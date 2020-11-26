Pentagon, Afganistan’da resmi olarak Taliban ile savaşıyor, ancak Washington Post’a [1] göre onları el altından silahlandırıyor.

ABD’nin bir başka resmi düşmanı olan IŞİD ile savaşmaları için onlara yardım edilmesinin söz konusu olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte, « Büyük Orta Doğu »nun birçok ülkesindeki çok sayıda tanıklık, aynı Pentagon’un resmi olarak IŞİD ile savaştığını, ancak gizlice silahlandığını de doğrulamaktadır.

Bu gerçekler, Pentagon’un hala Rumsfeld/Cebrowski stratejisini sürdürdüğünü kanıtlamaktadır: « Büyük Orta Doğu »daki tüm devletleri mali emperyalizme direnme yeteneğinden yoksun bırakan « sonsuz savaşları » kışkırtmak.