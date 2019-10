Russland ermahnt die Türkei zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen

Das russisch-türkische Memorandum bestätigt die Rechtmäßigkeit der türkischen Operation "Quelle des Friedens" in einem 32 Kilometer tiefen Grenzgebiet mit Ausnahme der Stadt Qamishli. Es sagt kein Wort über die US-Forderung, die nördliche Kommunikationsroute Teheran-Beirut zu schließen. Darüber hinaus setzt es keine Frist für den Abzug der türkischen Armee, die nun wahrscheinlich eine militärische Besetzung erzwingen wird, wie sie es in Zypern und im Irak getan hat.

Dieses Dokument, dessen Klauseln lange geheim gehalten wurden, ermächtigt die türkische Armee, PKK-Terroristen, die sie bombardieren, zu verfolgen, indem sie in das syrische Territorium eindringen durfte. Zu dieser Zeit hatte die Artillerie der PKK eine maximale Reichweite von 32 Kilometern, daher die Tiefe des Gebiets, das jetzt von der türkischen Armee besetzt wird. Darüber hinaus hatte die Arabische Republik Syrien die türkische Armee ermächtigt, in einer Fünf-Kilometer-Zone permanente Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Diese Bestimmungen beendeten die syrisch-türkischen Spannungen, die durch das politische Asyl für Abdullah Öcalan und die PKK erzeugt wurden.

Die beiden Länder unterzeichneten eine gemeinsame Absichtserklärung [ 1 ] zur Lage in Syrien. Sie beruht einerseits auf der Achtung der territorialen Integrität Syriens und der Sicherheitsbedürfnisse der Türkei und andererseits auf dem Abkommen von Adana [ 2 ], 1998 von den Regierungen von Hafez al-Assad und Süleyman Demirel ausgehandelt.

Der russische Präsident Wladimir Putin empfing am 22. Oktober 2019 seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Sotschi. Die Gespräche dauerten fünf Stunden. Sie konzentrierten sich sowohl auf die bilateralen Handelsbeziehungen als auch auf die türkische Operation "Quelle des Friedens" in Syrien.

