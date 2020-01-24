Lübnan hükümet kurdu

Bankacılık sisteminin kilitlenmesi ve sokak olaylarıyla geçen üç ay sonrasında Lübnan hükümetini kurdu.
Lübnan’ın Sünni Başbakanı Hasan Diyab bir ay iki gün sonrasında hükümet kurmayı başardı.
Ne Gelecek Hareketi (Saad Hariri, Sünni) ne Lübnan Güçleri (savaş suçlusu Samir Caca, Maruni), ne de İleri Sosyalist Partisi (insanlığa karşı suç işleyen Velid Canbolat) hükümette yer almıyor. 21 Ocak’ta, daha üyeleri açıklanmamışken hükümete karşı gösteriler düzenlediler.
Bakanların dörtte biri kadınlardan oluşmaktadır ki sadece bu dahi bir devrimdir. Önceki hükümette görev alan hiçbir bakan yoktur. Birleşik Krallık’ın yaptırım tehdidine rağmen iki bakan Hizbullah üyesidir. Parlamentoda sadece iki milletvekiline sahip olmasına rağmen hükümette diğer iki bakan Marada Hareketi üyesidir.
Bu hükümet öncekinden çok daha yetkin görünmektedir, ancak başarısı buna bağlı değildir. İlk bakışta bölünmüş görünen, ancak ayrıcalıklarını korumak ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa tarafından tasarlanan inanca dayalı sistemi ortadan kaldırmak için bir araya gelen siyasi sınıfla birlikte hareket etmesi gerekecektir.
Hükümet üyeleri:
Hükümet Başkanının (Hasan Diyab) kontenjanı
|Başbakan
|Hasan Diab
|Sünni
|İçişleri ve Belediyeler
|Muhammed Fahmi
|Sünni
|Eğitim
|Tarık Mazcub
|Sünni
|Çevre ve İdari Kalkınma
|Damien Kattar
|Maruni
Cumhurbaşkanının (General Mişel Aun) kontenjanı
|Milli Savunma ve Başbakan Yardımcısı
|Zeina Acar
|Rum-Ortodoks
|Dışişleri ve göçmenler
|Nassif Hitti
|Maruni
|Adalet
|Marie-Claude Najm
|Maruni
|Enerji
|Raymond Ghajar
|Rum-Ortodoks
|Ekonomi ve Ticaret
|Raoul Nehmé
|Rum-Katolik
|Yurtsuzlar
|Ghada Chreim Ata
|Rum-Katolik
Parlamento Başkanının (Nebih Berri) kontenjanı
|Sağlık
|Hamad Ali Hasan
|Hizbullah, Şii
|Sanayi
|İmad Huballah
|Hizbullah, Şii
|Maliye
|Gazi Vazni
|Emel, Şii
|Tarım ve Kültür
|Abbas Mortada
|Emel, Şii
Marada temsilcileri (Süleyman Franjiye)
|Bayındırlık
|Mişel Naccar
|Rum-Ortodoks
|Çalışma
|Lamia Yammine
|Maruni
Demokratik Parti temsilcileri (Prens Talal Arslan)
|Sosyal İşler ve Turizm
|Remzi Muşerrefiye
|Dürzi
|Enformasyon
|Manal Abdülsamed
|Dürzi
İstişare Toplantısı temsilcisi
|İletişim
|Talal Hawat
|Sünni
Taşnak temsilcisi
|Gençlik ve Spor
|Varty Ohanian Kevorkian
|Ermeni-Ortodoks
Çeviri
Osman Soysal