Gebruikelijke Onzin

Want "The West Australian", wenst Donald Trump, net als Adolf Hitler in zijn laatste dagen, "de schemering van de goden".

Bij elke presidentsverkiezing in de Verenigde Staten wordt ons verteld dat de zittende president een monster was, dat het ons spijt van de misdaden die hij heeft begaan, maar dat er een nieuwe dageraad voor de mensheid aanbreekt met de opkomst van een nieuwe leider. De enige uitzondering:

de verkiezing van Donald Trump in 2016. Op dat moment en zelfs voordat hij werd beëdigd, werd ons verteld dat deze miljardair werd gekozen als gevolg van een betreurenswaardige fout, dat hij misogynistisch, homofoob en racistisch was, dat hij niet het "land van de vrijheid" belichaamde, maar het supremacisme van de "kleine blanken" en de belangen van de rijken. Vier jaar lang werden we er voortdurend van overtuigd dat deze diagnose correct was. Hij werd een leugenaar genoemd en zijn ideeën en prestaties werden genegeerd.

Deze keer laat de opstand op Capitol Hill de dominante persbureaus toe om een laag toe te voegen. De vertrekkende president Donald Trump wordt unaniem beschuldigd van het vernietigen van de democratie, die de nieuwe president Joe Biden natuurlijk zal herstellen. Zijn degenen die zich de verkiezingen van George H. Bush, Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama herinneren klaar om weer voor de gek gehouden te worden?

Voor "Milliyet" (Turkije) is het deugdzame Amerika gek geworden.

Ja, want de schok veroorzaakt door de verovering van het Capitool is zodanig dat men bereid is alles te geloven. Als de Verenigde Staten onverbiddelijk op weg zijn naar een burgeroorlog [1], wat zal er dan van ons westerlingen worden?

Daarom wilden we de crisis niet zien aankomen. Slechts enkele Griekse kranten hadden onlangs de redenen voor de woede, waar we al vijf jaar mee te maken hebben (d.w.z. voor de verkiezing van Trump), aan het licht gebracht.

Dit is ook de reden waarom we het niet in het gezicht willen kijken en we zijn tevreden met de blinde opmerkingen dat deze beschamende episode geen morgen zal hebben. Maar wie kan het geloven? Het is waar dat het een tijdje rustig zal worden en dat de repressieve machine de demonstranten van 6 januari zal verpletteren, maar het zal slechts een uitstel zijn en de burgeroorlog zal niet lang meer duren.

Niet-westerse landen hebben al begrepen dat de Verenigde Staten zulke interne problemen hebben dat ze zich niet meer als model voor de wereld kunnen opstellen, laat staan dat ze de mensen die ze willen onderwerpen lessen in democratie kunnen geven.

On - Democratische verkiezingen

Volgens La Razon (Spanje), de opstand in de Verenigde Staten, waren het de Trumpers die Capitol Hill innamen.

Bij de presidentsverkiezingen van 2000 keek de wereld met ontzag toe hoe het Hooggerechtshof de hertelling in Florida negeerde.

In overeenstemming met de grondwet verklaarde zij dat zij zich niet met de stembusgang van een staat mocht bemoeien en dat zij alleen gebonden was aan het besluit van gouverneur Jeb Bush dat zijn broer George W. Bush door zijn kiezers was gekozen. Twintig jaar later ziet de wereld toe op de afwijzing van de 60 bezwaarschriften die door Donald Trump zijn ingediend en waarin wordt beweerd dat er in veel staten sprake is van massale fraude.

Zoals ik al eerder schreef, hebben Al Gore en daarna Donald Trump vanuit Amerikaans juridisch oogpunt verloren. Maar vanuit democratisch oogpunt hebben ze waarschijnlijk gewonnen. Eigenlijk is het onmogelijk om het precies te weten, maar gezien de resultaten van de andere verkiezingen die op hetzelfde moment plaatsvonden, bestaat daar weinig twijfel over.

Het enige wat gezegd kan worden is dat er niets democratisch is aan deze verkiezing: het tellen van de stemmen gebeurt door de gouverneurs die in veel staten de ambtenaren of particuliere bedrijven kiezen die het tellen doen. Integendeel, als het systeem democratisch zou zijn, zou het tellen door de burgers in het openbaar gebeuren. Iedereen kon zien hoe stembussen van de stembureaus naar een telcentrale werden gebracht waar de ambtenaren ze openden en vervolgens de gordijnen sloten om te voorkomen dat de burgers er meer van te weten zouden komen. Niemand kan de oprechtheid van deze ambtenaren in twijfel trekken, maar ook niemand kan dat garanderen. Een democratische verkiezing kan alleen bestaan in transparantie. Daarom zijn deze verkiezingen volgens het Amerikaanse recht legaal, maar gewoonweg niet democratisch.

Ommezwaai van de situatie

Volgens de "Corriere della Sera" (Italië) is de aanval op het Capitool de woede van Tromp.

Om de gebeurtenissen te begrijpen, moeten we twee wendingen observeren die voorafgingen aan de aanval op het Capitool.

Medio december 2020 heeft president Trump een vergadering belegd in het Oval Office met deelname van generaal Michael Flynn. Generaal Flynn schetste zijn idee van de staat van beleg als een middel om transparante verkiezingen te houden [2]. De meeste aanwezige raadsleden waren ertegen, ondanks veranderingen in het leiderschap binnen het Pentagon. Twee weken later, op 4 januari 2021, ondertekenden de tien nog in leven zijnde ex-secretarissen van Defensie een briefing in de Washington Post [3]. Zij verzekerden dat iedereen die zou proberen de staat van beleg in te voeren, zich zou moeten verantwoorden bij het ministerie van Justitie. De eensgezindheid van de voormalige Secretarissen van Defensie getuigt van het feit dat de staat van beleg haalbaar en reëel is. Volgens de Post [4], die deze bijeenkomst heeft gereconstrueerd op basis van het vertrouwen van de voormalige secretarissen van Defensie (die niet aanwezig waren, maar wel op de hoogte werden gesteld), heeft president Trump nooit overwogen om door middel van geweld aan de macht te blijven. Integendeel, hij diende klachten in en steunde verschillende rechtszaken om de verkiezing nietig te laten verklaren. Hij bereidde zich voor om campagne te voeren om terug te keren naar het Witte Huis in 2025 [5].

Voor de Hindustan Times (India) zijn de staten van Amerika niet langer verenigd, maar staan ze in brand.

Vicepresident Mike Pence, die onder zware druk van jacksonisten stond, maakte zijn standpunt bekend op 6 januari, de dag dat de twee huizen van het Congres elkaar in een gezamenlijke zitting ontmoetten. [6]. Hij merkte op dat zijn rol als presidentsambtenaar zuiver ceremonieel was en dat het niet zijn rol was om het geschil te beslechten, ook al had hij daartoe in theorie het recht volgens een bepaalde lezing van de Grondwet. Daarom verschuift hij dat naar de parlementariërs. Anders zou de smeulende burgeroorlog zijn begonnen. Op zulke momenten weet iedereen wat hij of zij kan verliezen, en weinigen zijn bereid om zo’n risico te nemen, vooral onder de notabelen. Zodra deze positie bekend werd, namen enkele belangrijke leden van het Trump-team ontslag. De Jacksonisten ervoeren deze omkeringen als lafheid en verraad aan hun idealen en hun vaderland.

Een paar uur later hield Donald Trump een bijeenkomst, niet ver van het Congres, om opnieuw een "gestolen verkiezing" aan de kaak te stellen en zijn terugkeer voor de campagne van 2024 aan te kondigen. Hij heeft zijn aanhangers nooit opgeroepen om Capitol Hill in te nemen, hoewel sommigen het misschien zo begrepen hebben.

De Verovering van het Capitool

Volgens "Dageraad" (Griekenland), "Trumpisme is hier en het bedreigt ons."

Sommige groepen die tijdens de bijeenkomst werden afgezonderd, probeerden het Capitool binnen te komen. Volgens de video’s liet de politie van het Capitool hen binnen zonder echt verzet. De demonstranten gedroegen zich aanvankelijk defensief op deze voor hen heilige plaats. Ze waren echter wel geïnfiltreerd door een groep Antifa’s.

Zonder te weten waarom of hoe, liep het ineens uit de hand.

De Kamer werd binnengevallen en de kantoren van de parlementsleden werden geplunderd.

Iedereen die een burgeroorlog heeft meegemaakt, weet dat dit het ergste is wat er kan gebeuren. Net als de Engelse filosoof Thomas Hobbes, die de eerste Engelse burgeroorlog heeft meegemaakt, geloven ze allemaal dat het beter is om te lijden onder een tirannieke staat dan om verstoken te blijven van een staat (De Leviathan [7]). Het innemen van het Capitool en uiteindelijk het omverwerpen van de Amerikaanse "orde" is een daad met vreselijke gevolgen. Zo ver is het niet gegaan. De politie, die de demonstranten in het gebouw had laten komen, heeft ze plotseling en met succes afgeweerd.

President Donald Trump zelf riep op tot kalmte, maar zonder zijn vrouw. Volgens de Amerikaanse nationale godsdienst moet Gods zegen - en dus vrede en welvaart - door de president en de First Lady [8] op het "uitverkoren volk" neerdalen. Door ervoor te kiezen om alleen te spreken, daagde Donald Trump de nationale godsdienst uit.

Reacties in de Verenigde Staten

Volgens de "Daily Mirror" (Verenigd Koninkrijk), nu in de Verenigde Staten, is het de regering van de bevolking.

Democratische congresleden, onder leiding van de voorzitter van het Huis Nancy Pelosi, beschuldigden president Trump er onmiddellijk van dat hij zijn troepen in het Congres heeft ingezet. Zij stelden voor om voorzitter Trump uit zijn ambt te ontheffen, ook al had hij nog maar dertien dagen in zijn ambtstermijn, door middel van het 25e amendement, paragraaf 4 van de Grondwet. Door deze stap, die ze al eerder hadden genoemd, zou zijn recht om zich opnieuw verkiesbaar te stellen komen te vervallen.

De aangehaalde tekst moet echter niet van toepassing zijn op dit geval: het gaat om een onvermogen dat is toe te schrijven aan de gezondheid van de Voorzitter. De debatten op het moment van de goedkeuring ervan hadden betrekking op de hartaanval die president Woodrow Wilson verhinderde zijn taken te vervullen aan het einde van zijn ambtstermijn (2 oktober 1919 tot 4 maart 1921) en de - minder ernstige - beroerte van president Dwight Eisenhower (24 september 1955 tot 20 januari 1961), waardoor hij tijdelijk een aantal van zijn vermogens werd ontnomen en hij zijn bevoegdheden met zijn vice-president Richard Nixon moest delen.

De heersende klasse voelde de wind van de molensteen waaien. Of de bezetting van het Capitool nu een mislukking was van de politiemacht, zoals ze ons van proberen te overtuigen, of dat het onder een valse vlag werd georganiseerd door de vijanden van Donald Trump, degenen die het hebben bedacht hebben de capaciteit om instellingen omver te werpen en hun hele personeel te ontslaan.

Reacties in het buitenland

Voor de "Boston Herald" (USA) is het een chaos.

Na een eeuw van Amerikaanse overheersing weet de rest van de wereld nog steeds niet wat ze zijn. Het is niet bekend dat de Grondwet is geschreven om een regime in te stellen dat is geïnspireerd op de Britse monarchie en dat het evenwicht is hersteld door middel van tien amendementen die de rechten van de mensen garanderen. Het land dat Alexis de Tocqueville beschrijft in Democratie in Amerika [9] is het land van dat compromis, een land van vrijheid, maar dat evenwicht werd verstoord tijdens de Obama jaren. Verblind zag de rest van de wereld niet dat de Verenigde Staten zijn teruggekeerd naar wat ze in de eerste vier jaar van hun bestaan waren: een oligarchisch systeem, ditmaal in dienst van een klasse van internationale miljardairs. Er werd bewust voorbijgegaan aan de benarde situatie van de vroegere middenklasse, de groepering van de bevolking door culturele affiniteit en de voorbereiding van tweederde van de bevolking op de burgeroorlog.

De Chinese media kunnen het niet laten om met twee maten te meten als ze de foto’s van de vergadering in Hongkong vergelijken met de foto’s die in Washington zijn genomen. Terwijl de Russische media, druk bezig met het orthodoxe kerstfeest, gedesillusioneerd glimlachte naar hun historische rivaal op het land.

De westerse media hebben van hun kant zonder voorbehoud de neo-Puritaanse " annuleringscultuur " omarmd die alle republikeinse symbolen vernietigt en vervangen door andere die de minderheden verheerlijken, niet voor wat ze doen, maar omdat ze minderheden zijn. Daarmee hebben ze zich iets meer vereenzelvigd met de ideologie die "Amerika" onderdrukt [10]. Als onderdanige vazallen presenteerden zij de Amerikaanse verkiezing alsof hun kiezers zouden meespelen met Joe Biden als hun nieuwe meester.

De "Chicago Tribune" (USA) hekelt de opruiing niet, maar ziet de opstand.

In reactie op de gebeurtenissen op Capitol Hill nemen de Europese leiders hun dromen voor lief: de Duitse president en voormalig hoofd van de geheime dienst, Frank-Walter Steinmeier, verklaarde dat gewapende pro-Trump demonstranten Capitol Hill hadden ingenomen; terwijl de Franse president en voormalig secretaris van een bekende filosoof, Emmanuel Macron, een aanval op het grondbeginsel van de democratie "Eén man, één stem" aan de kaak stelde.

Nee. Op enkele uitzonderingen na waren de protesteerders van het Capitool ongewapend.

Nee. De Amerikaanse grondwet voorziet niet in gelijkheid tussen burgers van welke staat dan ook.

Ja. Het is de Amerikaanse heersende klasse die de democratie veracht en de Jacksonisten die haar verdedigen.

"God helpe ons! "riep de "Philadephia Daily News" (USA) uit. "De niet-burgeroorlog is zover gekomen: relschoppers hebben het Capitool overgenomen.

De zeer grote fortuinen die achter Joe Biden staan, hebben de macht al gegrepen. Ze hebben een einde gemaakt aan de vrije meningsuiting. Ze sloten "preventief" de Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en Twitch accounts van het Witte Huis, President Trump en zijn aanhangers af om "te voorkomen dat ze oproepen tot verder geweld" (sic). Daarmee namen zij de bevoegdheden van de rechterlijke macht over en ontsnapten zij aan het Trump-besluit van 28 juni 2020, dat hen verplichtte te kiezen tussen de status van neutrale informatiedrager of die van geëngageerde informatieproducent [11].