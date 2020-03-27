Voltaire İletişim Ağı

Beyaz Saray Suudi Arabistan ile bir « petrol ittifakı » kurmayı öngörüyor

Voltaire İletişim Ağı
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Washington, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki yenilgisini yönetirken ve Riyad’da olası darbe söylentileri birbirini izlerken, Victoria Coates, ABD’nin Enerji Özel Temsilcisi olarak atandı. Coates’in ikamet edeceği Riyad’a gelmesi bekleniyor.

Bayan Coates, 2018’de New York Times’ta yayınlanan « ben Trump yönetimi içerisindeki direnişin bir parçasıyım » [1] makalenin ve bunu izleyen A warning (bir uyarı) kitabının [2] yazarıdır.

Donald Rumsfeld, Pentagon ve İsrail’e yakınlığıyla tanınan Coates, seçim kampanyası sırasında Senatör Ted Cruz’un danışmanıydı. Mevcut Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın yardımcısı olmuştu ve özellikle İran dosyasını takip ediyordu.

Beyaz Saray’ın geçtiğimiz Aralık ayında % 1,5’u özelleştirilen Aramco’nun (Saudi Arabian Oil Company) doğrudan kontrolünü ele geçirmeyi öngördüğü belirtiliyor. Böylece, Suudları ülkenin bölünmesi sırasında ortaya çıkabilecek beş devletten birinde iktidarda kalmaları karşılığında onları tek gelir kaynaklarından mahrum edecektir.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration”, New York Times (United States) , Voltaire Network, 5 September 2018.

[2] A Warning, Anonymous, Twelve (2019.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Beyaz Saray Suudi Arabistan ile bir « petrol ittifakı » kurmayı öngörüyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 27 Mart 2020, www.voltairenet.org/article209555.html

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