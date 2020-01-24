Lübnan hükümet kurdu

Bankacılık sisteminin kilitlenmesi ve sokak olaylarıyla geçen üç ay sonrasında Lübnan hükümetini kurdu.

Lübnan’ın Sünni Başbakanı Hasan Diyab bir ay iki gün sonrasında hükümet kurmayı başardı.

Ne Gelecek Hareketi (Saad Hariri, Sünni) ne Lübnan Güçleri (savaş suçlusu Samir Caca, Maruni), ne de İleri Sosyalist Partisi (insanlığa karşı suç işleyen Velid Canbolat) hükümette yer almıyor. 21 Ocak’ta, daha üyeleri açıklanmamışken hükümete karşı gösteriler düzenlediler.

Bakanların dörtte biri kadınlardan oluşmaktadır ki sadece bu dahi bir devrimdir. Önceki hükümette görev alan hiçbir bakan yoktur. Birleşik Krallık’ın yaptırım tehdidine rağmen iki bakan Hizbullah üyesidir. Parlamentoda sadece iki milletvekiline sahip olmasına rağmen hükümette diğer iki bakan Marada Hareketi üyesidir.

Bu hükümet öncekinden çok daha yetkin görünmektedir, ancak başarısı buna bağlı değildir. İlk bakışta bölünmüş görünen, ancak ayrıcalıklarını korumak ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa tarafından tasarlanan inanca dayalı sistemi ortadan kaldırmak için bir araya gelen siyasi sınıfla birlikte hareket etmesi gerekecektir.

Hükümet üyeleri:

Hükümet Başkanının (Hasan Diyab) kontenjanı

Başbakan Hasan Diab Sünni İçişleri ve Belediyeler Muhammed Fahmi Sünni Eğitim Tarık Mazcub Sünni Çevre ve İdari Kalkınma Damien Kattar Maruni

Cumhurbaşkanının (General Mişel Aun) kontenjanı

Milli Savunma ve Başbakan Yardımcısı Zeina Acar Rum-Ortodoks Dışişleri ve göçmenler Nassif Hitti Maruni Adalet Marie-Claude Najm Maruni Enerji Raymond Ghajar Rum-Ortodoks Ekonomi ve Ticaret Raoul Nehmé Rum-Katolik Yurtsuzlar Ghada Chreim Ata Rum-Katolik

Parlamento Başkanının (Nebih Berri) kontenjanı

Sağlık Hamad Ali Hasan Hizbullah, Şii Sanayi İmad Huballah Hizbullah, Şii Maliye Gazi Vazni Emel, Şii Tarım ve Kültür Abbas Mortada Emel, Şii

Marada temsilcileri (Süleyman Franjiye)

Bayındırlık Mişel Naccar Rum-Ortodoks Çalışma Lamia Yammine Maruni

Demokratik Parti temsilcileri (Prens Talal Arslan)

Sosyal İşler ve Turizm Remzi Muşerrefiye Dürzi Enformasyon Manal Abdülsamed Dürzi

İstişare Toplantısı temsilcisi

İletişim Talal Hawat Sünni

Taşnak temsilcisi