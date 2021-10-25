Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maïga, 8 Ekim 2021’de RİA-Novosti ile yaptığı röportajda (fotoğraf) Fransa’yı savaştığını iddia ettiği teröristleri eğitmekle suçladı [1].

« Buna ilişkin kanıtımız var. Dilimizde şöyle bir deyim vardır, odanızda bir iğneyi arasanız ve ararken size yardımcı olması gereken biri o iğnenin üzerinde dursa onu asla bulamazsınız. Mali’deki mevcut durum budur ve buna katlanmak istemiyoruz » diye sözlerine devam etti.

Fransa, Mali ordusuna Kidal yerleşim bölgesine girişi yasakladı. Fransız subayların, El Kaide bağlantılı Ensar el-Din grubunun cihatçılarını burada eğittiği söyleniyor.

Fransa, Mali’ye müdahalesinin başlangıcında, cihatçıları eğiten Katarlıların sahayı terk etmesine zaman tanımak için askerlerini geciktirmişti.

Bugün Fransa, görevinin Sahel bölgesinde bir İslam Emirliği kurulmasını önlemeyi amaçladığını açıklıyor. Oysa Mali’de kuzeyde göçebe Arap nüfus ve Güney’de yerleşik siyahlar yaşıyor. Yalnızca Libya’nın Rehberi Muammer Kaddafi, bin yıllık kölelikten sonra kendini Arapları ve siyahları bir araya getirmeye adamıştı. Libya Arap Cemahiriyesinin NATO ve cihatçılar tarafından devrilmesi, Araplar ve siyahlar arasındaki çatışmayı yeniden alevlendirdi ve özellikle Mali’yi savaşa sürükledi [2]. Fiili olarak, Mali’deki Fransız askeri görev gücünün tanımı, göçebe cihatçıları destekleme olasılığı tanıyor.

Geçmişte Katar ve Libya’da cihatçıları eğiten ve halen Suriye’de onları hala eğiten Fransız askerleri, genelkurmaya bağlı değildi. Doğrudan Élysée’ye bağlıydılar ve yalnızca Cumhurbaşkanından emir alıyorlardı. Bu personelin halen hangi statüde olduklarını bilmiyoruz.

Algerie Part’a göre Cezayir, Mali’nin bugün Dmitri Utkine ve Evgeni Prigojine ile müzakere ettiği bin Rus paralı askerinin işbirliğini finanse etmeyi düşünüyor [3]. Reuters’e göre, Wagner Grubu Mali Silahlı Kuvvetlerini (FAMa) eğitmek ve bazı üst düzey Mali liderlerin korunmasını sağlamak için ayda 9,15 milyon Euro talep ediyor; bu, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde halihazırda yerine getirdiğiyle benzer bir görevdir [4].

Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, Paris ve Cezayir arasındaki artan tonu ve ABD’nin Afrika’nın bu bölgesinden geri çekileceğine ilişkin söylentileri açıklayabilir.

Choguel Kokalla Maïga 17 Ekim’de Wagner Grubu ile görüşmeyi reddetti, ancak Rusya ile Mali Silahlı Kuvvetlerinin nasıl eğitileceğini ve Mali’li bazı üst düzey yetkililerin korunmasının nasıl sağlanacağını tartıştığını itiraf etti [5].