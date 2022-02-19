Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, уважаемый Посол Ишингер. И всех замечательных лидеров, собравшихся здесь сегодня, я хочу поблагодарить за любезное вступительное слово и годы самоотверженного руководства. И спасибо также Канцлеру Шольцу за добрые слова.

Для меня большая честь присоединиться сегодня ко всем этим выдающимся лидерам со всего мира.

Несомненно, мы все понимаем, что конференция этого года отличается от встреч недавнего прошлого. С момента окончания холодной войны этот форум не проходил в столь трудных обстоятельствах.

Сегодня, как мы все хорошо знаем, основа европейской безопасности находится под прямой угрозой в Украине.

Давайте вспомним: на обломках двух мировых войн в Европе и Соединенных Штатах возник консенсус. Консенсус в пользу порядка, а не хаоса; безопасности, а не конфликта.

Таким образом, налаживая отношения и связи, создавая организации и институты, законы и договоры, мы вместе установили набор правил, норм, которые действуют с тех пор.

И Европа пользовалась преимуществами беспрецедентного мира, безопасности и процветания благодаря приверженности набору определяющих принципов. Соединенные Штаты в равной степени привержены этим принципам о том, что люди имеют право выбирать свою собственную форму правления; что страны имеют право выбирать свои собственные альянсы; что существуют неотъемлемые права, которые правительства должны защищать; что верховенство закона должно соблюдаться; что суверенитет и территориальная целостность всех государств должны уважаться; и что национальные границы не должны изменяться силой. (Аплодисменты.)

Мы собрались здесь, в Мюнхене, чтобы подтвердить нашу приверженность этим принципам. Эти принципы принесли нам мир и безопасность. Основой этого, конечно же, является НАТО – величайший военный Альянс в мировой истории.

Как оборонительный Альянс, мы сдерживали акты агрессии против территории НАТО в течение последних 75 лет. И сегодня позвольте мне чётко заявить: приверженность Америки Статье 5 непоколебима. Это обязательство свято для меня, для Президента Байдена и для всей нашей страны.

Более того, здесь, в Мюнхене, ко мне присоединилась двухпартийная делегация из Сената Соединенных Штатов и Палаты представителей США. Это демократы и республиканцы. У них широкий спектр политических взглядов. Но они стоят вместе в знак признания ценности и важности нашего Альянса НАТО.

Даже в самые трудные времена для нашего трансатлантического сообщества, и даже когда наша система подвергалась испытаниям, мы, Соединенные Штаты и Европа, объединялись и демонстрировали нашу силу и единство, точно так же, как мы делаем сегодня – стоим плечом к плечу в этот решающий момент, когда все взоры устремлены на Украину.

Как мы говорили с самого начала, существует набор методов российской агрессии. И этот набор методов слишком хорошо знаком всем нам.

Россия будет ссылаться на отсутствие информации и невиновность, она создаст ложный предлог для вторжения и будет сосредотачивать войска и огневую мощь у всех на виду.

Сейчас мы получаем сообщения о том, что представляется провокациями. И мы видим, как Россия распространяет дезинформацию, ложь и пропаганду.

Тем не менее, в рамках целенаправленных и скоординированных усилий мы вместе, во-первых, раскрываем правду и, во-вторых, говорим единым голосом.

Как ясно дал понять Президент Джо Байден, Соединенные Штаты, наши союзники по НАТО и наши партнёры были и остаются открытыми для серьезной дипломатии. Мы внесли конкретные предложения. Мы призывали Россию к переговорам и вели их в рамках НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации Объединенных Наций и двусторонних диалогов. Мы искренне стремились к сотрудничеству.

Россияне продолжают заявлять, что готовы к переговорам, и в то же время сужают возможности для дипломатии. Их действия просто не соответствуют их словам.

И позвольте мне внести ясность. Я могу сказать с абсолютной уверенностью: если Россия осуществит дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнёрами обеспечат для нее значительные и беспрецедентные экономические издержки. (Аплодисменты.)

Мы интенсивно работали со многими из присутствующих в этом зале для обеспечения того, что мы готовы продвигаться вперёд в вопросе создания негативных последствий.

Мы вместе подготовили экономические меры, которые будут быстрыми, суровыми и едиными. Мы введём далеко идущие финансовые санкции и меры контроля за экспортом. Мы подвергнем санкциям российские финансовые институты и ключевые отрасли. Мы также примем меры против тех, кто причастен к этому неспровоцированному вторжению, и тех, кто содействует и попустительствует ему.

Не следует заблуждаться: введение этих радикальных и скоординированных мер нанесёт огромный ущерб тем, кто должен быть привлечен к ответственности. И мы не остановимся на экономических мерах. Мы будем продолжать укреплять наших союзников по НАТО на восточном фланге.

По сути, вместе мы уже предприняли шаги по укреплению нашего сдерживания и коллективной обороны. Мы направили дополнительно 6000 американских военнослужащих в Румынию, Польшу и Германию. Мы привели еще 8500 военнослужащих в Соединенных Штатах в состояние повышенной готовности.

Как заявил Президент Байден, наши войска не будут развёрнуты для ведения боевых действий внутри Украины, но они будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

С тех пор как Россия начала свою опосредованную войну против Украины почти восемь лет назад, народ Украины перенес огромные страдания: почти 14 000 человек погибли, более миллиона были перемещены и почти 3 миллиона нуждаются в помощи.

США оказали значительную поддержку Украине: помощь в области безопасности, гуманитарную помощь и экономическую помощь. И мы будем продолжать поддерживать народ Украины.

Я считаю, что для нас – всех нас – как лидеров важно никогда не забывать о цене такого рода агрессии в виде человеческих жизней и средств к существованию.

Итак, Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнёры, вместе мы достигли замечательного единства. Оно проявляется в нашей общей оценке угроз, нашем едином ответе и нашей решимости отстаивать международные правила и нормы.

Перед лицом российской агрессии меня обнадёжило и воодушевило широко распространённое в трансатлантическом сообществе согласие о том, что эти правила и нормы будут защищаться.

И мы не должны упускать из виду то, как редко в истории бывают длительные периоды относительного мира и стабильности. Итак, пусть последние несколько месяцев станут напоминанием всем нам: защита правил и норм, отстаивание наших принципов – это жизненно важная работа каждого поколения.

В последние годы некоторые задаются вопросом, справится ли Запад с этой задачей. Некоторые задавались вопросом, сможет ли эта система выстоять. Некоторые даже делали это, выступая на этой самой сцене.

Более того, тема этой конференции два года назад ставила под сомнение стойкость Запада; задавались вопросы о том, теряло ли трансатлантическое сообщество свою сплоченность, свое влияние, свою привлекательность.

Поэтому я отвечу скептикам и тем, кто хочет испытать нас: сегодня Соединенные Штаты, наши союзники и партнёры находятся ближе друг к другу. Сегодня нам ясна наша цель. И сегодня мы ещё более уверены в своем видении.

Нашу силу нельзя недооценивать, потому что, в конце концов, она заключается в нашем единстве. И, как мы всегда демонстрировали, для того, чтобы что-то построить, требуется гораздо больше сил, чем для того, чтобы что-то разрушить.

Всем спасибо. (Аплодисменты.)

ПОСОЛ ИШИНГЕР: Г-жа Вице-президент, большое спасибо за эту замечательную речь, которую, я думаю, будут довольно много комментировать и обсуждать в ближайшие часы, дни и недели.

Прежде чем мы начнем нашу беседу, позвольте мне повторить то, что я сказал до того, как вы вошли в зал. В 2009 году Президент Байден – будучи в то время только что избранным на пост Вице-президента, – установил новую традицию, а именно, что Соединенные Штаты будут представлены в Мюнхене Вице-президентом.

И он приезжал несколько раз. И я был рад видеть, что даже Администрация Трампа последовала этому примеру. И теперь мы очень рады, что вы продолжаете эту традицию. И я был бы рад, если бы вы смогли передать Президенту, что, хотя он больше не Вице-президент, у него всегда есть открытое приглашение на эту конференцию. (Смех.)

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ: Да, г-н Посол, передам. И я скажу вам, что именно энтузиазм Президента по поводу важности этой конференции привёл к тому, что я с энтузиазмом присоединилась к вам сегодня. Так что большое вам спасибо.

ПОСОЛ ИШИНГЕР: Теперь, на несколько более серьезной ноте: год назад, когда Президент появился на нашем экране – буквально в этом зале, – я стоял прямо здесь, в этом зале, когда он появился на экране и сказал, цитирую: “Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся”.

Это послание было чрезвычайно хорошо воспринято здесь, несмотря на то, что не все из нас знали, что мы столкнемся с той угрозой, которую мы ощущаем буквально сейчас, как вы только что объяснили.

Но когда мы смотрим в будущее, здесь, в Германии, в Европе, есть много людей, которые задаются вопросом: “Хорошо, Америка вернулась. Замечательно. Но навсегда ли? Окончательно вернулась?” Многие в Европе опасаются того времени, когда, возможно, в будущем может появиться какой-то второй Трамп.

Итак, вот мой вопрос: что мы, европейцы, можем или должны сделать, чтобы Соединенные Штаты продолжали проявлять активность в Европе в долгосрочной перспективе, а не только сегодня, когда мы сидим здесь, и даже после нынешней Администрации США?

Я думаю, что это важный вопрос, потому что за последние недели и месяцы мы поняли, что если Соединенные Штаты не будут считать себя европейской державой, мы на самом деле совершенно бессильны.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ: Я думаю, что доказательства того, что я скажу, присутствуют в этом зале. Вы увидите, что сегодня здесь, вероятно, находится одна из самых крупных делегаций в истории Конгресса США – республиканцы и демократы, которые, как я уже говорила ранее, и как вы знаете, часто во многом не сходятся во мнениях, но в этом согласны.

На мой взгляд, суть вашего вопроса действительно требует важности – устойчивости и долговечности институтов и альянсов. И я бы сказала, что в этом вопросе мы сильны.

Существует непоколебимая приверженность НАТО и Североатлантическому союзу, о чём свидетельствуют, опять же, разговоры и единство, возникшие за последние несколько месяцев, когда страны объединились, где Соединенные Штаты, как нам хотелось бы верить, были среди лидеров, играя ведущую роль в объединении союзников вокруг общих принципов и норм, делая это таким образом, который по своей сути был связан с ценностью и силой дипломатии – прямым взаимодействием.

Здесь также находится Государственный секретарь Тони Блинкен. Мы насчитали более 200 разговоров на эту тему только за последние пару месяцев, будь то между Президентом и другими лидерами, бесед с участием Государственного секретаря, с моим участием и так далее.

Итак, я хотела бы сказать вам, что отношения прочны, и что важность отношений – это то, к чему мы относимся очень серьёзно, поэтому в этот исторический момент, в этот определяющий момент потенциально раскрывается сила организации и Альянса, даже если раньше это было под вопросом.

ПОСОЛ ИШИНГЕР: Большое спасибо.

Ещё одной ключевой темой нашей виртуальной беседы с Президентом Байденом год назад был вопрос, на который мне было бы интересно услышать ваш ответ сегодня. Вопрос заключался в следующем: могут ли демократии доказать, что они по-прежнему в состоянии предлагать лучшие решения основных мировых проблем, чем автократии?

Есть скептики, которым, вероятно, не составило бы труда найти доказательства обратного за прошедший период. Что нам нужно, что нужно демократиям, чтобы добиться большего и убедить наших людей – граждан наших стран, что это нам под силу?

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ: Г-н Посол, я считаю, что это один из самых сложных вопросов нашего времени, а именно – вопрос об относительной силе, эффективности и действенности демократий по сравнению с автократиями.

Я всегда буду делать ставку на демократию. Я думаю, что все мы здесь разделяем это общее мнение. И это, опять же, отражение наших принципов, которые включают важность того, чтобы правительство отражало потребности и желания людей посредством честного процесса, отвергающего коррупцию и придерживающегося концепций равенства и свободы.

Когда мы смотрим на вызов, с которым мы сталкиваемся сейчас в США, – и вы правы, Президент Джо Байден много говорит об этом, – и мы гордимся тем фактом, что сила демократии, один из показателей этой силы заключается в том, удовлетворяет ли она потребности граждан.

Например, в Соединенных Штатах – опять же, с благодарностью и с большой признательностью присутствующим здесь представителям делегации Конгресса, – мы приняли двухпартийный закон об инфраструктуре, который стал одним из первых за многие поколения, который удовлетворит потребности граждан.

Итак, я бы сказала, что один из показателей силы демократий и того, как они будут побеждать, – действительно ли они оправдывают ожидания граждан?

Но, как бы то ни было, я считаю, что всегда присутствует двойственность, которая заключается в том, что демократия – это и то, и другое, у неё есть характеристики – характеристики силы и хрупкости, а это означает, что каждый из нас обязан понимать силу демократии в удовлетворении потребностей граждан, но также и хрупкость демократий, которая заключается в том, что если мы не будем бдительны, если мы не будем бороться за принципы, тогда они могут исчезнуть.

И это, опять же, подводит нас к причине, по которой мы собрались здесь сегодня: постоянно подтверждать и вновь посвящать себя, как сообщество, силе демократии и необходимости для нас не только индивидуально, но и коллективно отстаивать её принципы, её ценности и её цели.

ПОСОЛ ИШИНГЕР: Большое спасибо. Теперь, я думаю, у меня нет другого выбора, кроме как вернуться к нашей основной теме этого уикенда, которую осветили в своих выступлениях Генеральный секретарь Столтенберг ранее и Канцлер Шольц – непосредственно перед вами. Конечно, центральной темой – и вы говорили об этом всего несколько минут назад, – является Украина.

Итак, Администрация Байдена, сам Президент, вы лично – все вы заявили, что ожидаете, что Россия предпримет какие-то военные действия в ближайшем будущем. Лично я не сомневаюсь в вашей решимости сделать то, о чём вы объявили.

Но я думаю, что этой аудитории было бы интересно узнать, как вы и Администрация Байдена оцениваете нашу готовность. Считаете ли вы, что мы, европейцы, достаточно подготовлены к такому наихудшему сценарию, который, по крайней мере, на мой взгляд, приведёт к прекращению поиска прочной и мирной архитектуры европейской безопасности? И мы работаем над этим уже более одного поколения – в течение двух поколений.

Итак, вопрос в следующем: не могли бы вы немного рассказать о том, что вы думаете об этом, и что, предположительно, мы, американцы и европейцы – работая вместе, – могли бы сделать в будущем ещё лучше с точки зрения бесед с Россией, а не только о России.

Вы знаете, один из моментов, о которых я действительно сожалею, – то, что Правительство России решило не направлять сюда своих представителей. Я был бы рад возможности провести с ними дебаты на этой сцене, как это было в течение многих лет здесь, в Мюнхене.

Но я думаю, вы поняли мой вопрос.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ: Как я уже сказала в своей речи, я обнадежена и воодушевлена работой, которую мы коллективно проделали за последние несколько месяцев. И это действительно работа. Не все начинали с одной и той же отправной точки в отношении диапазона обсуждаемых вопросов. Как мы определяем “агрессию”? Каковы должны быть негативные последствия? Какие последствия являются уместными? К чему мы готовы стремиться? Чего мы не хотим добиваться? Так что мы не все начинали с одной и той же отправной точки.

Но благодаря дипломатии – и опять же, это говорит о силе дипломатии, – мы объединились и теперь говорим единым голосом. И этот голос был результатом не только диалога, но и дебатов, некоторых уступок, а также практического осознания того момента, в котором мы находимся, а именно, того, что мы смотрим на суверенную страну, которая вполне может оказаться на грани очередного вторжения.

И, возможно, это тот момент, когда жизнь действительно дарит нам такие моменты, которые заставляют нас задаться вопросом о том, в чём причина существования нашего Альянса. И я думаю, что мы все знаем историю НАТО и причины его создания. Нам знаком дух, лежащий в основе термина, который мы используем – “трансатлантическое сообщество”. Слово “сообщество” означает совокупность индивидов, которые считают себя скорее единым целым, чем индивидами. И вот где мы сейчас находимся.

Я согласна с вами в том, что было бы неплохо, если бы мы имели дело с другими обстоятельствами, будь то на этой конференции или в мире, но это не так.

Мы по-прежнему открыты для дипломатии. Мы постоянно говорим об этом, и наши поступки, наши слова и наши действия отражают этот приоритет.

Мы считаем, что, когда вы определяете силу любой страны – конечно, я буду говорить от имени Соединенных Штатов, – выражением нашей силы является стремление в первую очередь искать дипломатическое решение любого конфликта. И я полагаю, что мы ясно дали это понять. Но, тем не менее, сегодня мы сталкиваемся с этим моментом.

Итак, вопрос в следующем: если эта дипломатия зайдет в тупик – а мы надеемся, что это не так; опять же, я сказала это в своей сегодняшней речи, Президент США сказал это вчера вечером, – мы по-прежнему открыты для дипломатического решения. Но если это решение не будет найдено, мы также ясно понимаем, что должны быть последствия.

И поэтому мы чётко сформулировали негативные последствия, которые мы подготовили, и они будут суровыми и быстрыми. И они были получены в результате процесса, опять же, дипломатических дискуссий и взаимодействия, в ходе которого был достигнут определённый консенсус относительно того, что было бы уместно, учитывая, возможно, некоторые предсказуемые сценарии.

Я думаю, что это момент, которого мы хотели бы избежать, если бы его можно было избежать, но он также говорит о нашей решимости выступать одним голосом, единым голосом.

История на протяжении многих лет бросала нам вызов в этом отношении. Но я думаю, что история покажет, что в данный момент мы сильны. (Аплодисменты.)

ПОСОЛ ИШИНГЕР: Г-жа Вице-президент, я могу только поблагодарить вас от имени наших участников этой аудитории и тех, кто слушает трансляцию, за то, что вы приехали сюда в этих сложных обстоятельствах, в условиях пандемии. Вы знаете, при более нормальных обстоятельствах в этом зале присутствовало бы около 600 человек. Он был бы переполнен. Так что спасибо вам за участие.

Спасибо вам за то, что выступили перед нами. Для нас здесь, в Европе, это чрезвычайно обнадёживающее послание.

И я хочу пригласить всех вас тепло поаплодировать Вице-президенту Соединенных Штатов, если можно, пожалуйста. (Аплодисменты.)

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ: Спасибо.