Volgens de SVR (Russische Buitenlandse Inlichtingendienst - Служба внешней разведки) zou de CIA zich opnieuw inlaten met jihadisten in Noord-Syrië. Naar verluidt rekruteert het hen voor het uitvoeren van ongeregelde aanvallen tegen het Syrische Arabische Leger.

Tijdens de top van Genève (2021 juni) erkende president Joe Biden de nederlaag van zijn land in Syrië. Hij beloofde niet in Syrië in te grijpen en erkende dat het land door Rusland wordt beschermd. Evenzo stemde hij in met de ingebruikneming van de NordStream-2 pijpleiding tegen een iets hogere prijs voor gas dan normaliter, dat Rusland als oorlogsvergoeding in rekening brengt.

In het kader van het door Rusland op 17 september voorgestelde verdrag om de vrede te garanderen overweegt Washington de pijpleiding af te snijden en de jihadistische operaties weer op gang te brengen.

De aanval op een door Koerdische huurlingen beheerde gevangenis in een illegaal door de VS bezette zone, waar jihadisten werden vastgehouden, zou in januari de eerste stap zijn in het rekruteringsplan van de VS.

De uitschakeling van de kalief van Daesh, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, door een Amerikaans commando op 3 februari maakte het mogelijk een meer volgzame leider in zijn plaats aan te stellen.

Een bijeenkomst, voorgezeten door de voormalige voorzitter van de Syrische ministerraad Riad Hijab en leiders van de Moslimbroederschap, resulteerde op 5 februari in Qatar in een herverdeling van de rollen tussen verschillende jihadistische groeperingen en Amerikaanse denktanks.