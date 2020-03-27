Beyaz Saray Suudi Arabistan ile bir « petrol ittifakı » kurmayı öngörüyor

Washington, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki yenilgisini yönetirken ve Riyad’da olası darbe söylentileri birbirini izlerken, Victoria Coates, ABD’nin Enerji Özel Temsilcisi olarak atandı. Coates’in ikamet edeceği Riyad’a gelmesi bekleniyor.

Bayan Coates, 2018’de New York Times’ta yayınlanan « ben Trump yönetimi içerisindeki direnişin bir parçasıyım » [1] makalenin ve bunu izleyen A warning (bir uyarı) kitabının [2] yazarıdır.

Donald Rumsfeld, Pentagon ve İsrail’e yakınlığıyla tanınan Coates, seçim kampanyası sırasında Senatör Ted Cruz’un danışmanıydı. Mevcut Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın yardımcısı olmuştu ve özellikle İran dosyasını takip ediyordu.

Beyaz Saray’ın geçtiğimiz Aralık ayında % 1,5’u özelleştirilen Aramco’nun (Saudi Arabian Oil Company) doğrudan kontrolünü ele geçirmeyi öngördüğü belirtiliyor. Böylece, Suudları ülkenin bölünmesi sırasında ortaya çıkabilecek beş devletten birinde iktidarda kalmaları karşılığında onları tek gelir kaynaklarından mahrum edecektir.