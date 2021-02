[1] Así fue presentado cuando los ‎Omeyas llegaron a Damasco, antes de que el Corán se transcribiera a la palabra escrita.

[2] Ver la historia de la Hermandad Musulmana en 6 partes, por ‎Thierry ‎Meyssan, Red Voltaire, 29 de junio de 2019.

[3] Más conocida en Francia como ‎‎les Renseignements généraux (la “Inteligencia General”), la Dirección General de Inteligencia ‎General dependía de la Dirección General de la Policía Nacional y era un órgano de inteligencia ‎interior cuya misión consistía en descubrir y vigilar todo movimiento que pudiese representar un ‎peligro para la seguridad del Estado. Considerado a menudo como una policía política, en 2008 ‎se decidió fusionar ese órgano con otra entidad de inteligencia interna –la Surveillance du ‎Territoire o “Vigilancia del Territorio”– para conformar la actual Dirección Central de la ‎Inteligencia Interior (DCRI, siglas en francés). Nota del Traductor.

[4] 56— tome I: L’État français complice de ‎groupes ‎criminels; 56— tome II: Mensonges et crimes d’État, IS édition (2015 y 2017).

[5] «Los Lobos Grises turcos tratan de iniciar ‎pogromos antiarmenios en Francia»; «Francia prepara la prohibición de los ‎Lobos Grises turcos», ‎‎Red Voltaire, 31 de octubre y 4 de noviembre de ‎‎2020.

[6] «Amenaza de Erdogan contra la Unión Europea», por Recep Tayyip Erdogan, Red Voltaire, ‎‎18 de marzo de 2016.

[7] «Turquía reivindica el baño de sangre de Bruselas», por Savvas ‎Kalenderides, Red Voltaire, 24 de marzo de 2016.

[8] «El móvil de los atentados de París y Bruselas», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 28 de ‎marzo de 2016.

[9] “First Isis supergrass helps UK terror police”, Tom ‎Harper, The Times, 26 de junio de 2016; ‎‎«Terror suspect dubbed ’the man in the hat’ after Paris and ‎Brussels attacks becomes British ‎police’s first ISIS Supergrass», Anthony Joseph, Daily Mail, 26 de junio de 2016.