La realidad, otra vez, es diferente:‎ No, aparte de contadas excepciones, los manifestantes pro-Trump no estaban armados. No, la Constitución de Estados Unidos no plantea el principio « un hombre, un voto », o sea ‎no establece la igualdad entre los ciudadanos de cada Estado de la federación.‎ Sí, en Estados Unidos quien desprecia la democracia es la clase dirigente mientras que los ‎jacksonianos la defienden. ‎

Al reaccionar ante los hechos del Capitolio, los dirigentes europeos parecen no diferenciar ‎sus sueños de la realidad. El presidente de Alemania –y ex jefe de sus servicios secretos–, Frank-‎Walter Steinmeier, afirmó rotundamente que manifestantes pro-Trump armados habían “tomado” el Capitolio. ‎En Francia, el presidente Emmanuel Macron –quien fue secretario de un conocido filósofo– ‎denunció un ataque al principio fundamental de la democracia de « un hombre, un voto ». ‎

Según el Washington Post , que reconstituye la reunión realizada en la Oficina Oval basándose en ‎las confidencias de los ex secretarios de Defensa –los cuales no participaban en la reunión pero fueron ‎informados sobre ella–, el presidente Trump nunca planteó mantenerse en el poder mediante el ‎uso de la violencia. Al contrario, Trump expuso quejas, respaldó diversas acciones judiciales para ‎lograr que se anulara la elección [ 3 ] y ya comenzaba a prepararse para entrar en campaña y tratar de volver a la Casa Blanca ‎en 2025 [ 4 ].‎

Dos semanas después, el 4 de enero de 2021, los 10 últimos ex secretarios de Defensa vivos ‎firmaban en el Washington Post una breve tribuna libre donde aseguraban que todos los que ‎trataran de instaurar la ley marcial tendrían que comparecer ante la justicia [ 2 ]. Esta unanimidad de los ex secretarios de Defensa ‎demuestra que el proyecto de proclamación de la ley marcial era efectivamente real y, además, ‎aplicable. ‎

