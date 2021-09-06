Американский Университет Брауна, который в течение 20 лет анализировал человеческие и финансовые издержки «бесконечной войны» (The Endless War), называемой «войной против терроризма», опубликовал только что свой первоначальный баланс. [1]
Общие человеческие потери, без учёта тех, кто числится пропавшим без вести, составляют 897-929 тыс. погибших. [2] Однако, этот баланс включает только жертвы, погибшие в Афганистане, Ираке, Пакистане, Сирии и Йемене – это означает, что он не включает по меньшей мере 120 тыс. погибших в Ливии.
Финансовые затраты – только для США – составили 8.043.000.000.000 долларов США. [3] К этим более 8 триллионам долларов, взятым из карманов американских налогоплательщиков, следует добавить сотни миллиардов долларов, вырванных из государственных фондов афганцев, иракцев, ливийцев, сирийцев и йеменцев, страны которых в значительной степени превратились в груды руин.
«Бесконечная война» должна была искоренить терроризм. Но с тех пор, как США инициировали её во время правления Джорджа В. Буша (на фото), террористические атаки стали ещё более многочисленными и кровавыми, а мир даже попытался создать террористическое государство – т. н. Исламское государство в Ираке и Сирии.
Даже учитывая только этот первоначальный баланс, мы получаем уверенность в том, что вся эта геноцидная бойня не принесла человечеству никакой пользы.
См. также:
« Пентагон признаётся, что потратил 1,5 триллиона долл. на войны после 11 сентября 2001 г. », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 31 августа 2018.
Григорий Грабовский
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[1] „Costs of the 20-year war on terror: $8 trillion and 900,000 deaths”, News from Brown University, Sept 1, 2021.
[2] „Human Cost of Post-9/11 Wars: Direct War Deaths in Major War Zones, Afghanistan & Pakistan (Oct. 2001 – Aug. 2021); Iraq (March 2003 – Aug. 2021); Syria (Sept. 2014 – May 2021); Yemen (Oct. 2002-Aug. 2021) and Other Post-9/11 War Zones”, The Watson Institute for International and Public Affairs, Sept 1, 2021.
[3] „U.S. Budgetary Costs”, The Watson Institute for International and Public Affairs, Sept 1, 2021.