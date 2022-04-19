Соединенные Штаты, которые вступали в мировые войны на этапе их завершения и не несли потерь на своей территории, выходили победителями из мировых конфликтов. Унаследовав европейский империализм, они установили систему господства, которая превратила их в «мирового жандарма». Однако их гегемония была хрупкой и не могла противостоять развитию крупных государств. Еще в 2012 году политологи стали говорить о «ловушке Фукидида» по аналогии с объяснением, которое греческий историк дал войнам между Спартой и Афинами. По их мнению, подъем Китая привёл к неизбежной конфронтации с Соединенными Штатами. Поняв, что Китай стал ведущей экономической державой мира, а Россия - ведущей военной державой, Вашингтон решил бороться с ними поочередно.

Именно в этом контексте началась война на Украине. Вашингтон представил её как «российскую агрессию», объявил России санкции и вынудил своих союзников присоединиться к ним. Первое, что приходит на ум, это то, что Соединенные Штаты, понимая, что они уступают в военном отношении, но превосходят в экономическом, выбрали выгодное для себя поле боя. Однако анализ задействованных сил и принятых мер опровергает такое прочтение событий.

Мировая финансовая система

Мировая финансовая система была создана Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Её цель состояла в том, чтобы обеспечить рамки для капитализма после кризиса 1929 года, для которого нацизм не стал решением. Этим соглашением Соединенные Штаты навязали свою валюту в качестве эталона, конвертируемого в золото. Ни Советский Союз, ни народный Китай не участвовали в этой конференции.

В 1971 году президент Ричард Никсон решил неофициально прекратить обеспечивать доллар золотом. Это позволило ему финансировать войну во Вьетнаме. Фиксированных обменных курсов больше не существовало. Данная мера была официально закреплена только после окончания войны в 1976 году. В это время Китай заключает союз с англосаксонскими транснациональными корпорациями. Европейское сообщество (предшественник ЕС) приспособилось к этому порядку путём плавающих валютных курсов в 1972 году («валютная змея»), а затем путем создания евро.

Начиная с 1981 года, Соединенные Штаты стали наращивать свой долг. С 40% ВВП он сегодня вырос до 130%. Они попытались глобализировать мировую экономику, то есть навязать свои правила платежеспособным странам и разрушить государственные структуры оставшихся стран (стратегия Рамсфельда-Цебровски). Чтобы выплатить свои долги, они стали печатали доллары, шпионить за компаниями своих союзников и обкрадывать два крупных нефтяных государства - Ирак и Ливию. Никто не осмеливался возразить, но к 2003 году экономика США уже не была тем, чем она себя заявляла. Официально США по-прежнему оставались либералами, но все видели, что они больше не производят ни собственные продукты питания, ни товары первой необходимости, а живут за счет грабежа.

Экономика США, которая на момент развала СССР составляла треть мировой экономики, сейчас составляет лишь десятую часть.

Многие государства предвидели конец Бреттон-Вудских правил и думали о новой финансовой системе. В 2009 году Бразилия, Россия, Индия и Китай, к которым вскоре присоединилась ЮАР для Африки, создают БРИКС. Эти страны сформировали собственные финансовые институты, которые, в отличие от МВФ и Всемирного банка, не предоставляют кредиты в зависимости от структурных реформ или политических обязательств, как это делал Вашингтон. Они предпочитают инвестировать на лизинговой основе, при этом принимающая страна становится владельцем инвестиций, если они рентабельны.

В 2010 году Беларусь, Казахстан и Россия, к которым вскоре присоединилась Армения, создают Евразийский экономический союз - зону свободной торговли с Египтом, Китаем, Ираном, Сербией, Сингапуром и Вьетнамом. Не исключено, что к ним присоединятся Южная Корея, Индия, Турция и Сирия.

В 2013 году Китай начинает реализацию масштабного проекта «Новый шелковый путь». В следующем году, когда ВВП страны превысил ВВП США по паритету покупательной способности, Пекин создаёт Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а в 2020 году он управляет и иностранными вложениями.

В 2021 году Европейский Союз разработал собственный «Мировой мостик», чтобы конкурировать с Китаем и навязать ему свою политическую модель. Но это требование было расценено многими странами как возврат к колониальной системе и отвергнуто подавляющим большинством игроков.

Российский и китайский блоки постепенно сближаются благодаря совместному проекту Большого евразийского партнерства (2016) в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Речь идёт о развитии всего пространства путем создания сбалансированных каналов коммуникации на идеологических основах, определенных Нурсултаном Назербаевым: инклюзивность, суверенное равенство, уважение культурной и социально-политической идентичности, открытость и готовность к интеграции других стран.

Попытка Вашингтона уничтожить этот зарождающийся союз не имеет шансов на успех. Поразительно, что :

– экономическая атака началась не с вторжения на Украину, а за два дня до него;

- она направлена в первую очередь против российских банков, российских миллиардеров и российской газовой промышленности, а вовсе не против новой евразийской коммуникационной системы;

- она направлена также на исключение России из международных организаций, но не касается тех стран, которые отказываются осуждать Россию. Поэтому она будет подталкивать эти страны в объятия Пекина.

Другими словами, США не изолируют Россию - они изолируют Запад (10% всего населения) от остального мира (90% всего населения).

Процесс отделения Запада от остального мира

– 0. На следующий день после того, как Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (21 февраля 2022 года), США начали экономическую атаку на Россию (22 февраля). Европейский Союз последовал их примеру на следующий день (23 февраля). Из мировой финансовой системы исключены Внешэкономбанк и Промсвязьбанк.

Внешэкономбанк - региональный банк развития. Он мог бы оказать помощь Донбассу. Промсвязьбанк инвестирует в основном в оборонный сектор. Он мог бы сыграть свою роль в рамках Договора о взаимопомощи.

– 1. Когда Россия начала специальную военную операцию на Украине (24 февраля), США распространили исключение из мировой финансовой системы на все российские банки (25 февраля). Европейский Союз следует их примеру (25 февраля).

– 2. Чтобы не допустить присоединения к России других государств, Вашингтон распространяет торговые запреты на Белоруссию. Европейский Союз отказывает российским банкам в доступе к системе SWIFT в соответствии с указаниями США, расширяет санкции на Белоруссию и подвергает цензуре российские государственные СМИ Russia Today и Sputnik (2 марта)

– 3. Вашингтон начинает притеснять богатых российских граждан (их ошибочно называют олигархами), имеющих плохие отношения с Кремлем (3 марта), и запрещает импорт российских энергоносителей (8 марта). Европейский Союз следует этому примеру, но отказывается ввести запрет на импорт столь необходимого российского газа (9 марта).

– 4. Вашингтон требует финансовые санкции от МВФ и Всемирного банка, расширяет список олигархов и запрещает экспорт предметов роскоши в Россию (11 марта). Европейский Союз следует его примеру (15 марта).

– 5. Вашингтон гарантирует, что депутаты Госдумы и олигархи больше не имеют никаких прав на Западе, что Россия больше не может использовать свои активы в США для оплаты своих долгов перед США и что она больше не может использовать свое золото для оплаты своих долгов за рубежом (24 марта). Европейский Союз поддерживает эти запреты. Кроме того, он вводит запрет на импорт российского угля и нефти, но пока не на газ.

В нижеприведённой таблице воспроизведены все сообщения Белого дома и Брюсселя.

Реакция остального мира

Это крайне удивительное явление: Соединенным Штатам удалось склонить на свою сторону большинство стран, но эти страны не представляют большинство человечества. Всё происходит так, будто у них нет возможности оказать давление на страны, способные к независимости.

То есть в результате односторонних действий англосаксов и Европейского союза, мир разделяется на два разных пространства. Эпоха экономической глобализации заканчивается. Экономические и финансовые мосты рушатся один за другим.

Быстро отреагировав, Россия убедила своих партнеров по БРИКС отказаться от торговли в долларах и со временем создать общую виртуальную валюту для торгового обмена. А до этого они будут использовать в качестве валюты золото. Эта валюта должна быть основана на корзине валют стран БРИКС, взвешенной в соответствии с ВВП каждого государства-члена, и на корзине котируемых на бирже товаров. Эта система должна быть гораздо более стабильной, чем нынешняя.

Россия и Китай, прежде всего, проявляют гораздо больше уважения к своим партнерам, чем Запад. Они никогда не требуют структурных реформ, ни экономических, ни политических. Украинское дело показывает, что Москва не намерена захватить власть в Киеве и оккупировать Украину – она всего лишь хочет добиться отвода НАТО от своих границ и продолжить борьбу с бандеровцами («неонацистами» по терминологии Кремля). Но согласно закону, даже если метод жёсткий.

Практически, мы являемся свидетелями окончания четырех веков господства Запада и его империй. Это столкновение разных менталитетов.

На Западе люди сегодня мыслят о будущем не далее, как на неделю. Из-за такой недальновидности у них может сложиться впечатление, что США правы, а русские - нет. В отличие от них, остальной мир мыслит десятилетиями или даже столетиями. В таком случае нет никаких сомнений в том, что русские правы, а весь Запад ошибается.

Более того, страны Запада не признают международное право. Они напали на Югославию и Ливию без санкции Совета Безопасности и лгали, чтобы напасть на Афганистан и Ирак. Они принимают только те правила, которые устанавливают сами. Напротив, другие государства стремятся к многополярному миру, в котором каждый субъект будет мыслить в соответствии со своей культурой. И они осознают, что только международное право позволит обеспечить мирное существование народов и жить в мире, о котором они мечтают.

Вместо того чтобы самим противостоять России и Китаю, Соединенные Штаты предпочли принести в жертву свою империю: изолировать Запад, чтобы сохранить свою гегемонию.

С 2001 года все мировые лидеры рассматривают Запад и особенно Соединенные Штаты, как раненых хищников. Они не осмеливаются противостоять им и ищут способы вежливо проводить их на кладбище. Никто не считает, что они умрут не навредя другим.