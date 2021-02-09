По поручению правительства моей страны я хотел бы довести до Вашего сведения нижеследующую информацию.

Формирования Сирийских демократических сил, связанные с американски-ми оккупантами, продолжают систематически нарушать права населения про-винции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, где они сохраняют свое присут-ствие.

Мы регулярно информировали Вас о том, что эти преступные формирова-ния и связанные с ними незаконные субъекты совершают акты агрессии и грабе-жа, ставя под удар мирное население, гражданскую инфраструктуру, объекты об-служивания и государственное и частное имущество. Действуя заодно с амери-канскими оккупантами, они похищают на сирийской территории артефакты, нефть и газ, переправляя их за рубеж контрабандным путем. Несколько дней назад формирования Сирийских демократических сил и американские оккупаци-онные силы вновь похитили большое количество пшеницы и сырой нефти: 60 грузовиков с пшеницей и 40 контейнеров с сырой нефтью были переправлены ими из соответственно деревни Батра и деревни Хамза-Бек, которые расположе-ны на северо-востоке Сирии, в так называемый Иракский Курдистан через неза-конный контрольно-пропускной пункт Валид. Эти события разворачиваются в то время, когда сирийский народ страдает от последствий незаконных односторон-них принудительных мер, введенных Соединенными Штатами Америки и Евро-пейским союзом и лишающих сирийцев доступа к продовольствию, медикамен-там, топливу и электроэнергии.

В нашем письме от 16 сентября 2020 года (A/75/249-S/2020/908) говорится о том, что боевики Сирийских демократических сил при поддержке американ-ских оккупантов силой захватили школы и превратили их в штабы, военные склады, тюрьмы и центры для сбора налогов; угрожали учащимся и гражданско-му населению; запугивали преподавательский и административный персонал; а также насильно вводили учебные программы, которые служат их интересам, наносят учащимся вред и подрывают их учебную успеваемость.

Недавно формирования Сирийских демократических сил, которые сотруд-ничают с американскими оккупантами, взяли в плотное кольцо осады город Эль-Хасака. Чтобы предотвратить автомобильное движение в центре города, эти формирования установили многочисленные контрольно-пропускные пункты и ограничили в пределах города передвижение гражданского населения. Эти дей-ствия вызвали острый дефицит продовольствия, особенно хлеба и муки, а также топлива и других основных товаров. Чтобы добраться до мест работы, лечения и учебы, местные жители вынуждены преодолевать большие расстояния.

Боевики также открыли огонь по мирным жителям, которые протестовали против почти двухнедельной осады и требовали полного возобновления работы государственных учреждений на северо-востоке Сирии. 3 февраля 2021 года в Эль-Камышлы боевиками Сирийских демократических сил был похищен корре-спондент сирийского канала «Аль-Ихбария» Мухаммед Тауфик ас-Сагир, кото-рый удерживается под стражей по ложным обвинениям. Конечно, боевики не смогли бы совершить эти преступления без поддержки и содействия американ-ских оккупационных сил.

Правительство Сирийской Арабской Республики призывает Совет Безопас-ности и Генерального секретаря осудить преступные и террористические дей-ствия боевиков Сирийских демократических сил и потребовать от американской администрации больше не поддерживать эти сепаратистские и коллаборацио-нистские формирования, прекратить оккупацию и принять меры для немедленно-го и безоговорочного освобождения задержанного журналиста.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.