Американский Университет Брауна, который в течение 20 лет анализировал человеческие и финансовые издержки «бесконечной войны» (The Endless War), называемой «войной против терроризма», опубликовал только что свой первоначальный баланс. [1]

Общие человеческие потери, без учёта тех, кто числится пропавшим без вести, составляют 897-929 тыс. погибших. [2] Однако, этот баланс включает только жертвы, погибшие в Афганистане, Ираке, Пакистане, Сирии и Йемене – это означает, что он не включает по меньшей мере 120 тыс. погибших в Ливии.

Финансовые затраты – только для США – составили 8.043.000.000.000 долларов США. [3] К этим более 8 триллионам долларов, взятым из карманов американских налогоплательщиков, следует добавить сотни миллиардов долларов, вырванных из государственных фондов афганцев, иракцев, ливийцев, сирийцев и йеменцев, страны которых в значительной степени превратились в груды руин.

«Бесконечная война» должна была искоренить терроризм. Но с тех пор, как США инициировали её во время правления Джорджа В. Буша (на фото), террористические атаки стали ещё более многочисленными и кровавыми, а мир даже попытался создать террористическое государство – т. н. Исламское государство в Ираке и Сирии.

Даже учитывая только этот первоначальный баланс, мы получаем уверенность в том, что вся эта геноцидная бойня не принесла человечеству никакой пользы.