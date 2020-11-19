Thierry Meyssan’ın makalelerini yayınlamak üzere bir okuyucu tarafından açılan Facebook hesabı hacklendi.

Thierry Meyssan hiçbir zaman Facebook hesabı açmadı.

Bu hesapta kendisine atfedilen sözler ve ithamlar gülünçtür.

Thierry Meyssan’a ait tek resmi kaynaklar:

Voltaire İletişim Ağı internet sitesi (www.voltairenet.org)

ve Éditions Demi-Lune (www.editionsdemilune.com) tarafından yayınlanan kitaplarıdır.

Thierry Meyssan, 13 yıllık aradan sonra Fransa’ya dönmesi ertesinde birçok resmi kurum nezdinde yapılan iftira niteliğindeki çeşitli ithamlara konu oldu. Voltaire İletişim Ağı’nın internet sitesi, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde Kanada’da yerleşik olan güçlü bilgisayarların (saatte 3 milyon istek) saldırısına uğradı.