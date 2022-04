Video am 25. März 2022 aufgenommen

‎Thierry Meyssan: Ich werde versuchen, mit Ihnen nicht über den Krieg in der Ukraine zu sprechen, sondern über die Neue Weltordnung, die die Vereinigten Staaten vor Ihnen – aber ohne dass Sie es merken – organisieren, während dieser Krieg in der Ukraine stattfindet.

Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass seit Mitte Februar die Sicht der Medien völlig verzerrt wird, weil diese Medien nicht alle Fakten berichten, sondern nur die Botschaften, die die NATO vermitteln will. Seit Mitte Februar sind wir alle "einäugig", wir sehen nur die Hälfte der Dinge und deshalb liegen wir falsch, wenn wir sie interpretieren wollen.

Die zweite Sache, die sie im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass man Ihre Gefühle manipuliert. Jeden Tag werden uns Ukrainer gezeigt, die leiden – es ist sicherlich schrecklich und wir müssen ihnen helfen, es ist eine menschliche Pflicht, ihnen zu helfen. Aber dieses Leiden gibt ihnen nicht Recht. Leiden und Recht haben sind zwei verschiedene Dinge.

Kommen wir jedoch zu den Fakten.

Dieser Krieg begann nicht am 24. Februar mit der russischen Intervention, sondern einige Tage zuvor, am 18. Februar, mit der Intervention der Vereinigten Staaten, einer Intervention, von der Ihnen niemand erzählt hat.

Am 18. Februar, nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die 57 Staaten zusammenbringt – sie wurde während des Kalten Krieges gegründet und alle europäischen Staaten sind Mitglieder, sowie außereuropäische Staaten wie die Vereinigten Staaten – stellt niemand die Neutralität der OSZE in Frage, die feststellte, dass, obwohl es in der Ukraine keine Kämpfe gab, am 18. Februar die Kämpfe zwischen den ukrainischen Provinzen Donbass und dem anderen Teil des Donbass wieder aufgenommen wurden.

Die OSZE sagt nicht, dass es die ukrainische Armee war, die es tat, sondern nur, dass es die ukrainische Armee sein konnte. Die Bombardierung der ukrainischen Bevölkerung des Donbass begann am 18. Februar. Am 18. Februar wurden im Laufe des Tages [auf diese Bevölkerung] 1400 Granaten geschossen!

An diesem Tag begann ein Krieg! Und in wenigen Stunden, höchstens in den folgenden 2 Tagen, flüchteten von der Kontaktlinie etwa 100.000 Donbass-Ukrainer. Sie zogen sich in den inneren Donbass zurück oder ganz nach Russland. Und Russland tat nichts anderes, als auf diesen Angriff zu reagieren.

Dieser Angriff war nicht nur darauf beschränkt. Die Ukrainer verhielten sich wie jemand, der vor einem Stier mit einem roten Tuch wedelte. Am nächsten Tag, dem 19. Februar, hat Präsident Zelensky auf der jährlichen Sicherheitskonferenz in München, die die politischen Führer der NATO-Mitgliedstaaten zusammenbringt, angekündigt, dass er die Atombombe erhalten wolle, um Russland bedrohen zu können.

Von Moskau aus gesehen: zieht die Ukraine in den Krieg gegen Russland und kündigt an, die Atombombe zu bekommen.

Es war klar, dass es eine russische Antwort geben würde. Russland musste seine Staatsbürger schützen und Sie sollten wissen, dass, wenn der Bürgerkrieg in der Ukraine 2014 begann ... und es ist ein Bürgerkrieg, weil wir über Ukrainer sprechen, die gegen andere Ukrainer kämpfen! Und in den letzten 8 Jahren hat dieser Krieg nach Angaben der Kiewer Regierung mindestens 13.000 Tote, mindestens 13.000 Tote… Zivilisten! gefordert, zusätzlich zu den tausend Militärangehörigen, laut Kiew.

Nach Angaben der russischen Regierung, die eine offizielle Untersuchungskommission eingesetzt und dort ermittelt hat, wurden nicht 13000, sondern 22000 Zivilisten getötet. Auf jeden Fall haben wir an diesem Ort [dem Donbass] bereits eine Metzgerei, die niemanden zu stören scheint.

Jetzt gehe ich zurück zu dem, was ich gesagt habe.

Russland hat in den letzten 8 Jahren fast der gesamten Bevölkerung des ukrainischen Donbass, die in ihrem Alltag und seit ihrer Kindheit Russisch spricht, die russische Staatsbürgerschaft verliehen, einer Bevölkerung, der die Kiewer Regierung jetzt verbietet, russisch in Schulen und Verwaltungen zu sprechen, obwohl dies immer erlaubt war. Daher unterstützte die Moskauer Regierung diese Bevölkerung ab dem 24. Februar militärisch.

Aber das Wichtigste ist, den Kontext zu verstehen.

Warum haben die Vereinigten Staaten Kiew bewaffnet, um den Donbass anzugreifen?

Es ist sehr einfach. Seit einem Dutzend Jahren ist die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten durch den Aufschwung Russlands und Chinas bedroht.

Auf dem Voltaire-Netzwerk erklären wir seit langem, dass die erste Militärmacht nicht mehr die Vereinigten Staaten, sondern Russland sind.

Das ist seit 2018 absolut sicher, aber die Vereinigten Staaten weigern sich, es anzuerkennen, trotz der Tatsache, dass auf dem Schlachtfeld – hauptsächlich in Syrien – gesehen wurde, dass die russische Armee in taktischer Hinsicht den Armeen, die die Vereinigten Staaten unterstützen, überlegen ist.

Ihre Technologien können nicht verglichen werden. Die US-Technologie ist eine 30 Jahre alte Technologie. Sie ist völlig veraltet.

Die Russen haben eine komplett renovierte Armee und haben ihr Personal gewechselt. Die Armee, die sie von der Sowjetunion geerbt hatten, war... ein Haufen von Alkoholikern. Heute sind es junge Menschen mit sehr guter Ausbildung, die in Situationen eines echten Krieges gegen die Dschihadisten ... die dschihadistischen Armeen ... in Syrien gekämpft haben!

Wirtschaftlich hat China die Vereinigten Staaten längst überholt, die jetzt nur noch ein Verbraucher und kein Hersteller sind.

Die Vereinigten Staaten, die sich bedroht fühlen, haben also selbst erklärt, was sie "den Thukydides-Komplex" nennen. Thukydides ist ein Historiker des antiken Griechenlands, der die Konfrontation zwischen Sparta und Athen beschrieb. Sparta beherrschte ganz Griechenland, aber Athen – das minderwertig war – begann, ein Imperium im Ausland zu entwickeln, so dass Athen einen wirtschaftlichen Einfluss hatte, den Sparta nicht mehr hatte und der Krieg zwischen den beiden Städten unvermeidlich wurde.

Amerikanische Politikwissenschaftler sagen uns also... sie sagten uns... seit einem Dutzend Jahren, dass der Krieg zwischen den Vereinigten Staaten auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite unvermeidlich werden sollte. Im Pentagon gibt es sogar Leute, die erklären, dass dieser Krieg bereits hätte ausbrechen sollen und dass er für 2015 geplant war.

Die Vereinigten Staaten haben in den letzten Jahren Truppen und Waffen in ganz Mittel- und Osteuropa stationiert. Sie haben damit zum einen gegen den deutschen Wiedervereinigungsvertrag und zum anderen gegen die im Rahmen der OSZE verabschiedeten Erklärungen von Istanbul und Astana verstoßen.

Lasst uns gut verstehen. Russland ist ein riesiges Land, flächenmäßig betrachtet ist es das größte Land der Welt. Um sich zu verteidigen... Russland kann seine Grenzen nicht verteidigen, dafür hat es nicht genug Truppen. Es ist eine kleine Bevölkerung in einem riesigen Land. Um sich zu verteidigen, verwendet Russland die Technik der verbrannten Erde. Wenn ein Eindringling auf sein Territorium kommt, zieht [Russland] seine Bevölkerung so weit wie möglich zurück – in seinem riesigen Territorium – und brennt seine eigenen Städte nieder, so dass sich der Eindringling dort nicht selbst ernähren kann. Daher müssen die Eindringlinge alles transportieren, was sie brauchen, wenn sie vorwärts stoßen wollen. Es ist eine logistische Herausforderung, die unmöglich zu lösen ist. Napoleon und Hitler scheiterten.

Um [dieses Problem zu lösen] bringen die Vereinigten Staaten Truppen und Waffen nach Mittel- und Osteuropa. Russland sagte:

"Das kann man angesichts dessen, was man bei der deutschen Wiedervereinigung unterschrieben hat, nicht tun. Sie haben kein Recht, die NATO nach Osten auszudehnen."

Aber [die Vereinigten Staaten] haben es trotzdem getan... bei mehreren Gelegenheiten. ‎

Russland bezweifelt nicht, dass sich die Länder Mittel- und Osteuropas mit den Vereinigten Staaten verbünden können. Sie sind in ihrem Recht. Es ist das Recht eines jeden Staates. [Russland] stellt das auch für die Ukraine nicht in Frage.

Was es in Frage stellt, ist, ob die Ukraine US-Militärstützpunkte beherbergen kann. Das ist ganz anders.

Deshalb hat General de Gaulle als Präsident beschlossen, die NATO-Truppen aus dem französischen Territorium zu vertreiben – in Frankreich gab es amerikanische Stützpunkte, aber es gibt keine mehr. Aber das hinderte General de Gaulle nicht daran, das Bündnis mit den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten. Frankreich war immer Unterzeichner des Nordatlantikvertrags. Aber es war nicht immer Mitglied des Integrierten Kommandos. Die französischen Streitkräfte standen nicht immer unter dem Kommando eines amerikanischen Generals, wie sie es heute sind.

Gehen wir zurück zu dem, was ich über Russland und China gesagt habe.

Sie haben grundlegend verschiedene Kulturen als die angelsächsische Kultur. Die Chinesen zum Beispiel erklären, dass sie nicht mit den Vereinigten Staaten wettstreiten wollen. Das interessiert sie nicht! Sie konkurrieren nicht!

[Die Chinesen] sagen:

"Wir wollen eine Win-Win-Beziehung. »

Das soll nicht ein kommerzieller Wettbewerb heißen. Das bedeutet nicht, dass jeder, wenn er einen Vertrag unterzeichnet, nicht ein besonderes Interesse an diesem Vertrag hat. Nichts von alledem! Es ist ein Verweis auf die chinesische Geschichte.

China ist vor allem eine gigantische, gigantische Bevölkerung! Der Kaiser von China konnte nicht alles wissen, was für bestimmte Gruppen von Individuen am anderen Ende seines Territoriums von Interesse war, und überließ die Verwaltung des Territoriums den Händen regionaler Gouverneure.

So funktioniert es in China immer noch! Die Regierung in Peking weiss nicht, was in den verschiedenen Regionen geschieht. Es besteht eine beträchtliche Dezentralisierung. Es gibt kein Land, das dezentralisierter als China ist!

Aber wenn der Kaiser etwas verfügte, musste er prüfen, ob jeder der regionalen Gouverneure die Bedeutung dessen, was er verfügt hatte, verstehen würde. Denn wenn der Gouverneur der Meinung war, dass dies für seine Provinz keine Bedeutung hatte, begann er, anderen Dekreten keine Beachtung zu schenken und so die Autorität des Kaisers nicht anzuerkennen. Wenn der Kaiser also etwas verfügte, das in dieser oder anderen Provinzen keine Anwendung hatte, gewährte er dem Gouverneur dieser Provinz etwas Zusätzliches, damit er weiterhin die kaiserliche Autorität respektiert.

Ich erkläre das alles, weil das, was Russland und China tun wollen, eine multipolare Welt ist, eine Welt, in der es keine Macht gibt, die für die anderen entscheidet, sondern in der jede Macht für sich selbst entscheidet.

Und was Washington tun will, ist im Gegenteil, die Herrschaft der Vereinigten Staaten über die Welt zu bewahren, damit die Entscheidung ausschließlich seine eigene ist und von niemand anderem.

Was tun die Vereinigten Staaten angesichts des Konflikts, den sie selbst in der Ukraine organisiert haben?

Sie teilen die Welt in zwei Teile. Es schließt Russland von allen zwischenstaatlichen Organisationen aus. Das beginnt bei der Welthandelsorganisation [WTO] und wird bei den Vereinten Nationen [UN] enden. Natürlich erlauben das die UN-Statuten nicht, aber die Vereinigten Staaten kümmern sich nicht darum und werden um jeden Preis versuchen, das zu tun, was sie wollen.

Dieser Prozess begann mit der Erklärung, dass der Handel mit Russland beendet werden müsse. Gut, den Handel mit Russland beenden... Das ist zum Beispiel nicht so, dass Renault gerade beschlossen hat, die Fabrik in Moskau zu schließen.

Aber Renault hatte bereits seine Fabriken im Iran geschlossen, als man ihm sagte, er müsse es tun, und es war eine wirtschaftliche Katastrophe, eine wirtschaftliche Katastrophe für Renault. Aber Amerika ist das vollkommen egal! Es will, dass die Europäische Union einen wirtschaftlichen Schock erleidet, so dass die Europäische Union gezwungen ist, die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten zu akzeptieren.

Paul Wolfowitz hatte das schon vor 30 Jahren, 1991, sehr gut erklärt. Dieser "Straussianer" [Schüler des Philosophen Leo Strauss], der später die Nummer 2 des Pentagons wurde, erklärte, dass der wahre Feind der Vereinigten Staaten – damals waren Russland und China keine große Sache – die Europäische Union war und dass die Europäische Union daran gehindert werden müsse, politisch und wirtschaftlich unabhängig zu werden.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Europäische Union wirtschaftlich ein wenig, aber nicht viel, während Russland und China ein erstaunliches Wachstum verzeichneten. Also wollen die Vereinigten Staaten jetzt die Existenz Russlands selbst – und sehr bald auch die Existenz Chinas – aus unseren Köpfen entfernen und die Europäische Union herabstufen.

Betrachten Sie die Folgen aller bereits verabschiedeten Wirtschafts- und Finanzsanktionen! Sie sind nicht "gegen Russland". Sie sind gegen die Europäische Union.

Die Moskauer Börse war seit dem 25. Februar geschlossen – dem Tag nach der russischen Intervention in der Ukraine. Sie wurde gestern, am 24. März, wiedereröffnet, und so wissen wir, wie die russische Wirtschaft auf diese Sanktionen reagiert hat. Was man sieht, ist, dass alle auslandsbezogenen Dienstleistungsaktivitäten, vor allem russische internationale Banken, zusammengebrochen sind.

Aber die Aktivitäten der Produktion in Russland, im Gegenteil, entwickelten sich!

Mit anderen Worten, gestern ist die Moskauer Börse nicht zusammengebrochen. Im Gegenteil! Sie zog an, um 4,5% [1]. Das ist keine Kleinigkeit!

Die Vereinigten Staaten werden Russland nicht nur einfach aus internationalen Organisationen ausschließen. Was sie wollen, ist, Russland aus unseren Köpfen herauszureißen!

Stellen Sie sich vor. Sie schlossen Oligarchen aus, die an den Stränden Südfrankreichs lebten. Welche Beziehung hatten sie zu Wladimir Putin, der sie doch alle verachtet? Keine! Aber sie wollen nicht, dass es russische Kunden an den Stränden Südfrankreichs gibt. Das ist alles!

Ich verteidige diese Leute nicht. Sie interessieren mich überhaupt nicht. Aber sie haben nichts mit dem zu tun, was geschieht. Was man ihnen [im Westen] antut, ist illegitim.

Und das wird noch nicht alles sein. Dann kommt die Unterdrückung aller Verweise auf die russische Kultur im Westen. Beachten Sie, dass russische Dirigenten verboten werden ... die nichts mit der Regierung zu tun hatten! Und dass sie vielleicht sogar gegen das waren, was Wladimir Putin will! Aber das macht nichts! Und es ist ihnen verboten, Konzerte zu geben.‎

Im Moment haben Amerikas große Universitäten gerade Solschenizyn, der als Held gegen die Sowjetunion galt, vom Studium ausgeschlossen. Es ist sogar verboten, die Werke von Dostojewski, einem Schriftsteller der zaristischen Zeit, zu studieren.

Eine neue, rein westliche Weltordnung wird aufgebaut. Vor allem: Lassen Sie sich nicht täuschen!

Wir müssen Menschen bleiben. Wir müssen mit Russen und Chinesen befreundet bleiben.

Glauben Sie ja nicht, dass die Chinesen das zulassen werden. Die Chinesen haben sehr gut verstanden, dass dies jetzt mit Russland beginnt und dann dasselbe mit ihnen gemacht werden wird.

Gestern, in der NATO, wurde gefordert, Russland aus der WTO, der Internationalen Handelsorganisation, auszuschließen. Aber 2 Tage vorher hatte China nein gesagt, dass nichts so etwas erlaubt.

Die Chinesen wissen, dass sie nach den Russen selbst unter dem westlichen Imperialismus leiden werden. Die Geschichte hat sie das bereits gelehrt, und sie werden nicht zulassen, dass sich das wiederholt. ‎

Behalten Sie also alle Freunde, die Sie vielleicht in Russland und China haben. ‎

Bis bald.