Конференции ООН по изменению климата всегда сопровождаются апокалиптической риторикой, но они никогда не заканчиваются количественными и контролируемыми обязательствами. Их итогом являются подписываемые с большой помпой обещания, сформулированные к тому же в виде пожеланий.

Конференция, которая проходит в Глазго, Великобритания, с 31 октября по 12 ноября 2021 года, не является исключением. Она началась с эффектного видео, в котором динозавр с трибуны Генеральной Ассамблее ООН объявляет о возможном вымирании человеческого вида, и продолжилась программной речью Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что бы сделал Джеймс Бонд для решения климатической проблемы. Далее этот спектакль продолжился на улицах: демонстрация под руководством Греты Тунберг объявила все правительства мира нелегитимными и осудила "провал" конференции, которая только что началась.

Политические лидеры, призывающие спасти человечество от неминуемой гибели, - это те же люди, которые инвестируют миллиарды долларов в ядерное оружие, способное стереть всё человечество с лица планеты [1].

Самое меньшее, что можно сказать, это то, что эта конференция - развлекательное шоу для всей планеты, не имеющее никакого отношения к сокращению выброса парниковых газов. Так что же на самом деле скрывается за этим цирком? И почему в нём участвуют все страны-члены ООН?

"Глобальное потепление"

Чтобы ответить на все вопросы, нам сначала нужно избавиться от некоторых ошибочных представлений о "глобальном потеплении".

Ошибочно думаать, что "глобальное потепление" угрожает существованию нашего вида. Ведь климат всегда менялся, притом не линейно, а циклично. Семь веков назад на Земле было теплее, чем сегодня. Здесь, во Франции, ледников в Альпах было меньше, чем сегодня, а в Провансе водились дикие верблюды. Некоторые наши берега выступали дальше в море, чем сегодня, а другие, наоборот, вдавались больше в сушу и т.д.

Мы утверждаем также, что потепление климата в Европе обусловлено промышленной революцией. И поэтому мы "думаем", что климатические изменения, свидетелями которых мы являемся, усиливаются промышленными выбросами парниковых газов в течение последних двух столетий. Но это может быть просто совпадением, а не причиной. Существуют и другие гипотезы, одной из которых является гипотеза сербского геофизика Милутина Миланковича, основанная на изменениях земной орбиты (эксцентриситет, наклон оси вращения и смещение точек осеннего и весеннего равноденствий).

Создание Маргарет Тэтчер МГЭИК

Давайте снова обратимся к конференциям стран ООН. В 1988 году Премьер-министры Канады и Великобритании Брайан Малруни и Маргарет Тэтчер убедили своих партнеров (США, Францию, Германию и Италию) финансировать Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации. Вскоре после этого г-жа Тэтчер заявила, что парниковые газы, озоновая дыра и кислотные дожди требуют межправительственных мер [2]. За этой риторикой скрывалась большая политика. Ее целью, а её советники это подтвердят, было покончить с профсоюзами шахтеров и способствовать новой промышленной революции, основанной на нефти Северного моря и ядерной энергии [3].

МГЭИК - это вовсе не академия учёных-климатологов, а, как следует из ее названия, "межправительственная группа". В ней обсуждается не климатология, а климатическая политика. Подавляющее большинство ее членов - не ученые, а дипломаты. Эксперты по климату, которые входят в состав комиссии, находятся там не как ученые, а как эксперты в составе делегаций соответсвующих стран, то есть как государственные служащие. Все их общественные мероприятия контролируются их правительством. Поэтому нелепо говорить о "научном" консенсусе там, где речь идёт о политике. Утверждать обратное – значит не понимать, как работают межправительственные учреждения.

Вопреки заявлениям Греты Тунберг, МГЭИК не предсказывает апокалипсис «глухим правительствам». Она преданно подчиняется им и вместе с климатологами разрабатывает риторику для оправдания политических требований, с которыми нормальные люди никогда бы не согласились.

Работа МГЭИК является основой для ежегодной Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС РКИК ООН). 26-я по счёту конференция проходит в Глазго (КС-26). В своем первом отчете в 1990 году МГЭИК посчитала "маловероятным" однозначное увеличение парникового эффекта "в течение ближайших нескольких десятилетий или более". Но то, что было правдой в 1990 году, стало ересью в 2021 году.

Первые конференции были посвящены информированию и привлечению внимания общественности к изменению климата. Всем было ясно, что некоторые регионы станут непригодными для жизни и что часть населения будет вынуждена переселиться. Но со временем стали говорить о том, что изменения будут настолько значительными, что они могут поставить под угрозу существование всего человечества. Это изменение риторики было вызвано не каким-нибудь научным открытием, которое в один день поставило под сомнение сложившуюся картину мира, а изменивщимися потребностями правительств.

Общество потребления сегодня находится на краю пропасти: вы не можете продать людям то, что у них уже есть. А если промышленность рушится, то рабочие места исчезают, а правительства свергаются. Есть только один способ избежать этого. Например, в конце 1990-х годов большинство западных компаний были компьютеризированы. И компьютеры перестали покупать. Тогда накануне наступления нового тысяелетия был распространён миф или так называемая "проблема Y2K", согласно которой все компьютеры должны были выйти из строя в первую миллисекунду 2000 года. После этого все принялись покупать новые компьютеры и программное обеспечение. Конечно, ни один самолет не разбился, ни один лифт не остановился и ни один компьютер не вышел из строя. Но Силиконовая долина была спасена, так как после этого начались инвестиции в создание персональных компьютеров. А сегодня таким решением является "энергетический переход". Например, трудно продать несколько автомобилей одному и тому же потребителю, зато вы можете обменять свой бензиновый автомобиль на электрический. Но электрическая энергия обычно производится из нефти и сохраняется батареями, которые не являются возобновляемыми источниками. В конечном итоге, в результате «энергетического перехода» планета будет загрязнена больше, чем раньше. Но об этом лучше не думать.

Климатическая биржа - единственное достижение КС

Во время президентства Билла Клинтона США взяли под контроль МГЭИК, чтобы она продвигала Киотский протокол (КС-3), но последгний так и не был подписан. Вице-президент, Эл Гор, отвечал за энергетическую политику США. Он одобрил войну в Косово, чтобы построить трансбалканский трубопровод. Но если изначально Протокол был предназначен для ограничения выбросов пяти парниковых газов и хлорфторуглеродов, то он настаивал на введении прав на выбросы CO2 для промышленных предприятий, забыв о других газах. После ухода из Белого дома он основал Чикагскую климатическую биржу с банкирами из Goldman Sachs и финансированием от Blackrock. Поскольку США так и не подписали Киотский протокол, это не дало положительных результатов. Поэтому он стал открывать филиалы на других четырех континентах, и число филиалов стало быстро расти. Сегодня он получает вознаграждение за каждую сделку по продаже прав на выбросы CO2. Для развития своего бизнеса он стал активным борцом против потепления климата и снял фильм "Неудобная правда". На этом поприще он был удостоен Нобелевской премии мира, хотя эта работа больше похожа на рекламу его биржи, чем на науку [4].

Кстати, устав Климатической биржи был составлен неизвестным в ту пору молодым юристом Бараком Обамой. Вскоре после этого он занялся политикой в Чикаго и через четыре года неожиданно был избран президентом США. Оказавшись в Белом доме, Барак Обама разработает план использования климатической истерии для реформирования мировой финансовой системы. Этот план был принят на КС-21 в Париже и должен быть реализован на КС-26 в Глазго.

Следующее достижение КС: экологизация финансовой системы

Организатором созыва конференции является Великобритания при содействии Италии. Во главе стоят четыре британца: два бывших министра, Алок Шарма (экономика, промышленность и промышленная стратегия) и Энн-Мари Тревельян (международное развитие), бывший управляющий банками Великобритании и Канады Марк Карни и лоббист Найджел Топпинг. Никто из этих людей ничего не смыслит в климатологии. Однако все они планируют реформировать бреттон-вудские институты (Международный валютный фонд и Всемирный банк).

Президенты России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин выступают против этого финансового проекта, а вовсе не против борьбы с загрязнением воздуха, и поэтому они не принимают участия в этой конференции.

На сайте КС-26 говорится:

речь идет о "Мобилизации финансирования. Для достижения наших целей развитые страны должны выполнить свое обещание мобилизовать не менее 100 миллиардов долларов в виде климатического финансирования. Международные финансовые институты должны сыграть свою роль, и мы должны работать над тем, чтобы разблокировать триллионы в частном и государственном секторе, необходимые для обеспечения глобального "чистого нуля".

Ожидается, что по итогам конференции будет подписан документ о создании органа, включающего в себя:

– Азиатский банк развития

– Африканский банк развития

– Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

– Карибский банк развития

– Европейский инвестиционный банк

– Европейский банк реконструкции и развития

– Межамериканский банк развития и инвестиций

– Исламский банк развития

– Всемирный банк

– и 450 крупных компаний

для освоения указанных сумм.

Важно понять, что нельзя обременять долгами бедные страны (и, следовательно, держать их на поводке), потому что Всемирный банк и особенно МВФ больше не заслуживают доверия. Все правительства теперь знают, что гранты и кредиты от международных организаций предоставляются на кабальных условиях, что делает страны уязвимыми; и когда придет время расплачиваться по долгам, им уже ничего не будет принадлежать.

Благодаря КС-26 банкиры будут предоставлять кредиты на спасение человечества и в итоге станут владельцами стран, лидеры которых им доверились.