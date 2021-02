Soğuk Savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri, Müslüman Kardeşler’in Avrupa karargahını Münih’e, ardından da Cenevre’de Said Ramazan (Hasan el-Benanna’nın kızının kocası ve Tarık ve Hanni Ramazan’ın babası) çevresinde kurmuştu. Orta Doğu’daki her başarısız darbeden sonra NATO, Almanya veya Fransa aracılığıyla kendisine siyasi sığınma hakkı verilmesini sağlıyordu. Yani bu iki ülke tarihsel olarak kendi içlerinde düşmanlarını büyüttüler. Charles Pasqua, bu aldatma ittifakına karşı çıkan ilk kişi oldu. Daha sonra Fransız genel istihbaratı tarafından toplanan dosyalar yakın zamanda Jean-Loup Izambert tarafından derlendi [ 3 ].

[1] Emeviler Şam’a geldiklerinde, Kur’an yazılmadan önce bu şekilde sunuldu.

[2] Bakınız altı bölüm halinde Müslüman Kardeşler’in küresel tarihi, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı, 22 Haziran 2019.

[3] 56— tome I : L’État français complice de groupes criminels, 56 — tome II : Mensonges et crimes d’État, IS édition (2015 et 2017).

[4] « Bozkurtlar, Fransa’da Ermeni karşıtı pogromlara girişiyor », « Fransa Türk Bozkurtları yasaklıyor », Voltaire İletişim Ağı, 3 ve 5 Kasım 2020.

[5] “Cumhurbaşkanı Erdoğan AB’yi tehdit etti”, yazan Recep Tayyip Erdoğan, Voltaire İletişim Ağı , 18 Mart 2016.

[6] “Türkiye, Brüksel’deki katliamı üstleniyor”, yazan Savvas Kalèndéridès, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 26 Mart 2016.

[7] “Paris ve Brüksel saldırılarının gerekçesi”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 28 Mart 2016.

[8] “First Isis supergrass helps UK terror police”, Tom Harper, The Times, June 26th, 2016. « Terror suspect dubbed ’the man in the hat’ after Paris and Brussels attacks becomes British police’s first ISIS Supergrass », Anthony Joseph, Daily Mail, June 26th, 2016.