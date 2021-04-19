Başkan Biden, 14 Nisan 2021’de ABD birliklerinin Afganistan’dan çekileceğini duyurdu [1].

Ancak burada selefinin programının (askerlerin geri çekilmesi ve « sonsuz savaşın » durdurulması) uygulaması söz konusu değildir. Zaten Joe Biden, Rumsfeld/Cebrowski stratejisinden vazgeçilmesinden hiçbir zaman söz etmedi.

Savunma Bakanı General Lloyd Austin, ABD’nin Afgan ordusu ve polis maaşlarını ödemeye devam edeceğini ve Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetlerin teçhizatının sağlanmasını üstlenmesi gerektiğini söyledi. Açıkçası Pentagon, birliklerini diğer cephelerde yeniden konuşlandırma iradesine sahip olduğu için bu bir « geri çekilme » değil, « indirgeme operasyonu » olacaktır.

Görünüşe göre Pentagon, Afganistan’da « sonsuz savaşı », Lübnan’da başladığı şekilde sürdürmek niyetindedir: ABD birlikleri olmaksızın, yalnızca yerel ayrılıklar üzerine oynayarak.

Bu arada, bir yalan daha işitildi: Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken’e göre ABD sözünü tuttu. « Usame bin Ladin’i adalete teslim ettiler ».