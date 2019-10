Rusia recuerda a Turquía que debe ‎atenerse a sus compromisos

El memorándum tampoco menciona los crímenes de guerra cometidos por la milicias ‎turcomanas sirias que acompañan al ejército turco, ni las acusaciones emitidas por Amnistía ‎Internacional [ 4 ] y por el diario británico The Times [ 5 ] sobre el supuesto uso de ‎fósforo blanco por parte del ejército turco durante su operación militar en el noreste de Siria. ‎

El memorándum ruso-turco firmado en el marco del encuentro Putin-Erdogan confirma la ‎legalidad de la operación militar turca “Manantial de Paz” dentro de una franja de suelo sirio de ‎‎32 kilómetros de profundidad a partir de la frontera –exceptuando la ciudad siria de Qamishli. ‎Pero no menciona la exigencia estadounidense de cierre de la vía de comunicación terrestre entre ‎Teherán y Beirut. Tampoco establece un límite de tiempo para la retirada del ejército turco, en ‎una situación en que Turquía podría verse tentada a imponer una ocupación militar, como ya hace ‎en Chipre y en Irak. ‎

