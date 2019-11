Левант согласно главному штабу Пентагона в Леванте. Эта карта была приведена полковником Ральфом Петерсом 13 сентября 2001 г., а опубликована она была только в 2006 г.

Мы не поймём, что происходит на севере Сирии, если будем исходить из того, что злые джихадисты столкнулись с милейшими курдами из Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG). Это совершенно не так. И те и другие отстаивают свои территории, поддерживая каждый свой этнос, а не борясь друг с другом по причине идеологических или религиозных разногласий.

Между прочим, роли Дональда Трампа в этом деле пока не видно. Пресса только и занята тем, что постоянно оскорбляет президента США, и её нельзя принимать во внимание, чтобы проанализировать и понять его политику на Ближнем Востоке. Тем не менее, направляющая линия этой политики ясна: конец доктрине Рамсфельда-Цебровски, действовавшей после 11 сентября. В этом он противостоит своим генералам, ориентированным при президентстве Буша мл. и Обамы на управление миром, и западноевропейскому политическому классу.

Чтобы понять происходящее, нужно анализировать факты «вверх по течению», а не вниз. Рассмотрим план, разработанный Пентагоном в начале президентства Буша в 2001 г. и обнародованный через два дня после терактов 11 сентября полковником Ральфом Петерсом в журнале сухопутных войск США Parameters [1], по «перекройке» мира, начиная с Ближнего Востока. Этот план был утверждён месяц спустя министром обороны Дональдом Рамсфельдом, который назначил своего главного стратега адмирала Артура Цебровски директором Бюро трансформации силы. В 2005 г. он был детально изложен помощником адмирала Томасом Барнетом в The Pentagon’s New Map [2]. А тот же Ральф Петерс проиллюстрировал его, когда в 2006 г. в l’Armed Forces Journal опубликовал карту с изображением того, каким должен стать Большой Ближний Восток [3]. А в карту ввиду «забытых оврагов» впоследствии были внесены изменения, о которых аналитик по Пентагону Робин Райт сообщила в воскресном выпуске New York Times [4] в 2013 г.

Согласно этим документам, пять государств должны были быть расчленены на четырнадцать частей. Это Сирия, Ирак, Йемен, Ливия и Саудовская Аравия.

Карта, опубликованная Робин Райт в 2013 г., то есть за год до создания ДАИШ и Рабочей партии Курдистана с её Отрядами народной самообороны.

Что касается Сирии и Ирака, то эти две страны должны были быть разделены на четыре части. На опубликованной в 2013 г. карте значатся контуры «Суннистана» и «Курдистана», расположенные на территории двух существующих государств. В следующем году первое было создано ДАИШ, а второе курдскими Отрядами народной самообороны. В то время, когда эта карта публиковалась, ДАИШ представляло собой крошечную террористическую организацию, каких на территории Сирии были сотни, а партия «Демократический союз» представляла собой проправительственные вооружённые формирования, оплачиваемые Сирийской Арабской Республикой. Ничто, кроме помыслов Пентагона, не предвещало создания Халифата и Рожавы.

Издающаяся в Турции курдская газета Özgür Gündem [5] опубликовала копию решения собрания, на котором ЦРУ изложило свой план, по которому ДАИШ будет завоёвывать Ирак со стороны Ракки. Этот документ свидетельствует о том, что Мансур «Джомаа» Барзани, занимавший в то время должность главы разведки региональной Администрации Иракского Курдистана, участвовал в этом собрании 1 июня 2014 г. в Аммане (Иордания). А в июне прошлого года он становится Премьер-министром региональной Администрации Иракского Курдистана.

Заметим, что согласно карте Робин Райт, американский Курдистан должен был включать север Сирии (как и французский Курдистан 1936 г.) и часть Ирака (что французским планом не предусматривалось).

Поддержка региональной Администрацией Иракского Курдистана вторжения ДАИШ в Ирак неопровержима. Она позволила джихадистам массово уничтожать курдских езидов в Синджаре, а их женщин обращать в рабство. Спаслись только те, кому удалось воспользоваться поддержкой турецких и сирийских курдов, пришедшим на помощь под дерзким взором пешмерга - вооружённых формирований иракских курдов.

ДАИШ устанавливало свою власть с помощью террора, совершив массу злодеяний. Оно практиковало религиозные чистки курдских езидов, ассирийских христиан, арабских шиитов и т.д. Эти «повстанцы» пользовались финансовой и военной помощью ЦРУ, Пентагона и, по меньшей мере, 17 стран, о чём сообщали, опираясь на документы, болгарская газета Труд [6] и хорватская Jutarnji list [7]. С помощью должным образом обученного на американской военной базе Форт-Беннинг персонала ДАИШ взимало налоги и сформировало публичные службы на манер государственных, хотя никто такого государства не признавал.

Нам не ведомо, как РПК в 2005 г. из просоветской политической партии марксистско-ленинского толка превращается в антиправительственную вооружённую организацию, поддерживающую атлантистское зелёное движение. И ещё меньше, как свою мутацию осуществили в 2014 г. сирийские Отряды народной самообороны (YPG). Она была осуществлена под контролем турецких военных из РПК и военных НАТО. РПК с её Отрядами народной самообороны по-разному рассматривается по обеим сторонам сирийско-турецкой границы. В Турции - это террористическая организация, а в Сирии она считается «политической партией, противостоящей диктатуре». Однако до 2014 г. они не видели в Сирии никакой диктатуры. Они отстаивали независимость Сирийской Арабской республики и поддерживали президента Башара аль-Ассада.

Отряды народной самообороны соблюдали правила ведения войны и не совершали жестокостей, какие совершало ДАИШ, но они без колебаний вели этнические чистки на северо-востоке Сирии при создании «Рожавы», что подпадает под преступления против человечности. Они ограбили и изгнали со своих мест сотни тысяч ассирийцев и арабов. Они считали, что сражаются за свой народ, а на самом деле претворяли в жизнь планы Пентагона. Они, не скрывая, пользовались вооружениями Пентагона, о чём свидетельствуют британский военный еженедельник Jane’s [8] и итальянская Il Manifesto [9], и Франции, о чём стало известно из уст самого Франсуа Олланда. Слиться с иракскими курдами Рожава не успела.

После падения наряду с другими формированиями Халифата под ударами курдских Отрядов народной самообороны последние попросили у сирийского правительства разрешение пересечь позиции Сирийской арабской армии и прийти на помощь курдам на северо-востоке Сирии, которым угрожали турецкие войска. Разрешение было дано. Однако когда Отряды народной самообороны двинулись со своих мест, боевики ДАИШ стали разбегаться, но были остановлены сирийскими правительственными войсками.

Все упомянутые факты не говорят о том, кто прав, а кто виноват. Это другой вопрос. Но нельзя одновременно быть против ДАИШ и за РПК не впав в непримиримые противоречия.

Действия Дональда Трампа направлены на ликвидацию созданных Пентагоном псевдо-государств, какими являются Халифат и Рожава. Но это не означает конец ДАИШ и РПК с её Отрядами народной самообороны.