Национальная избирательная комиссия Эфиопии отложила проведение парламентских выборов в сентябре 2020 года из-за эпидемии Ковида. TPLF (главная политическая партия Тиграя), тем не менее, решила провести выборы в своем регионе Тиграй, тем самым явно отделившись от остальной части страны. Федеральное правительство, разумеется, не признало эти выборы. Массовые выступления в итоге вылились в настоящую гражданскую войну.

В Эфиопии проживает 110 миллионов человек, из которых только 7 миллионов - тиграйцы.

За один год чиновники TPLF и другие представители федерального правительства совершили военные преступления, при этом неизвестно, совершили ли они их по собственной инициативе или по указанию своих властей (в этом случае они квалифицировались бы как "преступления против человечности"). Факт остается фактом: растёт число регионов, охваченных голодом, и множатся массовые убийства простых граждан.

Как всегда, каждая сторона обвиняет другую во всех смертных грехах, не учитывая, что определенную роль могут играть и другие заинтересованные лица. Однако, если задаться вопросом "Кому выгодно это преступление?", то ответ будет один: "Тем, кто намеревается еще больше расколоть эту страну".

После Ближнего Востока целью Пентагона стало разрушение государстенных структур в странах Африканского Рога. Разрушение Судана (разделенного в 2011 году на собственно Судан и Южный Судан) и Эфиопии (разделенной в 1993 году на собственно Эфиопию и Эритрею) уже произошло. Обе страны сейчас охваены гражданскими войнами, которые, скорее всего, приведут к новым разделам.

Заправляет этими делами американский дипломат Джеффри Фелтман, который сначала разжёг десятилетнюю войну в Сирии путём финансирования и снабжения оружием джихадистов [1], а затем стал специальным посланником президента Джо Байдена по Африканскому Рогу. Его речь, произнесенная 1 ноября 2021 года в аналитическом центре Пентагона, Институте мира США (эквивалент Национального фонда демократии (NED) [2] в Государственном секретариате), повторяла ту же заезженную риторику, что последовательно использовалась в отношении Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии, Йемена и Ливана.

США уже репатриируют своих граждан, сохраняя только самый необходимый персонал посольств. Западные информационные агентства сообщают, что Аддис-Абеба скоро будет захвачена, что ознаменует конец Эфиопии и Африканского союза, который имеет там свою штаб-квартиру.

Единственная страна, которая пережила доктрину Рамсфелда-Цебровски [3], взятую на воружение Пентагоном, - это Сирия. Если ей это удалось, то только потому, что её население осознает, что только государство может защитить страну от врагов, которых трудно идентифицировать. Левант - это регион мира, где в античные времена было выработано само понятие государства. Мы говорим здесь не о власти, а о государстве, то есть о том, что позволяет народу "стоять" (stare на латыни, от которого происходит слово «государство» в европейских языках). Поверив в течение нескольких месяцев, что в их стране происходит революция, сирийцы в конце концов поняли, что на них напали из-за рубежа и что спасти их может только государство. Поэтому, какими бы ни были их претензии к власти, они служили и защищали государство. Все другие страны Ближнего Востока, которые перед тем, как их разрушили, были разделены на племена или конфессии.

Эфиопия – федеративное государство, состоящее из регионов, в которых доминируют те или иные этнические группы. В нынешнем конфликте столкнулись тиграйцы с соморосами и амхарами. Однако оппозиция федеральному правительству среди оморосов образовала альянс с тиграйцами. Последние убеждены, что их поддерживает Вашингтон. Они с гордостью восприняли речь, произнесенную Джеффи Фелтманом на похоронах премьер-министра Мелеса Зенауи, выходца из их племени. Они отмечают, что Фелтман неоднократно обвинял федеральное правительство во всех видах преступлений, кратко упоминая преступления тиграйцев и умалчивая о преступлениях их союзников. Это полное непонимание работы американской дипломатии, действующей после 11 сентября. Вашингтон не волнует ни одна из сторон. Он не желает победы ни одной из них. Он всего лишь хочет столкнуть обе стороны, чтобы они убивали друг друга до тех пор, пока ни одна из них не сможет о себе заявить.

Конфликт воскресил племенные предрассудки, о которых почти все забыли.

Федеральный премьер-министр Абий Ахмед сделал все возможное, чтобы примирить свою страну с бывшей провинцией Эритрея, которая теперь является независимой. Эффективность его действий была признана Нобелевским комитетом, присудившим ему Нобелевскую премию мира 2019 года. Это было сделано для того, чтобы все знали, что христианину-пятидесятнику удалось заключить мир с мусульманами. Дело в том, что обвинить Абия Ахмеда в "преступлениях против человечности", как это было сделано в отношении президента Башара аль-Асада, почти невозможно. Но пример лауреата Нобелевской премии мира 1991 года Аун Сан Су Чжи показывает, что оклеветать можно кого угодно. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем докладе о нарушениях в Эфиопии не преминула заявить, что правительство Абия Ахмеда невиновно... но отмеченные преступления могут быть позже переквалифицированы в "преступления против человечности". Короче говоря, он, мол, честный человек, но это можно изменить задним числом, если от него нужно будет избавиться.

Однако Абию Ахмеду придется иметь дело не только с проблемой, которую, по его мнению, он решил. Ему также предстоит решить вопрос с большой плотиной Ренессанса, которая уже заполняется и может привести к засолению Нила в ущерб Судану и Египту, а также урегулировать территориальный спор с Суданом по поводу треугольника Аль-Фашага. Кроме того, он должен защитить себя от «Исламских трибуналов» в Сомали и поддерживать мир, который он подписал с Эритреей.

Тиграйские повстанцы не только напали на Эфиопию, они, вдобавок, обстреливали приграничные районы Эритреи (бывшей провинции с населением 6 миллионов человек), чтобы вновь разжечь гражданскую войну, которая в течение сорока лет разрывала бывшую абиссинскую империю на части. Чтобы не попасть в эту ловушку, Эритрея, президент которой Исайяс Афеворк сам является этническим тиграйцем, но близок к Китаю, преследовала TPLF на эфиопской территории, но не атаковала эфиопскую армию. Посол Джеффри Фелтман, продолжая свою политику подрыва мира в регионе [4], ввел санкции против Эритреи [5]. Неожиданно Аддис-Абеба пришла на помощь Асмэре, попросив США не нападать на государство, которое "не представляет угрозы для прочного мира" [6].

Несколько африканских лидеров истолковали действия спецпосланника Джеффри Фелтмана как желание Вашингтона не только расправиться с Суданом и Эфиопией, а затем заняться Эритреей, но и выйти на Африканский союз.

У TPLF огромное количество оружия. По всей видимости, оно были заказано в Швейцарии Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом [7]. Учитывая тесные связи г-на Тедроса с Пекином, нельзя исключить, что оно поставлено Китем. Но это маловероятно. Скорее всего, оно предоставлено субподрядчиками Пентагона.

Вашингтон, который уже ввел санкции против Эфиопии, готовится вывести Аддис-Абебу из программы «Закон о росте и возможностях Африки» (AGOA). В течение последнего десятилетия эфиопская нефть закупалась американскими транснациональными корпорациями в обмен на товары американского производства. Это не очень выгодно, но если Эфиопия больше не сможет пользоваться AGOA, она не сможет ни экспортировать на Запад, ни импортировать из Запада. Если Россия или Китай не вмешаются, голода и войны никак не избежать.