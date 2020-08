Dieser Artikel ist die Fortsetzung von: „Der imperialistische Iran wird antiimperialistisch“, von Thierry Meyssan, Voltaire Netzwerk, 4. August 2020.

Auf der Tribüne der Vereinten Nationen fordert Mahmoud Ahmadinedschad eine internationale Untersuchung der Anschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten. Seine Intervention löst Panik in Washington aus, von wo aus Präsident Barack Obama sich sofort an die Iraner wendet und die weiße Flagge hisst.

Die Jugend, die ihr Blut für das Land vergossen hat, wird erwachsen. Ein ehemaliger Offizier der Sondereinheiten der Revolutionsgarden, Mahmud Ahmadinedschad, der damals 51 Jahre alt war, wurde zum Präsidenten der Republik gewählt. Wie Khomeini unterhält er konfliktreiche Beziehungen zum Klerus, zumal dieser während des Krieges nur seine eigenen Kinder beschützt hat. Er beabsichtigt, den Kampf gegen die Ungerechtigkeit wieder aufzunehmen und das Land zu modernisieren. Er ist Ingenieur und Technikprofessor von Beruf und stattet den Iran mit einer leistungsfähigen Industrie aus. Er unternimmt ein umfangreiches Bauprogramm im ganzen Land, um den Slums ein Ende zu setzen. Auf internationaler Ebene verbindet er sich mit dem Venezolaner Hugo Chávez und dem Syrer Baschar al-Assad, um den westlichen Imperialismus in Frage zu stellen. Diese drei Länder werden plötzlich das Zentrum des internationalen diplomatischen Spiels mit der diskreten Unterstützung des Heiligen Stuhls.

Trotz der schmerzhaften Erinnerung an den Krieg, den der Irak dem Iran aufgezwungen hat, hilft Ahmadinedschad dem irakischen Widerstand gegen die US-Aggression, ohne zwischen Sunniten und Schiiten zu unterscheiden, und dann dem syrischen Widerstand gegen die Dschihadisten. Aber er gerät in Konflikt mit seinen eigenen iranischen Verbündeten, erstens wegen seines Engagements an der Seite der irakischen Sunniten und der syrischen Laien, und dann, weil er dem antiken Iran mehr Bedeutung beimisst als dem des islamischen Zeitalters, und schließlich, als er versucht, die Rasur der Bärte zuzulassen und den islamischen Schleier fakultativ zu machen. Er bedroht also unmittelbar die Macht des Klerus und des Führers der Revolution, Ajatollah Ali Khamenei. Anlässlich seiner Wiederwahl organisieren Chatami und ein Sohn Rafsandschanis mit der CIA einen Aufstand der Bourgeoisie von Teheran und Isfahan. Aber das einfache Volk kommt ihm zu Hilfe, und die "grüne Revolution" scheitert.

Seine Feinde im Ausland beschuldigen ihn, ein antisemitischer Diktator zu sein, der die Israelis von der Landkarte tilgen will; Seine iranischen Verbündeten beschimpfen ihn und machen seinen Mystizismus zum Spott. In der Realität verurteilt er die allmächtige Macht des Führers und streikt sogar gegen die Präsidentschaft.

Als Ayatollah ist Ali Khamenei eine hohe rechtliche und spirituelle Persönlichkeit des schiitischen Islam. Als Führer der Revolution ist er der militärische und politische Chef der Islamischen Republik.

Im März 2013 entsendet Ali Khamenei eine Delegation in den Oman, um heimlich mit den USA zu sprechen. Präsident Barack Obama beabsichtigt, die Rumsfeld/Cebrowski-Strategie zur Zerstörung der staatlichen Strukturen des "Großen Nahen Ostens" fortzusetzen, aber will seine Truppen nicht in diese üble Lage drängen, wie es sein Vorgänger George Bush im Irak getan hat. Er ist daher für eine Teilung der muslimischen Gemeinschaft in Sunniten und Schiiten. Seine Diplomaten erklären daher den Gesandten des Führers, dass sie bereit seien, ihn einen schiitischen Halbmond organisieren zu lassen und mit den sunnitischen Saudis zu konkurrieren. Der Vertreter des Führers, Ali Akbar Velayati, sieht dies als Gelegenheit, das Safawiden-Imperium wiederherzustellen. Ohne das Wissen einiger anderer Mitglieder der Delegation verpflichtet er sich, Ahmadinedschads Männer zu eliminieren und Scheich Hassan Rohani zu begünstigen, der während der Iran-Contra-Affäre der erste Kontakt zwischen Israel und den USA war.

Tatsächlich erklärt der Rat der Wächter der Verfassung den Kandidaten von Ahmadinedschad, Esfandiar Rahim Mashaei, zum "schlechten Moslem" und verbietet ihm, bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren. Der Führer bevorzugt mehrere Kandidaten, die sich die Stimmen der Revolutionäre teilen, während die Pro-Westler nur Rohani präsentieren. Dieser wird also gewählt. Er nimmt als Außenminister Mohammad Javad Zarif, der den Großteil seines Lebens in den USA verbracht hat.

John Kerry und Mohammad Javad Zarif legen die Bedingungen für die Vorvereinbarung von Oman fest. Sie erwecken die gute alte Teilung des Nahen Ostens in Sunniten und Schiiten wieder zum Leben, die Bernard Lewis und Zbigniew Brzeziński sich ausgedacht hatten.

Das neue Team verhandelt öffentlich mit den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates und Deutschland über das Ende der Atompolemik. Der Schah hatte ein militärisches Atomforschungsprogramm begonnen, das der Iran zunächst während des vom Irak aufgezwungenen Krieges fortgesetzt hatte und schließlich aufgab, als Imam Khomeini sich den Massenvernichtungswaffen widersetzte. Ahmadinedschad hatte jedoch Elemente aus diesem Programm übernommen, diesmal für zivile Zwecke. Israel hatte damals die internationale Presse manipuliert, indem es behauptete, der Iran suche nach einem Weg, um die Shoah fortzusetzen, und zögerte nicht, die Übersetzung der iranischen Darstellungen zu fälschen. Die Großmächte wissen, dass dies nicht wahr ist, so dass in Genf rasch ein Fassadenabkommen geschlossen wird, aber es wird nicht unterzeichnet. Ein Jahr lang verhandeln Mohammad Javad Zarif und Außenminister John Kerry heimlich über die Teilung des Großen Nahen Ostens. Erst nach der Unterzeichnung eines Geheimprotokolls im Jahr 2015 werden die anderen Verhandlungsführer aufgefordert, die zuvor geschlossene Vereinbarung in Lausanne zu formalisieren und dann in Wien zu unterzeichnen. Die Streitigkeiten zwischen Teheran und Washington werden beigelegt. Die Sanktionen werden schrittweise aufgehoben, die Gefangenen auf beiden Seiten werden freigelassen, und eine erste Zahlung von 1,3 Milliarden Dollar in bar wird diskret per Flugzeug in den Iran gebracht.

Aber wenn die Familien von Rohanis Team auch einen großartigen Lebensstil führen, tun sie nicht viel für das Volk, das immer mehr unter der wirtschaftlichen Situation leidet. Zwar behindern die westlichen Wirtschaftssanktionen die Entwicklung des Landes, aber das erklärt nicht die Situation: Der Iran, ein Experte für internationalen Handel, hat ein umfangreiches System von Vermittlern rund um Dubai geschaffen, um die Herkunft und die Zielorte seiner Produkte zu verschleiern. Den USA ist es unmöglich, die Landgrenzen zu kontrollieren, die der Iran mit acht Ländern und seinen Seegrenzen hat.

Der ehemalige Vizepräsident von Ahmadinedschad und Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Hamid Baghaie, der eine internationale Organisation zur Bekämpfung der Ungerechtigkeit bilden wollte, wurde nach einem geheimen Prozess zu 15 Jahren Haft verurteilt.

2017 erklärte der Verfassungsschutzrat Ahmadinedschads neuen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, Hamid Baghaie, zum "schlechten Moslem" und verbot ihm, zu kandidieren. Sheikh Rohani wird für eine zweite Amtszeit gewählt, aber der ehemalige Präsident Mahmoud Ahmadinedschad enthüllt die Veruntreuungen der Regierung und des Führers. Es gibt immer mehr Demonstrationen gegen den Präsidenten und gegen den Führer. Die Behörden stellen Ahmadinedschad einen Moment unter Hausarrest und verhaften einen nach dem anderen seiner Gefolgschaft. Esfandiar Rahim Mashaei, der ihn bei den Wahlen von 2013 vertrat, wird wegen "Verschwörung gegen die Islamische Republik" zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Hamid Baghaie, der ihn bei den Wahlen 2017 vertrat, wird nach einem geheimen Prozess, von dem bis zum Grund der Strafverfolgung nichts bekannt ist, zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Die Regierung veröffentlicht daraufhin ein Dokument, in dem die Gründung einer schiitischen Föderation vorgeschlagen wird, die den Libanon, Syrien, Irak, Iran und Aserbaidschan unter der Leitung des Führers der Revolution, Ajatollah Ali Chamenei, umfasst. Es geht, nicht mehr und nicht weniger darum, das safawidische Reich wiederherzustellen. In Syrien hören die Revolutionsgarden auf, das Land zu verteidigen und widmen sich nur noch dem Schutz der Schiiten.

Innerhalb weniger Jahre hat sich der antiimperialistische Iran in eine neue imperialistische Macht verwandelt. Seine eigenen Verbündeten sind gelähmt und wissen nicht mehr, wie sie sich aus der Falle befreien sollen, in die sie geraten sind.

Die Handlungen des Irans stimmen so gar nicht mit seinem Diskurs überein, was seine Strategie verschleiert. Der Westen ist fälschlicherweise davon überzeugt, dass dieses Land total antiamerikanisch ist. Das ist absolut falsch: Die Regierungen des Schahs, von Rafsandschani, Chatami und Rohani waren ganz auf Washington ausgerichtet. Die Affäre der Geiseln der US-Botschaft (1979-81) ist eine Erfindung: Es handelte sich nicht um Geiseln, sondern um Diplomaten, die auf frischer Tat ertappt und wegen Spionage verhaftet wurden. Im Übrigen haben die Vereinigten Staaten nie eine Wiedergutmachung im Rahmen des Wiener Übereinkommens über diplomatisches Personal beantragt. Was das antiimperialistische Lager betrifft, so ist es laut Definition gegen den Imperialismus und nicht gegen die Vereinigten Staaten. Ahmadinedschad schrieb an Donald Trump, um ihn zu ermutigen, die Säuberung seiner Regierung durchzuführen, die er während seines Wahlkampfes versprochen hatte.

In gleicher Weise ist der Iran nicht gegen Juden. Es gibt zwar einen echten Antisemitismus in einem Teil der Bevölkerung, aber es war der Kaiser Kyros, der die Juden von ihrer Gefangenschaft in Babylon erlöste, und seitdem hat der Iran sie immer beschützt. Während sie sich in aller Öffentlichkeit beleidigen und ihre Computersysteme hacken, haben Israel und der Iran nie Krieg gegeneinander geführt. Heute nutzen sie sogar gemeinsam die Aschkelon-Haifa-Pipeline im Herzen des hebräischen Staates; Eine Realität, über die in der israelischen Presse nicht berichtet werden darf, unter Androhung von 15 Jahren Gefängnis.

General Qassem Soleimani, eine militärische, aber auch politische und spirituelle Persönlichkeit, war der größte potenzielle Rivale von Scheich Hassan Rohani. Er wurde zur rechten Zeit von den Vereinigten Staaten ermordet, die trotz der [iranischen] Prahlereien nie den Preis dafür zahlen mussten. Im Gegenteil, Präsident Rohani hat akzeptiert, dass einer seiner Mörder Premierminister im Irak wird.

Verwirrt durch das Scheitern von Hillary Clinton bei der US-Präsidentschaftswahl und den Sieg von Donald Trump, hoffte nun der Iran, dass er bald abgesetzt wird. Scheich Rohani weigert sich daher, mit ihm zu reden. Donald Trump lehnt die Rumsfeld / Cebrowski-Strategie ab und fordert in seiner Rede in Riyad das sunnitische Lager auf, seine Unterstützung für terroristische Gruppen einzustellen, und zieht sein Land mit dem schiitischen Lager aus dem Wiener Abkommen zurück. Wenn sich die Saudis auch dem neuen Bewohner des Weißen Hauses anpassen, ignoriert Rohanis Team ihn weiterhin. Das einzige Abkommen, das zwischen dem Iran und dem Weißen Haus und dem Pentagon zustande kommen kann, besteht darin, die Revolutionsgarden, die Hisbollah, und jede Form des Protests gegen die westliche Vorherrschaft zu beenden und dann die muslimische Gemeinschaft in zwei Hälften zu spalten, um das Wiederaufleben der Revolution zu verhindern.

Schließlich setzt Donald Trump seine Autorität in der Region durch, indem er innerhalb von wenigen Wochen den wichtigsten sunnitischen Militärchef, den Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi, und den wichtigsten schiitischen Militärchef, General Qassem Soleimani, ermordet.

Scheich Rohani beschließt dann, mit Donald Trump zu verhandeln. Im März 2020 koordiniert er die Aktionen der Huthis mit denen der Emirate gegen die Saudis im Jemen; Im Mai akzeptiert er, dass einer der Mörder von Soleimani, Mustafa al-Kadhimi, Premierminister im Irak wird, und im Juni entsendet er Revolutionsgarden, um an der Seite der NATO in Libyen zu kämpfen, wie es einst sein Mentor Rafsandschani in Bosnien-Herzegowina getan hatte. Gleichzeitig akzeptiert er das chinesische Angebot, sein Öl zu 70% des Marktpreises zu kaufen, was ihm wieder die Öl-Einnahmen sichert, aber seine Allianz mit Indien in Frage stellt. Indien plant, den indischen Handel unter Umgehung Pakistans über den iranischen Hafen Chabahar nach Afghanistan zu bringen. Die historische Logik geböte es jedoch, dass Teheran in das chinesische Seidenstraßenprojekt integriert wird, das auch in der Antike und im Mittelalter Teherans Projekt war und sich daher mit Pakistan verbündet.

Die Geschichte des heutigen Irans läuft auf einen unaufhaltsamen Wechsel zwischen zwei politischen Visionen hinaus: entweder die Größe eines Imperiums, das auf dem Erbe des Propheten Mohammed basiert, oder der Kampf für Gerechtigkeit, der auf dem Beispiel seines Lebens und der Propheten Ali und Hussein basiert. Die erste Fraktion wird von der westlichen Presse als "gemäßigt" (sic) bezeichnet, die zweite als die der "Konservativen" (re-sic).

Hypothese

Die Fortsetzung dieses Artikels ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, da sie nur eine Hypothese ist. Aber sie verdient, dass man darüber nachdenkt.

Es muss festgestellt werden, dass der Tod von General Qassem Soleimani, Kommandeur der Spezialeinheiten der Revolutionsgarden, ein Segen für Hassan Rohani war. Und dass er nicht nur keine angemessene Reaktion nach sich gezogen hat, sondern dass einer ihrer Mörder mit Unterstützung von Scheich Rohani Premierminister im Irak wurde. Indem sie einen berühmten Unbekannten zu seinem Nachfolger ernennt, hat die iranische Macht selbst das Korps der Revolutionsgarden neutralisiert. Es könnte logisch sein, dass der Generalsekretär der Hisbollah, der Libanese Hassan Nasrallah, die nächste Persönlichkeit sein wird, die aus der Landschaft eliminiert wird.

Am 23. Juli 2019 stellt der israelische Botschafter, Danny Danon, dem Sicherheitsrat die Art und Weise der Verletzung der Resolution 1559 durch die Hisbollah vor. Er weist darauf hin, dass das Widerstandsnetz über dauerhafte Einrichtungen im Hafen von Beirut verfügt.

Das ist jedoch nicht das, was wir gerade in Beirut erlebt haben: Es ist ein Entlade-Lager der Hisbollah, das von einer neuen Waffe getroffen wurde und explodiert ist. Bei der Operation wurden mehr als 150 Menschen getötet und 5000 verletzt. Nur israelische und iranische Stimmen, wie der Abgeordnete Moshe Feiglin, versicherten am nächsten Tag, dass „jedes Unglück auch seine gute Seite habe“. Für die offizielle Presse in Teheran wird die Zerstörung des Hafens von Beirut die Aktivität der Landstraße Teheran-Bagdad-Damaskus-Beirut stärken, also das Projekt der schiitischen Föderation.

Am 6. August kam der französische Präsident Emmanuel Macron vor Ort. Seinen Gesprächspartnern zufolge gab er der libanesischen Führung drei Wochen, um den zweiten Teil der Resolution 1551 umzusetzen, das heißt, um den Widerstand zu entwaffnen. Am 7. August intervenierte Hassan Nasrallah auf al-Manar, verwirrt, unbehaglich, ja sogar vielleicht depressiv. Er leugnete vier Mal, in irgendeiner Weise in die Vorgänge am Hafen von Beirut verwickelt zu sein.

Aber die Maschine ist im Lauf. Der erste Teil der Resolution 1551 sah die Eliminierung der syrischen Friedenstruppe vor, die den libanesischen Bürgerkrieg beendete. 2005 wurde der ehemalige Premierminister Rafik Hariri ermordet und die "Zedernrevolution" durchgeführt. Der zweite Teil, die Entwaffnung der Hisbollah, geschieht im Jahr 2020 durch die Zerstörung der Hälfte von Beirut und eine neue Farbige Revolution. All dies ist gut für das Geschäft der alten Komplizen seit der Iran-Contra-Affäre, Benjamin Netanyahu und Hassan Rohani.