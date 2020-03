Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs uyarı seviyesini Lombardiya ve Veneto için 4 seviyesinde (« seyahat etmeyin ») olmak üzere, İtalya için Çin ile aynı seviye olan 3’e (« zorunlu olmayan hallerde seyahatten kaçının ») yükseltti. American Airlines ve Delta Air Lines havayolu şirketleri, New York ve Milano arasındaki tüm uçuşlarını askıya aldı. Uyarı seviyesi 2 olan Almanya, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerine giden ABD vatandaşları « daha fazla önlem almalıdır ».

Ancak bu kurallardan muaf olan bir Amerikan vatandaşı kategorisi bulunmaktadır: son 25 yılda ABD birliklerinin Avrupa’daki en büyük konuşlanışı olan Defender Europe 20 tatbikatı için ABD’den limanlara ve havaalanlarına gelmeye başlayan 20 000 asker. Tatbikata, halen mevcut olanlarla birlikte, Nisan ve Mayıs aylarında yaklaşık 30 000 ABD askeri, İtalya dahil 17 NATO üyesi ve ortağı ülkeden ayrıca 7 000 asker daha katılacaktır.

İlk zırhlı birlik, ABD’nin Savannah limanından Almanya’daki Bremerhaven limanına ulaştı. ABD’den 6 Avrupa limanına (Belçika, Hollanda, Almanya, Letonya ve Estonya’da bulunan) toplam 20 000 parça askeri donanım gelmektedir. Ayrıca 13 000 donanım daha, US Army Europe tarafından başta Almanya, Hollanda ve Belçika olmak üzere önceden konuşlandırılmış depolardan tedarik edilmektedir.

US Army Europe’un verdiği bilgiye göre bu operasyonlar, « çok sayıda ülkeden on binlerce askerin ve sivilin katılımını gerektirmektedir ». Aynı zamanda ABD’den 7 Avrupa havaalanına, 20 000 askerden oluşan birliğin büyük bölümü gelmektedir. Bunların 6 000’i, Arizona, Florida, Montana, New York ve Virginia dahil 15 eyaletten 6 000 Ulusal Muhafız askeridir. US Army Europe’un verdiği bilgiye göre, Nisan ayında tatbikatın başlangıcında 30 000 ABD askeri, « Rus tehdidine » açık bir göndermeyle, « Avrupa’yı herhangi bir potansiyel tehditten korumak » için, « Avrupa’nın çeşitli bölgelerine yayılacaklardır ». Avrupa’daki ABD kuvvetlerine komuta eden ve aynı zamanda Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı olarak NATO kuvvetlerine komuta eden General Tod Wolters, « Avrupa Birliği, NATO ve ABD’nin Avrupa Komutanlığı’nın altyapıyı geliştirmek için birlikte çalıştığını » belirtmektedir. Bu çalışma, askeri konvoyların 4 000 km’lik transit güzergahlar boyunca hızla hareket etmesine imkan tanıyacaktır.

On binlerce asker, on ülkede düzenlenecek tatbikatlar için sınırları aşacaktır. Polonya’da, 12 tatbikat sahasına 16 000 ABD askeri, yaklaşık 2 500 araçla gelecektir. Veneto’da konuşlu 173. Tugay’a bağlı ABD’li paraşütçüler ve Toskana’da konuşlu Folgore Tugayı’na bağlı İtalyan askerleri, ortak lansman tatbikatı için Letonya’ya gideceklerdir.

Defender Europe 20, « Amerika Birleşik Devletleri’nden, Avrupa’da büyük bir muharebe gücünün hızla konuşlandırılması yeteneğini geliştirmek » için planlandı. Dolayısıyla da, on binlerce askerin koronavirüs karşısında sağlık kurallarına tabi tutulmasını ve istirahat saatlerinde yerel halkla temas etmelerinin engellenmesini neredeyse imkansız hale getiren süre ve prosedürlere göre gerçekleşmektedir. Buna ek olarak, US Army Europe Rock Band, Almanya, Polonya ve Litvanya’da büyük izleyici kitlelerinin ilgisini çekecek bir dizi ücretsiz konser verecektir.

« Avrupa’nın çeşitli bölgelerine yayılacak » olan 30 000 ABD askeri böylece, siviller için geçerli olan koronavirüse karşı önleyici kurallardan fiilen muaf tutulmaktadır. Bu konuda US Army Europe’ın verdiği güvence yeterlidir: « koronavirüsü gözetim altında tutuyoruz » ve « birliklerimizin sağlık durumu iyidir ».

Aynı zamanda, bu kapsamdaki bir askeri tatbikatın çevresel etkisi göz ardı edilmektedir. Manevralara 70 ton ağırlığında, 100 km’de 400 litre yakıt tüketerek azami gücü sağlamak için çok büyük bir çevre kirliliğine neden olan, zayıflatılmış uranyum zırhlı US Abrams tankları da katılacaktır.

Bu durum karşısında, Avrupa Birliği ve ulusal makamlar, Dünya Sağlık Örgütü ne yapmaktadır? Sadece ağız ve burunlarına değil, ama gözleri üzerine de maske takmaktadırlar.