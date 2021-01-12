‏‏‏‏‏ Обращаюсь к Вам, чтобы выразить крайнюю обеспокоенность продолжаю-щейся злонамеренной деятельностью иранского режима, которая угрожает де-стабилизировать Ближний Восток и несет большую угрозу международному ми-ру и безопасности. Кроме того, эта деятельность является серьезным нарушени-ем резолюций Совета Безопасности.

Я призываю Совет Безопасности безотлагательно провести заседание, что-бы обсудить деятельность Ирана, связанную с ядерным оружием, баллистиче-скими ракетами и распространением, осудить ее и выработать против нее кон-кретные меры.

Недавно Иран публично объявил о своем решении повысить уровень обо-гащения урана до 20 процентов и увеличить свои мощности для обогащения ура-на на подземном заводе. Это решение вновь явственно демонстрирует, что Иран никогда не отказывался от своих ядерных амбиций, и служит доказательством намерения Ирана разработать военную ядерную программу.

В этой связи я хотел бы привлечь Ваше внимание к недавно предложенному иранским парламентом законопроекту, который призывает к уничтожению Изра-иля к 2041 году. Такой закон, если он будет принят, по сути, обяжет будущие иранские режимы следовать фанатичной идеологии нынешнего иранского прави-тельства и продолжать реализацию его радикальной повестки дня по всему реги-ону. Такие направленные на геноцид риторика и политика еще больше подчерки-вают серьезную угрозу, которую представляет собой не встречающий отпора и ничем не сдерживаемый иранский режим.

Более того, 13 лет спустя, после введения Советом Безопасности в отноше-нии Ирана ограничений на поставки оружия этот режим в нарушение резолюций Совета Безопасности продолжает распространять новейшие виды вооружений по всему Ближнему Востоку и за его пределами. Не секрет, что Иран играет веду-щую роль в распространении технологий баллистических ракет и других ракет-ных технологий и их передаче Ливану, Йемену, Сирии, Ираку и Газе и что в ре-зультате его действий такие технологии попадают в руки негосударственных субъектов и террористов, что ведет к дестабилизации в регионе.

Кроме того, мы наблюдали, как подконтрольная Ирану ливанская организа-ция «Хизбалла», которая внесена в перечень террористических, приобрела более 150 000 управляемых и неуправляемых ракет, способных достичь любой точки на территории Государства Израиль. Подавляющее большинство этих ракет было передано из Ирана в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасно-сти об иранской ядерной программе, а также резолюций 1701 (2006) и 1559 (2004) Совета.

Иранский режим не ограничивается незаконной передачей оружия «Хиз-балле»; через свои силы «Аль-Кудс» он также помогает «Хизбалле» наращивать потенциал для самостоятельного производства оружия. Иран передает «Хизбал-ле» передовые технологии и предоставляет квалифицированные кадры и нара-ботки для создания усовершенствованных ракет и более смертоносных ракет увеличенной дальности, повышенной точности и сложности.

Израиль неоднократно предупреждал о непрекращающихся злонамеренных действиях Ирана и привлекал внимание к этим нарушениям, обращаясь с много-численными призывами к международному сообществу и направляя в органы Организации Объединенных Наций множество писем с конкретными, проверен-ными и документально подтвержденными доказательствами безрассудного и не-правомерного поведения иранского режима на Ближнем Востоке и за его преде-лами.

Хотя иранский режим систематически отрицает всю информацию, предо-ставляемую о его злонамеренной деятельности государствами — членами Орга-низации Объединенных Наций, в недавних публичных заявлениях иранские должностные лица и подконтрольные Ирану лица признают широкомасштабное и чреватое серьезными последствиями распространение Ираном управляемых ракет по всему Ближнему Востоку:

a) 2 января 2021 года Амир-Али Хаджизаде, командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), признал в эфире принадлежащего «Хизбалле» телеканала «Аль-Манар», что ракетный по-тенциал Газы и Ливана поддерживается Ираном, добавив: «Теперь у них есть пе-редовые ракетные технологии... не простые ракеты, а высокоточные» ;

b) 27 декабря 2020 года лидер «Хизбаллы» Хасан Насрулла в интервью телеканалу «Аль-Маядин», который поддерживает «Хизбаллу», с гордостью за-явил об участии Касема Сулеймани в распространении противотанковых ракет «Корнет», передававшихся из Ирана через Ливан в руки ХАМАС и «Палестин-ского исламского джихада» в Газе ;

c) 1 января 2021 года высокопоставленное должностное лицо террори-стической организации ХАМАС Усама Хамдан в интервью «Аль-Маядину» вы-соко оценил деятельность Сулеймани по организации поставок современного оружия ХАМАС и вооружению этой террористической организации. Он также добавил, что преемник Сулеймани на посту командующего силами КСИР «Аль-Кудс» Исмаил Каани активно продолжает такую деятельность .

Эти и многие другие заявления однозначно подтверждают то, что Иран в течение многих лет пытался скрывать: его прямое участие в незаконном распро-странении оружия, государственном терроризме и дестабилизации региона. По сути, эти заявления означают, что Иран оставил попытки скрывать такую дея-тельность и стал дерзко выставлять ее напоказ и хвастаться ею, а это не может не вызывать тревогу. Такой поворот событий несет стратегическую угрозу не только для Израиля, но и для всего региона.

Налицо явная и настоятельная необходимость ввести против Ирана дей-ственное эмбарго на поставки оружия и ракетных технологий и обеспечивать его соблюдение. Я настоятельно призываю Совет Безопасности осудить нарушения его резолюций Ираном и привлечь иранский режим к ответственности за деста-билизацию региона. Я призываю также Совет Безопасности оказать максималь-ное давление и действовать с большой решимостью в ответ на угрозу междуна-родному миру и безопасности, создаваемую иранской ядерной программой и программой по баллистическим ракетам и активным распространением оружия иранским режимом.

Как указывалось в предыдущих письмах Совету Безопасности, Государство Израиль будет принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и своего суверенитета.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.