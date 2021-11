Джо Либерман сказал (12:02): „Я был среди большинства членов сенатского демократического клуба, которые проголосовали за разрешение президенту Бушу пойти на войну в Ираке, чтобы избавиться от Саддама Хусейна.”

Mehdi Challenges Joe Lieberman On Centrism, Manchin, and Iraq, The Mehdi Hasan Show (28.10.2021).