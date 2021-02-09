За месяц до терактов в Париже и Сен-Дени президент Эрдоган провёл в Страсбурге, на границе с Германией, предвыборное собрание, и вёл себя так, словно был у себя дома.

Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Жана Кастеля разработали проект закона, направленного на борьбу против использования мусульманской веры в политических целях. Этот текст в настоящее время обсуждается в Парламенте.

Закон предусматривает четыре основные меры, в числе которых запрет на финансирование религиозных организаций иностранными государствами. Все прекрасно понимают, что речь при этом идёт о странах, возглавляющих исламский мир, но никто не осмеливается назвать их поимённо. Это Турция и Катар, а руководят ими Соединённое Королевство и Соединённые Штаты. Поэтому борьба против исламизма во Франции будет иметь тяжёлые последствия во внешней политике. И ни одна партия не осмелится решать эту проблему, понимая, что все предпринимаемые усилия окажутся тщетными.

Первый раз Франция столкнулась с исламизмом в середине 90-х годов. В то время Соединённое Королевство и Соединённые Штаты поддерживали джихадистов в Алжире в их борьбе против французского влияния. Лондон предоставляет политическое убежище своим «демократам», которые борются против военного режима. Министр внутренних дел Шарль Паска прибегает к использованию силы, и ему удаётся устранить членов отряда Командос из Вооружённой исламской группировки, которые угнали самолёт компании Air France, и устранить со своего поста руководителя парижского отдела ЦРУ, причастного к делу об экономическом шпионаже. Последующие 20 лет с исламизмом Франция не сталкивалась.

Главное управление внутренней безопасности через Journal du Dimanche от 7 февраля 2021 г. поведало о том, как «Эрдоган проникает во Францию». Заметьте, газета не говорит о Турции, а только о президенте Эрдогане. Не упоминаются также ни Катар, ни Соединённое Королевство, ни Соединённые Штаты. Обвиняется во всём Милли Герюш, но о том, что это движение представляло собой вооружённую организацию президента Некметтина Эрбакана и что президент Эрдоган был одним из её руководителей, умалчивается. Ни слова также и о возможной причастности турецких спецслужб к терактам 13 ноября 2015 г. в Батаклане.

Мы коснёмся именно этой темы и постараемся развенчать существующие до сих предрассудки.

Ислам: вера и политика

Магомет был одновременно пророком, военным предводителем и правителем. Ислам, который он основал, был одновременно особым христианским обрядом [1], политическим инструментом в борьбе против племён Аравийского полуострова и правом, которое он пропагандировал. Никто не мог после его смерти отделить его духовные дела от его политической и военной деятельности. А его преемники (по-арабски «Халифы») унаследовали его религиозную власть, хотя и не имели никакого представления о теологии, а порой даже не верили в Бога.

Мусульмане, проживающие сегодня в Европе, стараются пересмотреть ислам, сохранить в нём лишь духовную часть и отказаться от устаревших догм, в частности от Шариата. Однако президент Эрдоган, который официально заявил о своём желании стать 29 октября 2023 г. (столетие Турецкой республики) Халифом всех мусульман, делает всё, чтобы этого не допустить.

Таким образом, речь идёт о борьбе двух цивилизаций. Не о религиозной междоусобице, а о борьбе современной цивилизации с той, которая была повержена столетие назад.

Бывший Премьер-министр Некметтин Эрбакан и его телохранители. Справа на фотографии Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган: беспутный исламист, ставший президентом

Президент Эрдоган как политик не такой, как все. Это бывший повеса, дававший волю кулакам на улицах столицы. В политику он вошёл после того, как вступил в вооружённые отряды Милли Герюш, созданной в 1997 г. Премьер-министром Некметтином Эрбаканом. Эта террористическая организация финансировалась Ираком в бытность президента Саддама Хуссейна и была под контролем Великого мастера суфийского Ордена Накшбанди и будущего вице-президента Ирака генерала Эззата Ибрагима Аль-Дури.

Лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр с Рашидом Ганнуши (слева) и Реджепом Тайипом Эрдоганом (справа).

Тунисец Рашид Ганнуши, считающийся одной из главных фигур у Братьев-мусульман, заявил следующее: «В арабском мире люди моего поколения, когда они говорили об исламском движении, имели в виду Эрбакана, а об Эрбакане говорили то же самое, что и о Хассане аль-Банне и Сайеде Кутбе». Поэтому, хотя исламское движение разделено с организационной точки зрения на Братьев-мусульман и суфийское Братство Накшбанди, оно, вне всякого сомнения, представляет собой единую идеологию.

Будучи членом Милли Герюш, Реджеп Тайип Эрдоган играл большую роль в афганской войне на стороне Гульбиддина Хекматияра и в чеченских войнах на стороне Шамиля Басаева. Будучи президентом, он становится во главе этой организации во время войны НАТО против Сирии. А сегодня он одновременно является лидером и Братьев-мусульман, рассеянных по всему Ближнему Востоку и Европе, и Братства Накшбанди, получившего распространение в Боснии-Герцеговине, российском Дагестане, в Южной Азии и китайском Синьцзяне.

Исламистские сети

Преобразование Ордена Накшбанди и создание Братьев-мусульман по образцу Объединённой Великой Ложи Англии осуществлялись Соединённым Королевством в контексте «Великой игры», которую она вела против Российской империи, и колониального завоевания Судана. МИ6 и в наши дни осуществляет прямой контроль над этими организациями. Меняются только исполнители (сначала это была Саудовская Аравия, потом Катар и, наконец, Турция), а приказчики остаются.

Перед Первой мировой войной британцы использовали университет Аль-Азхар в Каире для объединения мусульманского мира вокруг единой версии Корана (в то время насчитывалось около сорока версий). Речь шла об исключении положений, которые прославившаяся своей жестокостью суданская секта Махди использовала против Британской империи. Для этого в Судан с целью конвертирования суданских мусульман в «истинный» ислам, который тогда только зарождался, был направлен Великий имам Аль-Хамзар.

Организация Братья-мусульмане была создана египтянином Хассаном аль-Банна. Она была задумана как форма британского вмешательства в ислам. После Второй мировой войны и казни Хассана аль-Банны эта организация была возрождена под непосредственным контролем МИ6. Однако США вводят туда своего масона и атеиста Сайеда Кутбу. Последний принимает ислам, который он воспринимает как оружие для захвата власти. Он создаёт бинарную идеологию (мы и они, запрещённое и разрешённое) и проповедует джихад. Постепенно, под контролем британцев и при финансировании Саудовской Аравии (Всемирная арабская лига) Братство распространяется по всей территории, которая теперь называется Большой Ближний Восток. Они захватывают власть в Пакистане и помогают ЦРУ вести военные операции против советских войск в Афганистане. Потом они превращаются в настоящую армию и воюют на стороне Пентагона в Боснии-Герцеговине. Сегодня они принимают участие в нескольких конфликтах, в частности, в Сахеле, Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Афганистане.

Иран Роухоллы Хомейни также основан на концепции политического ислама. Аятолла встречался с Хассаном аль-Банном в Каире, но не для того, чтобы примкнуть к нему, а для того, чтобы поделить между собой исламский мир. Он постоянно приглашает Братьев на конгрессы по исламу, но обе организации в частном порядке не упускают случая нелицеприятно отозваться друг о друге. Между ними установилось нечто подобное вооружённому балансу сил.

Все европейцы и, в частности, французы начинают интересоваться политическим исламом, который им, несмотря на работы Луи Масиньона, так и не удаётся отличить от мусульманской веры.

Турция и НАТО

Вернёмся к Турции. США включили эту страну в НАТО по той причине, что у неё была общая граница с бывшим Советским Союзом. Также они имели возможность оценить во время войны в Корее турецких воинов, без которых они понесли бы позорное поражение. Они организовали трудовую миграцию турецких граждан в Западную Германию с целью стабилизации населения в западном лагере. При этом оккупационные власти в Германии имели возможность наблюдать за турецкими курдами, создавшими РПК при содействии СССР.

После развала СССР США ослабили давление. Турецкие рабочие начали выезжать из Западной Германии в другие европейские страны, в том числе во Францию.

Во время холодной войны Соединённые Штаты разместили европейскую штаб-квартиру Братьев-мусульман в Мюнхене, затем в Женеве во главе с Саидом Рамаданом (муж дочери Хассана аль-Банны и отец Тарика и Ханни Рамадана). После каждого неудавшегося госпереворота на Ближнем Востоке НАТО вынуждала Германию или Францию предоставлять несостоявшимся правителям политическое убежище. Так что исторически обе эти страны сами взращивали своих врагов. Шарль Паска стал первым, кто восстал против этого идиотского альянса. А недавно Жан Лю Изамберту удалось собрать воедино все досье, скопившиеся во французских разведслужбах [2].

Канцлер Ангела Меркель во время марша против терроризма идёт под ручку с Айманом Мазиеком, генеральным секретарём Центрального комитета мусульман. Эта организация была создана сирийскими Братьями-мусульманами в изгнании под патронажем Милли Герюш. В её составе много различных ассоциаций, в числе которых Союз культурных тюрко-исламских ассоциаций в Европе, за которым стоят турецкие Серые Волки.

После того, как Реджеп Тайип Эрдоган вверг Турцию в исламизм, Управление по делам религий (Диянет) значительно усилило своё давление на диаспору. Было увеличено число имамов и к её поддержке подключена Милли Герюш, а впоследствии и Серые Волки (другая вооружённая организация, также связанная с НАТО, но запрещённая во Франции [3]).

Эрдоган и теракты в Париже и Брюсселе

Следствие по делам терактов, совершённых в 2015 г. Париже и Сен-Дени и в 2016 г. в Брюсселе в метро и в аэропорту Завентем, велось с учётом того, что боевики действовали согласованно. Согласно французским и бельгийским следователям, это были операции военного типа. Поэтому возникает вопрос, кто эти операции организовал?

Следователи показали, что это были две тесно связанные между собой группы. Значит, ими кто-то руководил.

За четыре дня до терактов в Брюсселе и Завентеме президент Эрдоган явно угрожал Европейскому союзу и, в частности, Бельгии терактом [4]. На следующий после кровавой бани день благосклонная турецкому президенту пресса не скрывала своей радости [5].

Нет никакого сомнения и в том, что он также способствовал и терактам в Париже и Сен-Дени, так как Франция в Сирии не сдержала обязательств, данных ею Турции.

Фото камеры видеонаблюдения брюссельского аэропорта Завентем. В числе трёх Командос таинственный «мужчина в шляпе», замеченный до этого в терактах в Париже.

В терактах в Париже и Брюсселе среди боевиков был замечен один и от же «мужчина в шляпе». Это Мохаммед Абрини, которого считают информатором британских спецслужб [6].

И после этого вы будете спрашивать, кто финансирует джихадистов, действующих на территории Франции? [7]