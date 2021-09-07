Москва и Вашингтон готовят реорганизацию Леванта, которую они в общих чертах обрисовали во время встречи 16 июня в Женеве (так называемая «Ялта-2»). Речь идёт об извлечении уроков из полного военного поражения Запада в войне против Сирии, не унижая при этом США.

Согласно достигнутому соглашению, Сирия перейдёт в российскую зону, а Ливан будет разделён между Западом и Россией.

Саммиты в Багдаде и Каире

Всё идёт к тому, что в ближайшее время США начнут выводить свои войска из Ирака, и эта страна станет посредником в регионе и нейтральной территорией, вместо Ливана. Ирак в Багдаде провёл саммит с участие семи соседних стран (Саудовская Аравия, Египет, Эмираты, Иран, Иордания, Кувейт и Турция). Франции удалось принять в нём участие в качестве представителя от Запада и как бывшей колониальной державы.

Бывший глава спецслужб Ирака, а в настоящее время Премьер-министр Мустафа аль-Казими продемонстрировал глубокие знания региональных проблем и способность примирить суннитскую Саудовскую Аравию с шиитским Ираном. Но несмотря на многочисленные встречи в прошлом году и примирительную риторику, ни одна из этих стран не может урегулировать многочисленные разногласия, в частности в отношении Йемена.

Встреча в Багдаде продемонстрировала альянс между президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси и королём Иордании Абдаллой II в управлении палестинской проблемой (но не в её разрешении). За встречей этих двух глав государств в Багдаде последовала встреча в Каире с их палестинским коллегой президентом Махмудом Аббасом. Последний вынужден был проявить большую податливость, сознавая, что ни одна из арабских стран больше не придёт на помощь к его народу. Нельзя на протяжении 70 лет предавать всех, кто приходит к вам на помощь, и при этом взывать к справедливости.

Присутствие на встрече Франции было истолковано как военная интервенция Парижа после ухода США. Президент Эммануэль Макрон намерен ввести войска в Ливан, чтобы защитить интересы Запада, тогда как страна переходит под совместную опеку США и России.

Турция на саммите не торопилась предпринимать какие-либо шаги. Она не намерена покидать территории в Ираке и Сирии, которые она оккупировала без согласия Запада. Но она не хочет, чтобы курдских наёмников, которых поддерживают США, принимали, как и её. А Франция продолжает думать, что туркмены и северные курды в Сирии могут добиться автономии в составе Сирийской Арабской Республики. Кажется, Россия, будучи многонациональной страной, не против этого, но Дамаск по-прежнему не хочет и слышать об этом, так как население в Сирии тесно переплетено. Туркмены и курды перед войной нигде не проживали компактно. Роджава, самоуправляемая территория Сирии, - это всего лишь миф, которым прикрывается военное присутствие США в Сирии. США опасаются, что вывод войск из Ирака вызовет среди сотрудничающих с ними сирийских курдов такую же панику, какую их уход из Афганистана вызвал среди сотрудничавших с ними пуштунов.

Сирии на саммите не было, что породило много слухов. Зато секретная сирийская делегация посетила Вашингтон. А Москва хотела бы видеть Сирию в составе ОДКБ – российском эквиваленте НАТО.

Предположительно на саммите в Багдаде был затронут вопрос о месторождениях углеводородов в Средиземном море. К настоящему времени нефтяные и газовые месторождения полностью разведаны. Однако их эксплуатация остаётся проблематичной, так как сначала нужно установить границы, а затем предоставить разрешения компаниям, способным вести бурение под большой толщей воды, и, наконец, обеспечить безопасность своих установок. До сих пор чёткого разделения между сторонниками США и сторонниками России нет. Оно будет зависеть от способности каждого из них отлиться в ту политическую форму, которая им будет предложена.

Невозможный для Ливана вариант

В Багдаде речь о будущем Ливана не шла, но оно, тем не менее, вырисовывается. Поскольку эта страна участвовала в войне против Сирии на стороне Запада, она станет единственной, к кому Пентагон не станет применять доктрину «войны без конца» Рамсфельда-Цебровски.

Скорее всего, существующее законодательство о выборах нельзя реформировать. Оно делит страну на округа, связанные с 17 религиозными конфессиями, между которыми разделена территория страны. Однако эта система находится на последнем издыхании, и она полностью себя изжила. А если бы была принята демократическая система политического представления, нет никакого сомнения в том, что президентом Республики был бы избран Хассан Насралла, а Хезболла получила большинство в парламенте. Но никто этого не хочет.

Тем не менее, нельзя исключать раздел власти между президентом Республики (христианин) и председателем правительства (суннит), с одной стороны, и председателем ассамблеи (шиит) – с другой. С этой целью Европейский союз 30 июня принял порядок наложения санкций против политических лидеров Ливана, которые выступают против структурных перемен. На данный момент никто под санкции не попал, но это оружие готово к использованию.

Сложность вопроса состоит в том, что в правительстве власть разделена между тремя основными общинами, но они не равные: 50% христиан, 30% шиитов и 20% суннитов. Однако состав населения постоянно изменялся после гражданской войны 80-х годов. Сегодня, насколько известно, христиане составляют не более 20% населения, сунниты 35% и шииты 45%. Президент Республики генерал Мишель Аун (христианин) изо всех сил защищает свои «прерогативы», то есть историческое доминирование христиан над другими конфессиями.

Франция намеревается направить ограниченный контингент по случаю законодательных выборов, которые должны состояться 8 мая (как раз после президентских выборов во Франции). Французские военные будут обеспечивать безопасность на избирательных участках. Никто не сомневается в том, что они её обеспечат, если ничто не изменится. Но после первой реформы те, кто придут под аплодисменты, будут считаться оккупантами, и их прогонят. Странная идея обеспечивать безопасность на выборах с помощью бывшей колониальной державы! Все помнят, что в 1983 г. два взрыва разрушили места дислокации одновременно французских и американских миротворцев в Бейруте, когда там находились руководители региональных отделений ЦРУ. Во время этих взрывов погибло 299 человек. Оптимистически настроенный Бернар Эмие, руководитель DGSE (Главное управление внешней безопасности) и уполномоченный по делам Ливана в Елисейском дворце, уверяет, что холодная война закончена, и подобные события больше никогда не повторятся. Холодная война на самом деле закончена, но стремления народа к независимости никто не отменял.

Не отдавая себе отчёта, Франция готовит почву для своего фиаско: президент Макрон следует по стопам президента Байдена - он не окажет помощь ни одной стране, зато всем, кто борется против терроризма. Это лозунг международной Коалиции в Ираке и Сирии, которая на протяжении 7 лет массово истребляла мирных жителей и направляла джихадистов. То же самое было выражено в речи президента Байдена, в которой он оправдал приход к власти Талибана в Афганистане и возрождение ИГИЛ. Короче, так всегда говорят, когда хотят разграбить очередную страну.

Коррупционная система Ливана не имеет себе подобных. Лидеры 17 конфессиональных сообществ прекрасно понимают друг друга, когда речь идёт о том, как получить как можно больше денег от соответствующих покровителей. Затем эти деньги распределяются, кому побольше, кому поменьше, основному получателю. Когда, например, хотят построить крупную инфраструктуру, выделяют деньги на компенсацию лиц, права которых нарушены, или дают взятки чиновникам, которые призваны обеспечивать соблюдение местных законов. Но это не про Ливан. В этой стране, чтобы оказать помощь одному сообществу, нужно раздать вознаграждения 16 другим за то, что не им оказывают эту помощь. Каждая помощь должна оплачиваться фактически два раза: одна оказывается непосредственно тому, кому она предназначена, а другая 16 лидерам других конфессиональных сообществ. Это работает, если другие страны запутаются в этих перипетиях. Хуже, когда все между собой сговорятся. Тогда никаких денег уже не найти.

Надеясь, что между США и Россией будет достигнуто согласие, Франция готовится возрождать Ливан. Она претендует на Бейрутский порт, а России оставляет порт в Триполи вместе с нефтеперерабатывающими заводами. Москва предложила кредиты на восстановление, но некоторые ливанцы выступают против участия русских, а последние отказываются платить два раза. В таком случае, почему бы не французское предложение? А Израиль считает, что порт Хайфы заменит бейрутский. Так что он тоже потребует свою десятину.

Разблокировать эту ситуацию можно сделав козлом отпущения Риада Саламе, управляющего Центральным банком и христианина, прислуживающего суннитскому клану Харири. На него можно было бы свалить ответственность за коллективные преступления и банкротство страны в обмен на поддержку привилегий христианского сообщества.

Единственный, кто выделяется из всей этой команды и пытается спасти свою страну, - это Генеральный секретарь Хезболлы (но не другие лидеры его партии). Хассан Насралла заставил несмотря на санкции покупать иранскую нефть, чтобы его сограждане могли заправлять свои машины, обогреваться и работать. По данным ООН 82 % ливанцев живут сегодня ниже порога бедности, тогда как эта страна раньше была настолько богата, что её называли Швейцарией Ближнего Востока. Нужно немедленно устранить щит 16 других сообществ, которым не будут платить из-под стола, как это установлено системой.

Два иранских нефтеналивных судна находятся в Средиземном море. США их не захватили, и даже не потопили, как это они обычно делали, и никто не протестовал против этих военных преступлений, ни против последствий по загрязнению окружающей среды. На прошлой неделе делегация американских сенаторов, после посещения Ливана, слегка осудила нарушение американского эмбарго и похвалила инициативу американского посла. Последняя предложила импортировать египетский газ. А правительственная делегация Ливана посетила Дамаск. Это первый визит после начала войны в 2011 г. Делегация обсудила возможность транспортирования газа через Сирию. Она также затронула проект покупки электроэнергии в Иордании, также через Сирию. А возможно, но это нельзя утверждать, и возможность разгрузки иранских нефтеналивных судов в порту Баниаса, вместо Ливана.

На самом деле, Ливан нельзя реформировать, пока каждое сообщество будет жить воспоминаниями о гражданской войне и в страхе, что их убьют. Единственным решением является гарантия гражданского мира и кардинальная реформа всей системы. Возможно, этого добивается Франция, но она вряд ли чего добьётся ввиду своего прошлого. Другим решением было бы установление военного режима, но для этого необходимо, чтобы армия стала единственным институтом, одобряемым всеми ливанцами. Но военные находятся в самом низу социальной лестницы, даже ниже, чем домашняя прислуга из числа иммигрантов. Солдаты получают по 60 $ в месяц, тогда как домработницам платят 200 $. Однако их командующий генерал Жозеф Аун (не состоит в родстве с президентом) получил образование в США. И он к этому готов.