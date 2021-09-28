В реализации женевских соглашений по Ближнему Востоку, названных «Ялтой-2, наступает второй этап: иностранные силы, оккупировавшие часть Сирии, готовятся к выходу из страны. Война после 12 лет массовых убийств заканчивается.

Президент Башар аль-Ассад посетил Кремль. О его переговорах с российским коллегой ничего не сообщалось. Тем не менее, можно предположить, что Москва будет осуществлять надзор одновременно за Сирией и Ливаном после парламентских выборов в Ливане в мае 2022 г. Если Вашингтон не сдержит свои слова, то Сирия может бы быть принята в ОДКБ – возглавляемый Россией военный альянс. В этом случае, поддержка Москвой Дамаска значительно усилится, так как Сирия вместо дружественной страны станет союзником. И любое посягательство на её безопасность станет посягательством на безопасность России.

Израиль

За последние несколько недель «повстанцы» в Деръа (провинция на юге Сирии) полностью сложили оружие. Они раньше это делали перед российским генералом, но потом снова были мобилизованы против Дамаска по требованию Саудовской Аравии. А вновь они сдались после того, как Израиль перестал оказывать им военную поддержку.

Речь идёт о событии, которое знаменует собой кардинальные перемены режима в Тель-Авиве. После ухода в отставку Беньямина Нетаньяху Израиль расстался с колониальной идеологией Зеева Жаботинского и намерен стать таким же государством, как и многие другие. Правительство Нафтали Беннета (несмотря на риторику) и Яира Лапида прекратило поддерживать в Сирии вооружённые формирования. Однако это не мешает ему продолжать необъявленную войну против Ирака на территориях Сирии и Ливана. Тем не менее, хотя Тель-Авив и идёт на многочисленные уступки, он продолжает твёрдо стоять на своём в отношении Голанских высот, которые он незаконно аннексировал вопреки резолюции ООН.

Комментируя визит президента Башара аль-Ассада в Москву, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на арабском канале Russia Today, что Россия намерена освободить всю территорию Сирии от незаконно присутствующих на её территории военных сил: израильских, турецких и американских. Всё идёт к тому, что Голаны будут возвращены в обмен на вывод из Сирии иранских войск.

А Иордания, которая никогда не выступала против Сирии, но предоставила свою территорию Соединённым Штатам и Саудовской Аравии для борьбы против Дамаска, кажется, успокоилась.

Повстанцы в Деръа, предвидя дальнейший ход событий, отказались идти в Идлиб (расположен на севере Сирии). Они предпочли сложить оружие без каких-либо условий.

Турция

Следующим этапом должен стать вывод американских и турецких войск, незаконно размещённых на севере Сирии, капитуляция курдских наёмников и разгон джихадистских формирований, сосредоточенных в Идлибе. Но вот в чём загвоздка: Турция отказывается уходить, для неё Идлиб является территорией, которую требуется возвратить согласно Национальному обету 1920 г. [1]. Анкара считает эту оккупацию шагом на пути к восстановлению османского величия.

Поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган в своём выступлении на 76-ой Генеральной Ассамблее ООН угрожал поддержать татарский терроризм. В 2015 г. Турция и Украина официально создали Международную исламскую бригаду для борьбы против присоединения Крыма к России [2]. Три месяца спустя, турецкие военные сбивают российский СУ-24, вызвав серьёзный политический кризис. Но он длился недолго. В 2016 г. Турция отказывается от ведения против России террористических атак, а президент Эрдоган приносит за этот «инцидент» свои извинения.

Перевернув «Великую шахматную доску», ЦРУ пытается физически устранить президента Эрдогана. Но операция срывается и выливается в импровизированный госпереворот, который также не удаётся. Ко всеобщему удивлению, Анакра поворачивается лицом к Москве и подписывает один за другим договоры о строительстве газопровода «Турецкий поток», п о покупке противоракетных комплексов С-400.

Сегодня Анкара оказалась в трудном положении, поскольку выступает одновременно и против Москвы, и против Вашингтона. Её угроза возродить татарский терроризм не лишена опасений, так как перед тем, как стать президентом, Реджеп Тайип Эрдоган был одним из тех, кто принимал важные решения по ведению войн в Афганистане и Чечне. Он обеспечил поддержку Милли Гёрюшем Гульбиддину Хекматияру в Афганистане, и предложил организовать на территории Турции тыловую базу террористам Доку Умарова, боровшегося за преобразование Чеченской Республики в Эмират Ичкерия.

Маловероятно, что на этот раз Россия поддастся турецкому шантажу – этого не произошло и в 2015 г. Москва - это не Брюссель, который из-за трусости выплатил 5 миллиардов евро в ответ на шантаж мигрантов. Как бы то ни было, даже если турецкая угроза не состоится, сам факт её оглашения может поднять ставки. Президент Эрдоган не намерен идти на уступки без крупных компенсаций.

Уход из Сирии и Ирака американских военных оставит курдских наёмником без защиты точно так, как их уход из Афганистана оставил на произвол судьбы афганцев, сотрудничавших с ЦРУ. Сознавая совершённые ими преступления, особенно в отношении арабских христиан, они впадают в панику. Некоторые из них вступают в переговоры с Дамаском.

На секретной встрече начальников Генеральных штабов ВС США и России, генералов Марка Милли и Валерия Герасимова, состоявшейся 21 сентября в Хельсинки, в числе прочих был затронут сирийский вопрос. Неизвестно, к какому решению пришли переговорщики, но генерал Милли является горячим сторонником Джо Байдена, и он не будет саботировать его решения.

Иран

Иран, который при президентстве Махмуда Ахмадинежада стал экономической державой, а под командованием Кассема Сулеймана - военной, готовится стать полноправным членом сообщества наций.

Хотя переговоры о его статусе ядерной державы официально заморожены, тайные контакты продолжаются. Соединённые Штаты согласились уменьшить давление в отношении ядерных исследований в Иране после того, как убедились в их мирном характере. В последний год войны Ирака против Ирана Роухоллы Хомейни Тегеран отказался от разработки атомной бомбы – это был проект, который США и Франция предлагали шаху Реза Пехлеви. Иран снял этот запрет только после убийства генерала Кассема Солеймани, осуществлённого по приказу президента Дональда Трампа. Однако нет никаких оснований считать, что Тегеран после этого возобновил этот проект.

После того, как Вашингтон и Лондон создали ядерный альянс с Австралией, они теперь не смогут обвинять Иран в распространении ядерного оружия.

Также Соединённые Штаты отказались делить мусульман на суннитов и шиитов и вносить раскол между ними. Между братскими народами, ставшими друг другу врагами, - Саудовской Аравией и Ираном - теперь устанавливаются прочные связи. Недавно, 23 сентября в аэропорту Багдада состоялась тайная встреча глав спецслужб этих стран.

Тегеран должен отказаться от некоторых военных операций и сконцентрировать усилия по защите шиитов во всём мире (включая латинскую Америку). То есть Стражи Революции уйдут из Сирии, предоставив большую свободу действий ливанской Хезболле.

Европейский союз

Что касается дипломатии, посольства стран, входящих в Европейский союз, в Дамаске открыты (кроме французского). По-видимому, Европейский союз признаёт финансовые обязательства, наложенные резолюцией ООН. Во всяком случае, Брюссель выделил 7 миллиардов долларов на реконструкцию инфраструктур в Сирии. Что удивительно, Европейская комиссия, продолжая использовать 6000 британских функционеров, несмотря на то что после Брекзита прошло более года, представлена в Сирии английской НКО Oxfam, которая поддерживала террористическую группу «Белые каски». Как бы то ни было, ЕС остаётся на позиции, изложенной американским послом Джеффри Фелтманом, когда четыре года назад он занимал пост Заместителя генерального секретаря ООН: ни одного цента на восстановление Сирии не будет предоставлено до тех пор, пока «режим» не падёт [3].

Открытым остаётся вопрос, перейдёт ли Ливан под российско-сирийское управление. От ответа на него будет зависеть участие в регионе Китая.

На данный момент президент страны и председатели Правительства и Парламента поддерживают с администрацией президента Башара аль-Ассада хорошие отношения. Однако сам президент, которого несправедливо обвиняли в организации убийства бывшего Премьер-министра Ливана Рафика Харири, а его войска в Бейруте освистывали, вряд ли согласится на такую игру. Тем не менее, такое решение было бы самым мудрым.

Объявление о возможном назначении на пост председателя ливанского Парламента директора Общей безопасности генерала Аббаса Ибрагима интерпретируется как вступление в борьбу человека, знающего культуру Великой Сирии. Вплоть до подписания соглашения Сайкса-Пико-Сазонова в 1915 г. Израиль, Иордания, Ливан, Сирия и Кипр были единой провинцией Османской империи.

Китай

В случае, если опекуном обанкротившегося Ливана станет Сирия, Китай приступит к восстановлению античного шёлкового пути. Этот путь связывал бывшую китайскую столицу Сиань со Средиземноморьем через Пальмиру и Дамаск. Пекин намерен строить одновременно автомобильную и железную дороги, а также телекоммуникационную инфраструктуру. Это будет важной победой президентов Путина и Си Цзиньпина, ведь в определённой степени война против Сирии велась в том числе и с целью не дать этому проекту осуществиться.

Было бы удивительно, если Соединённые Штаты, принудив Израиль отказаться от всех контрактов с Пекином, позволят России пустить Китай в Сирию без каких-либо условий.

Франция

Франция – это бывшая колониальная держава, а Сирия и Ливан были её колониями. И она не намерена сдавать свои позиции. В прошлом месяце президент Эммануэль Макрон принял участие в саммите в Багдаде под пристальным взором британских спецслужб.

Франция и США играли главную роль в представлении Наджиба Микати в качестве сильной личности из числа ливанских суннитов с последующим назначением его на должность Премьер-министра (эта должность закреплена за суннитами). Запад предпочёл того, кто, по данным Форбс, является самым богатым в стране человеком, каким был и Рафик Харири. Именно для этого они устранили клан Харири при поддержке Саудовской Аравии. Всё имущество Саада Харири (его сын, который также был Премьер-министром) было конфисковано по суду. Операция должна была распространиться и на его имущество в Ливане. Наджиб Микати, который не честнее Харири, зависит от Вашингтона и Парижа, так как его состояния разбросаны по странам, находящимся под западной опекой. При этом клан Харири стал символом Ливана как пиратского государства в западной экономической системе. Он не вписывается ни в какие западные правила и служит для проведения Западом секретных транзакций, особенно связанных с наркотиками и телекоммуникациями. В этом Ливан не отличается от Израиля, хотя самопровозглашённое «Еврейское государство» специализируется на тайной торговле бриллиантами и оружием (включая программные продукты). В обоих случаях никакой выгоды простой народ не получает.

Поддержка Францией Наджиба Микати направлена на то, чтобы Ливан не стал государством-нацией, а продолжал оставаться совокупностью разного рода общин. Поэтому Париж сделает всё возможное, чтобы следующий парламент был избран по ранее принятым абсурдным правилам. Ливан является единственной в мире страной, где большинство парламентских мест переходят от отца к сыну. Чтобы не допустить принятия демократических правил, Франция намерена развернуть войска и обеспечить безопасность на избирательных участках во время выборов в мае 2022 г. Отрицая корни проблем, она отдаёт предпочтение экономическим преобразованиям вместо политических.

24 сентября президент Макрон встретился с Премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Последний направился в Елисейский дворец сразу же после своего назначения, нарушим святое правило, по которому новый Премьер-министр Ливана не должен отправляться в бывшую колониальную державу предварительно не встретившись со своими коллегами из арабских стран.

Осуществлять добычу углеводородов в Израиле, Ливане и Сирии можно будет только после стабилизации политического пейзажа. Для этого нужно провести морские границы. Они схематично были оговорены соглашениями Сайкса-Пико, а чётко до сих пор не прочерчены.