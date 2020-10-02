Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (И.Попов – Российская Федерация, С.Висконти – Франция, Э.Шефер – США) выступили со следующим заявлением.

«Сопредседатели решительно осуждают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также нанесение ударов по целям, расположенным на территории Армении и Азербайджана за пределами линии соприкосновения, и выражают тревогу по поводу сообщений о растущем числе жертв среди гражданского населения. Выбор в качестве цели гражданских лиц или создание угрозы мирному населению является неприемлемым ни при каких обстоятельствах. Сопредседатели призывают стороны полностью соблюдать свои международные обязательства по защите гражданских лиц.

Сопредседатели также подчеркивают, что участие внешних сил в эскалации насилия подрывает усилия по достижению прочного мира в регионе.

Ссылаясь на заявление президентов трех стран-сопредседателей от 1 октября 2020 года, сопредседатели вновь призывают к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению предметных переговоров, добросовестно и без предварительных условий.

Сопредседатели также настоятельно призывают к срочному перемирию в гуманитарных целях для того, чтобы во взаимодействии с ОБСЕ и МККК эвакуировать тела погибших военнослужащих».