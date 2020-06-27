На пресс-конференции 23 июня 2020 года сирийский министр иностранных дел Валид аль-Муаллем осудил сожжение огромных площадей сельскохозяйственных угодий в Сирии американскими вооруженными силами и группировками джихадистов, а также последствия т. н. американского „закона Цезаря” (Caesar Syria Civilian Protection Act). ‎

Когда его спросили о секретных переговорах между Президентским дворцом и Белым домом, Аль-Муаллем кратко подтвердил, что они начались независимо от этих событий, не предоставляя, однако, подробной информации на эту тему.