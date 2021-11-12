Верховный комиссар Объединенных Наций по правам человека, Мишель Башле, предоставила отчет 3 ноября 2021 году по конфликту в Тирей (Эфиопия). Отчет освобождает правительство от ответственности за любые намерения геноцида или использования голода, как оружия, одновременно устанавливая факты многочисленных преступлений.

Премьер-министр Абий Ахмед представляет военную группировку оморских пятидесятников (основная этническая группа страны, под дискриминацией долгое время). Он получил Нобелевскую премию в 2019 году за свою активную позицию за мир между Эфиопией и Эритреей. С этим не согласен директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейюсус, биолог из племени тиграян (протестующее племя). Он занимается тем, что из Женевы обеспечивает поставки оружия своему племени.

Специальным представителем по африканскому восточному полуострову президента Байдена является посол Джеффри Фельтман. Он ранее занимался войной в Сирии, включая финансирование и вооружение джихадистов, он был также организатором текущего кризиса в Судане.

Не нашедшие подтверждения в отчете Верховного комиссара обвинения против эфиопского правительства под управлением международной прессы были ответом на изгнание из страны представителей Генерального секретаря ООН.