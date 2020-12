[1] “آرتساخ ( قره باغ ) گورستان اردوغان خواهد بود ؟” www.voltairenet.org/article2... “قره باغ‌: سازمان ناتو هم از ترکیه حمایت می کند هم در پی حذف رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان می باشد ”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 16 اكتبر 2020, www.voltairenet.org/article2...

[2] The Great Game. On Secret Service in High Asia, by Peter Hopkirk, John Murray (1990).

[3] “Boris Johnson Statement to the House on the Integrated Review”, by Boris Johnson, Voltaire Network, 19 November 2020.

[4] “Larisa Minasyan: OSF-Armenia has supported and supports the velvet revolution in the country”, Arm Info, March 5 2019.

[5] « George Soros, spéculateur et philanthrope », Réseau Voltaire, 15 janvier 2004.

[6] “4 000 jihadists in Nagorno-Karabakh”, Voltaire Network, 29 September 2020.

[7] “به گفته ی اردوغان ، جرج سوروس ۲۰۰۰ تن از مزدوران کرد را به ارمنستان فرستاده است”, ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 6 نوامبر 2020, www.voltairenet.org/article2...

[8] Conférence de presse du chef d’état-major sortant, le général Movses Hakobyan, Erevan, 19 novembre 2020.

[9] « Déclaration des présidents d’Azerbaïdjan, d’Arménie et de Russie », Réseau Voltaire, 9 novembre 2020.

[10] “Ilham Aliyev’s Victory Speech”, Voltaire Network, 20 November 2020.