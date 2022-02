Da documenti pubblicati dalla giornalista bulgara Dilyana Gaitandshieva emerge la partecipazione di mille soldati georgiani e 4.400 soldati ucraini a esperimenti biologici del Pentagono, condotti dal Richard Lugar Center for Public Health Research (Georgia).

Venivano testate le capacità di resistenza dei soldati a malattie come l’antrace e la salmonella.

Uno dei documenti pubblicati prescrive che la morte di una cavia umana debba essere segnalata entro 24 ore all’Istituto di ricerca dell’esercito USA sulle malattie infettive (U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases – USAMRIID).

Evidentemente i soldati georgiani e ucraini sono stati esposti a rischio di morte senza esserne informati.

