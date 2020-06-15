Senatörler Marco Rubio (Florida, Cumhuriyetçi) ve Bob Menendez (New Jersey, Demokrat) Çin Parlamentolararası İttifakı (Inter-Parliamentary Alliance on China - IPAC) adında bir Atlantik parlamento grubu oluşturdular.

Grup, Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra 12 ülkeden (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Japonya, İngiltere, Almanya, İtalya, İsveç, Norveç, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya) yüzden fazla temsilciyi bir araya getirmektedir. Özellikle Almanları, Avustralyalıları, Kanadalıları ve İngilizleri bir araya getirmektedir.

Bu özellikle Çin karşıtı olan baskı grubunun oluşturulması projesi Münih Güvenlik Konferansı’nda gündeme getirilmişti. Grubun danışma komitesinde Hong Kong’lu muhalifler ve Başkan Bill Clinton ve George W. Bush’un Çin politikası eski sorumlusu da yer almaktadır.

İPAC ABD’nin yeni Çin karşıtı politikasını ulusal parlamentolara ve Avrupa Parlamentosu’na aktaracak.