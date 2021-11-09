КС-26 - это развлекательное шоу, призванное отвлечь внимание общественности от происходящего. МГЭИК, группа экспертов по климату КС, не предсказывает апокалипсис «глухим правительствам», она предоставляет им возможность оправдать свои политические амбиции. Президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин, решительно настроенные против финансовых проектов КС, отказались от участия в ней, тогда как крупные банкиры говорят об инвестициях в 100 миллиардах долларов.
Конференции ООН по изменению климата всегда сопровождаются апокалиптической риторикой, но они никогда не заканчиваются количественными и контролируемыми обязательствами. Их итогом являются подписываемые с большой помпой обещания, сформулированные к тому же в виде пожеланий.
Конференция, которая проходит в Глазго, Великобритания, с 31 октября по 12 ноября 2021 года, не является исключением. Она началась с эффектного видео, в котором динозавр с трибуны Генеральной Ассамблее ООН объявляет о возможном вымирании человеческого вида, и продолжилась программной речью Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что бы сделал Джеймс Бонд для решения климатической проблемы. Далее этот спектакль продолжился на улицах: демонстрация под руководством Греты Тунберг объявила все правительства мира нелегитимными и осудила "провал" конференции, которая только что началась.
Политические лидеры, призывающие спасти человечество от неминуемой гибели, - это те же люди, которые инвестируют миллиарды долларов в ядерное оружие, способное стереть всё человечество с лица планеты [1].
Самое меньшее, что можно сказать, это то, что эта конференция - развлекательное шоу для всей планеты, не имеющее никакого отношения к сокращению выброса парниковых газов. Так что же на самом деле скрывается за этим цирком? И почему в нём участвуют все страны-члены ООН?
"Глобальное потепление"
Чтобы ответить на все вопросы, нам сначала нужно избавиться от некоторых ошибочных представлений о "глобальном потеплении".
Ошибочно думаать, что "глобальное потепление" угрожает существованию нашего вида. Ведь климат всегда менялся, притом не линейно, а циклично. Семь веков назад на Земле было теплее, чем сегодня. Здесь, во Франции, ледников в Альпах было меньше, чем сегодня, а в Провансе водились дикие верблюды. Некоторые наши берега выступали дальше в море, чем сегодня, а другие, наоборот, вдавались больше в сушу и т.д.
Мы утверждаем также, что потепление климата в Европе обусловлено промышленной революцией. И поэтому мы "думаем", что климатические изменения, свидетелями которых мы являемся, усиливаются промышленными выбросами парниковых газов в течение последних двух столетий. Но это может быть просто совпадением, а не причиной. Существуют и другие гипотезы, одной из которых является гипотеза сербского геофизика Милутина Миланковича, основанная на изменениях земной орбиты (эксцентриситет, наклон оси вращения и смещение точек осеннего и весеннего равноденствий).
Создание Маргарет Тэтчер МГЭИК
Давайте снова обратимся к конференциям стран ООН. В 1988 году Премьер-министры Канады и Великобритании Брайан Малруни и Маргарет Тэтчер убедили своих партнеров (США, Францию, Германию и Италию) финансировать Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации. Вскоре после этого г-жа Тэтчер заявила, что парниковые газы, озоновая дыра и кислотные дожди требуют межправительственных мер [2]. За этой риторикой скрывалась большая политика. Ее целью, а её советники это подтвердят, было покончить с профсоюзами шахтеров и способствовать новой промышленной революции, основанной на нефти Северного моря и ядерной энергии [3].
МГЭИК - это вовсе не академия учёных-климатологов, а, как следует из ее названия, "межправительственная группа". В ней обсуждается не климатология, а климатическая политика. Подавляющее большинство ее членов - не ученые, а дипломаты. Эксперты по климату, которые входят в состав комиссии, находятся там не как ученые, а как эксперты в составе делегаций соответсвующих стран, то есть как государственные служащие. Все их общественные мероприятия контролируются их правительством. Поэтому нелепо говорить о "научном" консенсусе там, где речь идёт о политике. Утверждать обратное – значит не понимать, как работают межправительственные учреждения.
Вопреки заявлениям Греты Тунберг, МГЭИК не предсказывает апокалипсис «глухим правительствам». Она преданно подчиняется им и вместе с климатологами разрабатывает риторику для оправдания политических требований, с которыми нормальные люди никогда бы не согласились.
Работа МГЭИК является основой для ежегодной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС РКИК ООН). 26-я по счёту конференция проходит в Глазго (КС-26). В своем первом отчете в 1990 году МГЭИК посчитала "маловероятным" однозначное увеличение парникового эффекта "в течение ближайших нескольких десятилетий или более". Но то, что было правдой в 1990 году, стало ересью в 2021 году.
Первые конференции были посвящены информированию и привлечению внимания общественности к изменению климата. Всем было ясно, что некоторые регионы станут непригодными для жизни и что часть населения будет вынуждена переселиться. Но со временем стали говорить о том, что изменения будут настолько значительными, что они могут поставить под угрозу существование всего человечества. Это изменение риторики было вызвано не каким-нибудь научным открытием, которое в один день поставило под сомнение сложившуюся картину мира, а изменивщимися потребностями правительств.
Общество потребления сегодня находится на краю пропасти: вы не можете продать людям то, что у них уже есть. А если промышленность рушится, то рабочие места исчезают, а правительства свергаются. Есть только один способ избежать этого. Например, в конце 1990-х годов большинство западных компаний были компьютеризированы. И компьютеры перестали покупать. Тогда накануне наступления нового тысяелетия был распространён миф или так называемая "проблема Y2K", согласно которой все компьютеры должны были выйти из строя в первую миллисекунду 2000 года. После этого все принялись покупать новые компьютеры и программное обеспечение. Конечно, ни один самолет не разбился, ни один лифт не остановился и ни один компьютер не вышел из строя. Но Силиконовая долина была спасена, так как после этого начались инвестиции в создание персональных компьютеров. А сегодня таким решением является "энергетический переход". Например, трудно продать несколько автомобилей одному и тому же потребителю, зато вы можете обменять свой бензиновый автомобиль на электрический. Но электрическая энергия обычно производится из нефти и сохраняется батареями, которые не являются возобновляемыми источниками. В конечном итоге, в результате «энергетического перехода» планета будет загрязнена больше, чем раньше. Но об этом лучше не думать.
Климатическая биржа - единственное достижение КС
Во время президентства Билла Клинтона США взяли под контроль МГЭИК, чтобы она продвигала Киотский протокол (КС-3), но последгний так и не был подписан. Вице-президент, Эл Гор, отвечал за энергетическую политику США. Он одобрил войну в Косово, чтобы построить трансбалканский трубопровод. Но если изначально Протокол был предназначен для ограничения выбросов пяти парниковых газов и хлорфторуглеродов, то он настаивал на введении прав на выбросы CO2 для промышленных предприятий, забыв о других газах. После ухода из Белого дома он основал Чикагскую климатическую биржу с банкирами из Goldman Sachs и финансированием от Blackrock. Поскольку США так и не подписали Киотский протокол, это не дало положительных результатов. Поэтому он стал открывать филиалы на других четырех континентах, и число филиалов стало быстро расти. Сегодня он получает вознаграждение за каждую сделку по продаже прав на выбросы CO2. Для развития своего бизнеса он стал активным борцом против потепления климата и снял фильм "Неудобная правда". На этом поприще он был удостоен Нобелевской премии мира, хотя эта работа больше похожа на рекламу его биржи, чем на науку [4].
Кстати, устав Климатической биржи был составлен неизвестным в ту пору молодым юристом Бараком Обамой. Вскоре после этого он занялся политикой в Чикаго и через четыре года неожиданно был избран президентом США. Оказавшись в Белом доме, Барак Обама разработает план использования климатической истерии для реформирования мировой финансовой системы. Этот план был принят на КС-21 в Париже и должен быть реализован на КС-26 в Глазго.
Следующее достижение КС: экологизация финансовой системы
Организатором созыва конференции является Великобритания при содействии Италии. Во главе стоят четыре британца: два бывших министра, Алок Шарма (экономика, промышленность и промышленная стратегия) и Энн-Мари Тревельян (международное развитие), бывший управляющий банками Великобритании и Канады Марк Карни и лоббист Найджел Топпинг. Никто из этих людей ничего не смыслит в климатологии. Однако все они планируют реформировать бреттон-вудские институты (Международный валютный фонд и Всемирный банк).
Президенты России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин выступают против этого финансового проекта, а вовсе не против борьбы с загрязнением воздуха, и поэтому они не принимают участия в этой конференции.
На сайте КС-26 говорится:
речь идет о "Мобилизации финансирования. Для достижения наших целей развитые страны должны выполнить свое обещание мобилизовать не менее 100 миллиардов долларов в виде климатического финансирования. Международные финансовые институты должны сыграть свою роль, и мы должны работать над тем, чтобы разблокировать триллионы в частном и государственном секторе, необходимые для обеспечения глобального "чистого нуля".
Ожидается, что по итогам конференции будет подписан документ о создании органа, включающего в себя:
– Азиатский банк развития
– Африканский банк развития
– Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
– Карибский банк развития
– Европейский инвестиционный банк
– Европейский банк реконструкции и развития
– Межамериканский банк развития и инвестиций
– Исламский банк развития
– Всемирный банк
– и 450 крупных компаний
для освоения указанных сумм.
Важно понять, что нельзя обременять долгами бедные страны (и, следовательно, держать их на поводке), потому что Всемирный банк и особенно МВФ больше не заслуживают доверия. Все правительства теперь знают, что гранты и кредиты от международных организаций предоставляются на кабальных условиях, что делает страны уязвимыми; и когда придет время расплачиваться по долгам, им уже ничего не будет принадлежать.
Благодаря КС-26 банкиры будут предоставлять кредиты на спасение человечества и в итоге станут владельцами стран, лидеры которых им доверились.
Эдуард Феоктистов
Приложенные документы
The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)
(PDF - 3.4 Mb)
Поддержим Сеть Вольтер
Сеть Вольтер на протяжении 27 лет отстаивает свободу слова, равенство в правах и братство по оружию. Наши публикации, в которых мы осуществляем анализ международных отношений, переводятся на другие языки и используются многими дипломатами, военными, преподавателями университетов и журналистами по всему миру.
Мы не только журналисты, мы также и граждане, вставшие на защиту Устава ООН и 10 принципов Бандунгской конференции. Мы не выражаем какую-либо идеологию или видение мира, мы пытаемся развивать у наших читателей критический дух. Мы предпочитаем разум вере, аргументы - убеждениям.
Мы выполняем большую работу несмотря на материальные трудности и недостаточную защищённость. В июле и августе мы провели большую работу по модернизации нашего Интернет-сайта. Теперь он стал более скоростным и доступен со смартфона.
В преддверии президентских выборов во Франции мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке. Поддержите нас
– перечислив 25 евро
– перечислив 50 евро
– перечислив 100 евро
– или перечисляя 10 евро ежемесячно.
Если вы владеете несколькими языками и ваш родной язык не французский, вы можете помочь нам переводами наших статей. Для этого направьте нам сообщение по данному адресу.
Спасибо за оказанную поддержку.
[1] « Они защищают климат, готовясь к концу света », Манлио Динуччи, Перевод Любов ИЛЕТ , Il Manifesto (Италия) , Сеть Вольтер, 8 ноября 2021.
[2] Speech to the Royal Society, Margaret Thatcher, Septembre 27, 1988.
[3] «Le prétexte climatique», seconde partie : « 1982-1996 : L’écologie de marché », par Thierry Meyssan, Оdnako (Russie) , Réseau Voltaire, 22 avril 2010.
[4] «Le prétexte climatique», troisième partie : « 1997-2010 : L’écologie financière », par Thierry Meyssan, Оdnako (Russie) , Réseau Voltaire, 26 avril 2010.