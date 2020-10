Hoewel de "Coronavirus-crisis" ook in Italië verwoestende sociaal-economische gevolgen blijft hebben, is een groot deel van het "Herstelfonds" niet bestemd voor de meest getroffen economische en sociale sectoren, maar voor de meest geavanceerde sectoren van de oorlogsindustrie.

Volgens het EU-herstelfonds zou Italië de komende zes jaar 209 miljard euro moeten ontvangen, waarvan ongeveer 81 voor subsidies en 128 voor leningen die met rente moeten worden terugbetaald. Intussen hebben de ministeries van Defensie en Economische Ontwikkeling een lijst van militaire projecten gepresenteerd voor een bedrag van ongeveer 30 miljard euro [1].

De projecten van het Ministerie van Defensie zouden 5 miljard euro uit het Herstelfonds kunnen besteden aan militaire toepassingen in de sectoren cybernetica, communicatie, ruimtevaart en kunstmatige intelligentie. De projecten met betrekking tot het militaire gebruik van 5G zijn aanzienlijk, met name in de ruimtevaart met een 36 satellietenconstellatie en andere.

De projecten van het ministerie van Economische Ontwikkeling, die voornamelijk betrekking hebben op de militaire lucht- en ruimtevaart, voorzien in een uitgave van 25 miljard euro uit het Herstelfonds. Na de F-35 vijfde generatie wil het ministerie investeren in een gevechtsvliegtuig van de zesde generatie, de Tempest, die "het vliegtuig van de toekomst" wordt genoemd.

Andere investeringen betreffen de productie van nieuwe generatie militaire helikopters / tiltrotors, die in staat zijn om verticaal op te stijgen en te landen, en met hoge snelheid te vliegen. Tegelijkertijd zal het ministerie investeren in de volgende generatie drones en marine-eenheden, en in geavanceerde onderwater technologieën. Ook op het gebied van ruimte- en satelliettechnologie worden grote investeringen verwacht.

Een aantal van deze technologieën, waaronder 5G-communicatiesystemen, zal voor militair en civiel tweeledig gebruik zijn. Aangezien sommige van de militaire projecten die door de twee departementen worden voorgesteld, elkaar overlappen, heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling een nieuwe lijst opgesteld die het mogelijk maakt de uitgaven terug te brengen tot 12,5 miljard euro.

Het blijft echter een feit dat er plannen zijn om tussen 17,5 en 30 miljard euro uit het Herstelfonds voor militaire doeleinden uit te geven, die met rente moeten worden terugbetaald.

Naast deze uitgaven wordt door de Italiaanse regeringen voor de periode 2017-2034 meer dan 35 miljard euro uitgetrokken voor militaire doeleinden, grotendeels in de begroting van het ministerie van Economische Ontwikkeling.

Deze uitgaven worden toegevoegd aan de begroting van het ministerie van Defensie, waardoor de Italiaanse militaire uitgaven oplopen tot meer dan 26 miljard euro per jaar, wat overeenkomt met een gemiddelde van meer dan 70 miljoen euro per dag, aan overheidsgeld dat wordt afgetrokken van de sociale uitgaven. Een cijfer dat Italië met de NAVO heeft afgesproken om, zoals de Verenigde Staten hebben gevraagd, te verhogen tot een gemiddelde van ongeveer 100 miljoen euro per dag. De toewijzing voor dit doel van een groot deel van het herstelfonds zal Italië in staat stellen dit niveau te bereiken.

Onder de militaire industrieën, op de eerste rij, die de regering onder druk zetten om het militaire aandeel van het Herstelfonds te verhogen, bevindt zich Leonardo Ltd, waarvan het ministerie van Economische Ontwikkeling 30 procent van de aandelen in handen heeft.

De Leonardo groep is geïntegreerd in het gigantische Amerikaanse militair-industriële complex onder leiding van Lockheed Martin, bouwer van de F-35 waarvan Leonardo voor de productie zelf deel uitmaakt met de fabriek in Cameri. Leonardo definieert zichzelf als een "wereldspeler op het gebied van lucht- en ruimtevaart, defensie en veiligheid", met als missie "het beschermen van burgers".

Dit toont aan wat het bedrijf van plan is te doen door zijn invloed en macht te gebruiken om vitale middelen te stelen van burgers, en van het "Herstelfonds", voor een verdere versnelling van het "herstel" van de oorlogsindustrie - middelen die we altijd zullen betalen, verhoogd met de rente. Op deze manier betalen we voor "het vliegtuig van de toekomst", dat ons zal beschermen en een toekomst van oorlogen zal verzekeren.