Avustralya ve Japonya, orduları arasında bir Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) imzaladılar [1].
Bu tasarı, Trump yönetimi tarafından yeniden sorgulanırken ve Pentagon, Quad’ı (Japonya, Avustralya, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki askeri anlaşma) yeniden gündeme getirirken, gelecekteki küresel NATO’nun [2] kapsamı içerisinde müzakere edildi.
Osman Soysal
[1] “Japan-Australia Joint Statement”, Voltaire Network, 17 November 2020.
[2] « NATO, Atlantik-Pasifil İttifakına dönüşmek istiyor », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 10 Aralık 2019.