Ракка, Багуз, Хаджин, а также территорий Ливии, Ирака, Афганистана.