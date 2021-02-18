По поручению правительства моей страны я хотел бы довести до Вашего сведения нижеследующую информацию.

Более шести лет назад, а именно 24 сентября 2014 года, на своем заседании, состоявшемся на высшем уровне, Совет Безопасности принял резолюцию 2178 (2014) в целях решения проблемы иностранных боевиков-террористов. Принятие этой резолюции стало важной вехой в деле разработки международных докумен-тов по борьбе с терроризмом и дало надежду на то, что международные усилия по решению этой проблемы, которая представляет серьезную угрозу националь-ному, региональному и международному миру и безопасности, можно активизи-ровать и координировать.

Как всем известно, в этой резолюции Совет призывает все государства — члены Организации Объединенных Наций к тому, чтобы они, действуя сообразно своим обязательствам по международному праву, сотрудничали в усилиях по борьбе с угрозой, которую представляют иностранные боевики-террористы, с помощью различных средств, в том числе путем недопущения радикализации до уровня, порождающего терроризм, и вербовки иностранных боевиков-террористов, включая детей, недопущения пересечения иностранными боевика-ми-террористами национальных границ, предотвращения и пресечения оказания финансовой помощи иностранным боевикам-террористам и разработки и осу-ществления стратегий привлечения к ответственности, реабилитации и реинте-грации возвращающихся иностранных боевиков-террористов.

Хотя с тех пор прошло много лет, иностранные боевики-террористы по-прежнему представляют серьезную глобальную угрозу. Генеральный секретарь подтвердил этот факт в своем двенадцатом докладе об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира и безопасности, и о спектре усилий Органи-зации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой (S/2021/98). Эта угроза сохраняется в первую очередь по-тому, что правительства западных государств, гражданами которых являются иностранные террористы, не выполняют свои обязанности. Они весьма избира-тельно соблюдают требования резолюции 2178 (2014), уклоняются от своих пра-вовых обязанностей, а также преследуют свои узкие и эгоистичные интересы за счет миллионов жителей государств, которые страдают от кровопролития и тер-роризма и в которых иностранные террористы занимаются грабежом, сеют смерть и несут разрушение. Моя страна –– одно из таких государств.

Моя страна, Сирия, стала жертвой террористической войны, которая была развязана правительствами общеизвестных государств и в которой ими исполь-зуются тысячи иностранных террористов. Эти правительства вербовали и зазы-вали этих террористов со всего мира и оказывали им военную, финансовую, по-литическую и информационную поддержку. На протяжении многих лет мы неод-нократно призывали Совет Безопасности выполнить свою обязанность по под-держанию международного мира и безопасности и привлечению к ответственно-сти государств, которые поддерживают терроризм, а также заставить их прекра-тить поддержку терроризма и обеспечить репатриацию их граждан из числа ино-странных боевиков-террористов. Однако правительства западных государств пы-таются политизировать этот вопрос, уклониться от выполнения своих обязанно-стей и тянуть время. На самом деле, правительства некоторых западных госу-дарств приняли внутренние меры по недопущению возвращения террористов, которые являются их гражданами. Эти меры предусматривают как лишение гражданства, признание недействительными паспортов и запрет на въезд (как это сделало Соединенное Королевство), так и разрешение на въезд только детям ино-странных террористов после разлучения со своими родителями и семьями (как это сделала Бельгия).

С другой стороны, некоторые государства, которые верят в международное право и в принципы и цели Устава Организации Объединенных Наций, устано-вили с сирийским правительством контакт в целях репатриации иностранных террористов и их детей, которые являются гражданами этих государств, с тем чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления, и обеспечить реабилитацию и реинтеграцию их семей и детей. В результате такого сотрудни-чества с Российской Федерацией, Казахстаном, Таджикистаном, рядом госу-дарств Центральной Азии и другими государствами на родину вернулись семьи сотен иностранных террористов.

Правительство Сирии выражает признательность Российской Федерации и Казахстану за то, что 29 января 2021 года они организовали в Совете Безопасно-сти заседание по формуле Аррии на тему «Дети и вооруженные конфликты: ре-патриация детей из зон конфликтов» и приняли в нем конструктивное участие. Моя страна сожалеет о том, что представители ряда западных государств, таких как Соединенное Королевство и Ирландия, попытались использовать это заседа-ние в своих целях, заняли враждебную позицию и выдвинули нереалистичные и необоснованные обвинения.

Сирийская Арабская Республика хотела бы напомнить Вам о том, что она неоднократно заявляла о готовности и желании сотрудничать со всеми серьезно настроенными правительствами и гуманитарными организациями в деле репа-триации иностранных граждан в соответствии с международным правом. Сирия вновь заявляет, что иностранные боевики-террористы и их семьи должны быть репатриированы в рамках всестороннего сотрудничества и предварительной ко-ординации с сирийским правительством. Она также вновь заявляет, что поддер-жание контактов с террористическими группами и сепаратистскими формирова-ниями, финансирование их деятельности и их подкуп в целях контрабандного провоза их семей в соседние страны и направление правительствами ряда стран представителей для встреч с этими группами и формированиями представляют собой нарушение международного права, Устава и соответствующих резолюций Совета Безопасности, в которых Совет вновь заявляет о своей твердой привер-женности суверенитету, независимости, территориальному единству и целостно-сти Сирии.

В этой связи мы хотели бы обратить Ваше внимание на письмо от 27 января 2021 года, которое мы направили на Ваше имя (S/2021/89). В этом письме отме-чается, что западные делегации незаконно и без предварительного согласия си-рийского правительства проникли в северо-восточные районы Сирии. Мы хотели бы также обратить Ваше внимание на то, что ограничения на поездки, связанные с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), и другие проблемы, о ко-торых говорится в пункте 44 вышеупомянутого доклада Генерального секретаря (S/2021/98), не помешали таким западным делегациям проникнуть на сирийскую территорию. Такие действия подтверждают злонамеренность этих делегаций и их правительств, которые продолжают посягать на суверенитет Сирии. С учетом этого мы вновь заявляем, что принципы международного права, положения Уста-ва, контртеррористические документы, включая резолюции 2170 (2014), 2178 (2014) и 2253 (2015) Совета Безопасности, а также принципы, регулирующие дружественные отношения и сотрудничество между государствами, должны со-блюдаться, что таким нарушениям должен быть положен конец и что нарушители должны быть привлечены к ответственности.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.