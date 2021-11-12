На нелегальной военно-морской базе США был открыт процесс Мажида Хана, американского гражданина, который обеспечивал передачу почтовых посланий для Ал-Кайды в Пакистане. [1] По этому случаю Мажид поделился с судом о том, как с ним обращались с момента его нелегального похищения в Пакистане в марте 2003 года.

Это первый раз, когда такое свидетельство было представлено перед военным трибуналом США. Все описанные действия были совершенны государственными служащими США.

В особенности Мажид Хан заявил о том, что его подвесили абсолютно голым к деревянной балке и обрызгивали ледяной водой в течение 3 дней после того, как многочисленное количество раз был подвергнут пытке утопления или музыкальному оглушению, изнасилованию и голоданию под наблюдением врачей. Все эти пытки практиковались без остановки в течение 3 лет в нескольких тюрьмах совершенно разных, одной из которых была тюрьма в полной темноте и без туалета. Пытки продолжались также во время его заключения в лагере №7 на базе Гвантанамо до октября 2007 года.

Во время слушания военные судьи не выразили протест против его свидетельства.

Вы найдете текст его свидетельства в приложении (на английском).