Voltaire İletişim Ağı

Lübnan hükümet kurdu

Voltaire İletişim Ağı
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Bankacılık sisteminin kilitlenmesi ve sokak olaylarıyla geçen üç ay sonrasında Lübnan hükümetini kurdu.

Lübnan’ın Sünni Başbakanı Hasan Diyab bir ay iki gün sonrasında hükümet kurmayı başardı.

Ne Gelecek Hareketi (Saad Hariri, Sünni) ne Lübnan Güçleri (savaş suçlusu Samir Caca, Maruni), ne de İleri Sosyalist Partisi (insanlığa karşı suç işleyen Velid Canbolat) hükümette yer almıyor. 21 Ocak’ta, daha üyeleri açıklanmamışken hükümete karşı gösteriler düzenlediler.

Bakanların dörtte biri kadınlardan oluşmaktadır ki sadece bu dahi bir devrimdir. Önceki hükümette görev alan hiçbir bakan yoktur. Birleşik Krallık’ın yaptırım tehdidine rağmen iki bakan Hizbullah üyesidir. Parlamentoda sadece iki milletvekiline sahip olmasına rağmen hükümette diğer iki bakan Marada Hareketi üyesidir.

Bu hükümet öncekinden çok daha yetkin görünmektedir, ancak başarısı buna bağlı değildir. İlk bakışta bölünmüş görünen, ancak ayrıcalıklarını korumak ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa tarafından tasarlanan inanca dayalı sistemi ortadan kaldırmak için bir araya gelen siyasi sınıfla birlikte hareket etmesi gerekecektir.

Hükümet üyeleri:

Hükümet Başkanının (Hasan Diyab) kontenjanı

Başbakan Hasan Diab Sünni
İçişleri ve Belediyeler Muhammed Fahmi Sünni
Eğitim Tarık Mazcub Sünni
Çevre ve İdari Kalkınma Damien Kattar Maruni

Cumhurbaşkanının (General Mişel Aun) kontenjanı

Milli Savunma ve Başbakan Yardımcısı Zeina Acar Rum-Ortodoks
Dışişleri ve göçmenler Nassif Hitti Maruni
Adalet Marie-Claude Najm Maruni
Enerji Raymond Ghajar Rum-Ortodoks
Ekonomi ve Ticaret Raoul Nehmé Rum-Katolik
Yurtsuzlar Ghada Chreim Ata Rum-Katolik

Parlamento Başkanının (Nebih Berri) kontenjanı

Sağlık Hamad Ali Hasan Hizbullah, Şii
Sanayi İmad Huballah Hizbullah, Şii
Maliye Gazi Vazni Emel, Şii
Tarım ve Kültür Abbas Mortada Emel, Şii

Marada temsilcileri (Süleyman Franjiye)

Bayındırlık Mişel Naccar Rum-Ortodoks
Çalışma Lamia Yammine Maruni

Demokratik Parti temsilcileri (Prens Talal Arslan)

Sosyal İşler ve Turizm Remzi Muşerrefiye Dürzi
Enformasyon Manal Abdülsamed Dürzi

İstişare Toplantısı temsilcisi

İletişim Talal Hawat Sünni

Taşnak temsilcisi

Gençlik ve Spor Varty Ohanian Kevorkian Ermeni-Ortodoks

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Lübnan hükümet kurdu”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 24 Ocak 2020, www.voltairenet.org/article209019.html

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