От имени правительства моей страны желаю сообщить, что Соединенные Штаты в порядке осуществления своего неотъемлемого права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, нанесли точечные военные удары по объектам в двух местах в Сирии и в одном месте в Ираке вблизи границы между Ираком и Сирией. Эти объекты использовались поддерживаемыми Ираном ополченческими группами, которые участвовали в серии нападений на персонал и объекты Соединенных Штатов в Ираке с исполь-зованием беспилотных летательных аппаратов и ракет. Настоящее письмо допол-няет предыдущие письма, представленные Совету, в том числе письмо от 27 февраля 2021 года, в которых дополнительно разъясняются основания для та-ких действий, предпринимаемых в порядке самообороны от этих непрекращаю-щихся нападений.

За последние месяцы нападения ополченцев участились. Среди недавних ракетных обстрелов отмечаются обстрелы авиабазы Балад 4 апреля, 18 апреля и 3 мая 2021 года; Багдадского центра дипломатической поддержки в окрестностях Багдадского международного аэропорта 2 мая 2021 года; и авиабазы Аль Асад 4 и 24 мая 2021 года. Среди недавних нападений с использованием беспилотных летательных аппаратов отмечаются нападения на объекты Соединенных Штатов в Эрбиле 14 апреля 2021 года; авиабазу Аль-Асад 8 мая 2021 года; авиабазу Ба-шур 10 мая 2021 года; и объекты Соединенных Штатов в окрестностях Багдад-ского международного аэропорта 9 июня 2021 года. Эти нападения поставили под угрозу жизнь персонала сил Соединенных Штатов и коалиционных сил, и в их результате были ранены члены этого персонала. Были предприняты попытки и других нападений с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В ответ на эти нападения Соединенные Штаты предприняли военные дей-ствия, с тем чтобы защитить свой персонал и обеспечить его безопасность, осла-бить и прекратить непрерывную серию нападений на объекты Соединенных Штатов и их партнеров и удержать Исламскую Республику Иран и поддерживае-мые ею группы ополченцев от осуществления или поддержки новых нападений на персонал и объекты Соединенных Штатов. Эти необходимые соразмерные действия, предпринятые в поддержку указанных целей, были направлены против объектов, используемых группами, участвующими в этих непрекращающихся нападениях, для хранения оружия, командования, материально-технического снабжения и проведения операций с использованием беспилотных летательных аппаратов. Этот военный ответ был предпринят после того, как невоенные вари-анты действий оказались недостаточными для устранения угрозы, и он преследо-вал своей целью деэскалацию ситуации и предотвращение дальнейших нападе-ний. Он был осуществлен в увязке с принятием дипломатических мер, включая консультации с партнерами по коалиционным силам.

Соединенные Штаты по-прежнему готовы применять необходимую сораз-мерную силу в порядке самообороны в ответ на будущие угрозы и нападения.

Прошу Вас распространить настоящее письмо в качестве документа Совета Безопасности.