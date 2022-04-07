Хотел бы в срочном порядке обратить Ваше внимание на еще одно вопиющее нарушение киевским режимом своих обязательств по третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало нас о том, что запланированный на сегодня (6 апреля 2022 года) обмен военнопленными был со-рван украинской стороной в одностороннем порядке. Список из 251 военнослужащего, заявленного к обмену, неоднократно уточнялся и сокращался Киевом и был уменьшен до 38 военнослужащих. Сегодня утром украинская сторона отказалась от обмена без объяснения причин. При этом с нашей стороны подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского воен-нослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена.

Украинская сторона и в этом — чисто гуманитарном — вопросе проявляет не-последовательность и откровенное безразличие к судьбам своих собственных граж-дан. Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военно-пленными на предварительно согласованных условиях.

У нас есть конкретные доказательства того, что задержанные военнослужащие Вооруженных сил России содержатся в бесчеловечных условиях. Мы множество раз привлекали внимание к тому факту, что задержанных российских военнослужащих преднамеренно убивают и пытают и бесчеловечно с ними обращаются, и все эти же-стокие акты широко публикуются в сети Интернет и социальных сетях и иногда — нарочно — преподносятся в качестве «похвальных» актов националистов.

В этой связи очевидно, что Украина нарушает даже самые фундаментальные га-рантии, связанные с запретом на «всякие виды убийства, увечья, жестокое обраще-ние, пытки и истязание» (статья 3 третьей Женевской конвенции 1949 года). Следует подчеркнуть, что согласно статье 130 Конвенции такие акты представляют собой «се-рьезные нарушения» — иными словами, военные преступления. И наконец, систем-ный и широкомасштабный характер таких нарушений явно указывает на то, что Киев едва ли делает хоть что-то, чтобы не допустить повторения таких ужасных актов.

В этой связи мы ожидаем, что руководство Организации Объединенных Наций безотлагательно примет меры. В частности, потребует от украинских властей немед-ленно обеспечить доступ представителей Международного Комитета Красного Креста к российским военнопленным с целью оценки условий их содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования с последующей передачей соответ-ствующих отчетных документов российской стороне и международным организациям.

Тем временем Межведомственный координационный штаб Российской Федера-ции по гуманитарному реагированию на Украине заявляет о заверениях российской стороны в том, что с украинскими военнопленными обращаются в соответствии со всеми обязательствами по третьей Женевской конвенции 1949 года.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.