Op 4 december kwam de Noord-Atlantische Raad van staatshoofden en regeringsleiders in Londen bijeen om de 70ste verjaardag van de NAVO te vieren, die door secretaris-generaal Jens Stoltenberg werd omschreven als "de meest succesvolle alliantie in de geschiedenis".

Een onmiskenbaar "succes". Sinds het de Joegoslavische Federatie in 1999 verwoeste door oorlogshandelingen, is het NAVO-lidmaatschap gestegen van 16 naar 29 landen (30 als het nu ook Macedonië omvat), en is het naar het oosten uitgebreid tot de grenzen van Rusland. "Voor het eerst in de geschiedenis - beweert Stoltenberg- hebben we nu gevechtsklare troepen in de oostelijke vleugel van onze alliantie". Maar de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is verder gegaan dan dat, door haar oorlogsvoering uit te breiden tot in de Afghaanse bergen en doorheen de woestijnen van Afrika en het Midden-Oosten.

Momenteel legt de Grote Alliantie de lat zelfs nog hoger. Op de Top van Londen - voor aangekondigd door Stoltenberg - zullen de leiders van de 29 lidstaten "erkennen dat de ruimtevaart ons vijfde operatiegebied is", dat zal worden toegevoegd aan het land, de zee-, lucht- en cyber ruimtelijke velden. "De ruimte is essentieel voor het welslagen van onze operaties", benadrukte de secretaris-generaal, waarbij hij aangaf dat de NAVO van plan is een militair ruimtevaartprogramma te ontwikkelen. Hij gaf uiteraard geen details, maar zei dat de NAVO een eerste contract van een miljard dollar heeft ondertekend om haar 14 AWAC-vliegtuigen te moderniseren. Dit zijn geen eenvoudige radarvliegtuigen, maar vliegende commandocentra, gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Boeing voor het managen van gevechten via ruimtelijke systemen.

Zonder enige twijfel weet bijna geen van de Europese leiders (voor Italië, premier Conte), die op 4 december "zal erkennen dat de ruimtevaart ons vijfde operatiegebied is", niets van het ruimte militaire programma van de NAVO, dat is opgesteld door het Pentagon en de Europese militaire topontmoetingen die verbonden zijn aan de grootste luchtvaartindustrie. En nog minder van deze programma’s is bekend bij de Europese parlementen, die, net als in Italië, alle besluiten van de NAVO - onder Amerikaans bevel - aanvaarden zonder rekening te houden met de politiek-militaire en economische gevolgen ervan.

Dus de NAVO gaat van start in de ruimte in het kielzog van het nieuwe ruimtevaartcommando dat afgelopen augustus door het Pentagon is opgericht met als doel, zoals president Trump heeft verklaard, "ervoor te zorgen dat de Amerikaanse dominantie van de ruimte nooit in gevaar zal komen". Trump kondigde vervolgens de opeenvolgende oprichting van de Amerikaanse ruimtemacht aan, met als missie "het verdedigen van vitale Amerikaanse belangen in de ruimte, het volgende gebied van oorlogsvoering". Rusland en China beschuldigden de VS ervan dat zij de weg vrijmaken voor de militarisering van de ruimte en waarschuwden dat zij in staat zijn te reageren. Dit alles maximaliseert de dreiging van een nucleaire oorlog.

Ook al kennen we het ruimtelijk militair programma van de NAVO nog niet, één ding is zeker - het zal erg duur zijn. Op de Top zal Trump druk uitoefenen op de Europese bondgenoten om hen te dwingen hun militaire uitgaven te verhogen tot 2 procent of meer van hun BBP. Tot nu toe hebben acht landen dat gedaan: Bulgarije (dat zijn bijdrage heeft verhoogd tot 3,25 procent, net onder de 3,42 procent van de VS), Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Estland, Roemenië, Litouwen, Letland en Polen. De andere landen, die onder de 2% blijven, hebben ingestemd met de verhoging. De enorme uitgaven van de VS - 730 miljard dollar in 2019, meer dan tien keer zoveel als die van Rusland - hebben de jaarlijkse militaire begroting van de NAVO volgens officiële gegevens doen stijgen tot meer dan 1.000 miljard dollar. In werkelijkheid is het hoger dan door de NAVO is aangegeven, omdat er geen rekening is gehouden met verschillende posten met een militair karakter - bijvoorbeeld die van de Amerikaanse militaire wapens, die niet op de lijst van het Pentagon, maar van het ministerie van Energie staan.

De militaire uitgaven van Italië, die van de 13e naar de 11e plaats in de wereld zijn gestegen, bedragen nu in reële termen ongeveer 25 miljard euro per jaar. Afgelopen juni voegde de regering van de Conte 7,2 miljard euro toe, geleverd door het Ministerie van Economische Ontwikkeling, voor de aankoop van wapensystemen. In oktober heeft de Conte II-regering tijdens een bijeenkomst met de secretaris-generaal van de NAVO afgesproken dit bedrag vanaf 2020 duurzaam te verhogen met ongeveer 7 miljard euro. (La Stampa, 11 oktober 2019).

Op de Top van Londen zullen meer miljarden euro’s aan overheidsfinanciën van Italië nodig zijn om de NAVO-operaties in de ruimte te sponsoren, terwijl we het geld voor onze eigen veiligheid en de wederopbouw van ingestorte viaducten niet kunnen vinden.