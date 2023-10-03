Польшей управляет консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС). Эта политическая группа выступает против Европейского союза не только как наднационального проекта, но и как единства континента. Действительно, на протяжении своей истории Польша четыре раза полностью исчезала. Её могущественные соседи - Россия и Германия - часто делили её территорию. Поэтому поляки не хотят континентального единства, которое уже несколько раз их подчиняло. Напротив, они с ностальгией вспоминают тот период, когда они утверждали себя в союзе с Литвой. Поэтому они продвигают третий вариант, между Москвой и Берлином: «Прометеизм». Его цель - освободиться от российского и немецкого влияния и развиваться вместе со своими центрально-европейскими соседями. Это проект «Междуморье», известный с 2016 года как «Инициатива трех морей»: объединение всех государств от Балтики до Средиземного и Черного морей. Учитывая, что Варшава считает, что «Инициатива трех морей» в конечном итоге заменит Европейский союз, Польша не может рассчитывать на Брюссель. Поэтому она нашла себе нового союзника в лице Соединенных Штатов - великой державы, находящейся далеко и потому априори не представляющей опасности.

Этот союз наглядно проявил себя во время войны против Ирака. Польша изо всех сил старалась доказать верность своему новому союзнику. А на денежные средства, предоставленные Европейским союзом для приведения её экономики в нормальное состояние, она закупила... американские истребители.

Недоверие поляков к русским не должно скрывать их недоверия к немцам. На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц попытался вмешаться в польскую избирательную кампанию, утверждая, что история с визами продолжается. Петр Ваврик, заместитель министра иностранных дел, уже подал в отставку после того, как выяснилось, что его администрация продавала польские визы по 5 тыс. евро. Это новое обвинение не имеет под собой никаких оснований, но оно должно было поставить под сомнение деятельность правительства ПиС. Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши, воспринял это очень болезненно. Он прямо напомнил Германии о соблюдении принципа уважения суверенитета.

В то время, когда большинство поляков поддерживает политику национализма ПиС, оппозиция объединилась вокруг «Гражданской платформы» бывшего председателя Европейского совета (2014-19 гг.) Дональда Туска. В детстве Туск часто играл с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Их родители знали друг друга и имели возможность совершать поездки по странам Восточного блока. Дональд Туск надеялся, что на этот раз ему удастся одержать победу над ПиС. Он принял на свой счет обвинения Брюсселя в адрес правительства Матеуша Моравецкого и концепцию свободы ПиС. Он опирался на тот факт, что Брюссель до сих пор не выплатил средства, выделенные в рамках Фонда восстановления и устойчивости. Однако текущие события складываются не в его пользу и не в пользу ЕС.

В начале специальной военной операции России на Украине Варшава заявила о своей солидарности с Киевом, поскольку Вашингтон призывал к мобилизации против Москвы. Предоставление убежища 1,5 млн. украинцев и включение этой бывшей советской страны в «Инициативу трех морей» казалось нормальным. Однако поляки не хуже других знали, что на самом деле происходит на Украине. Они помнят, что украинские интегральные националисты поддерживали нацистов и по их приказу уничтожили 120 тыс. поляков. Тем не менее после распада Советского Союза они принимали многих украинцев в качестве гастарбайтеров. А на этот раз они взяли на себя труд милостиво разместить у себя жён и детей попавших в беду соседей.

После этого правительство из ПиС запретило любую критику Украины Владимира Зеленского, которую оно трактовало как «российскую пропаганду». Как только началась война, Совет обороны Польши запретил интернет-операторам транслировать сайт Voltairenet.org и статьи Voltaire Network на территории страны. Эта цензура не позволила польскому правящему классу понять, что на самом деле представляет собой правительство Зеленского. В итоге, Польша стала главным военным союзником Украины после США.

22 сентября 2023 года президент Владимир Зеленский выступил с торжественной речью в Палате общин Канады. После его выступления председательствующий Энтони Рота представил одного из присутствующих как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против русских», и как «украинского героя и канадского героя», члена «1-й украинской дивизии». Премьер-министр Джастин Трюдо, парламентарии и общественность бурно аплодировали. Однако возмущенные еврейские ассоциации тут же выразили протест: «1-я украинская дивизия» - это же дивизия СС «Галичина»! После трех дней споров Энтони Рота извинился перед евреями и в конце концов подал в отставку. Но польский посол Витольд Дзельский не захотел этого делать. Он потребовал извинений за оскорбление памяти 120 000 поляков, уничтоженных украинскими интегральными националистами. А министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции из Канады бывшего эсесовца.

Но украинский блеф в глазах поляков был развеян в один миг. Как отметила Беата Шидло, бывший премьер-министр от ПиС, а ныне депутат Европарламента, проблема заключается не в незнании Энтони Рота, а в позиции президента Украины Владимира Зеленского и вице-премьера Канады Христии Фриланд (соредактора «Энциклопедии Украины»). Никто из этих деятелей не может не знать, что представляла собой зловещая «1-ая украинская дивизия». Однако никто из них не проявил ни малейшего смущения и не предупредил о происходящем Премьер-министра Джастина Трюдо. Напротив, они с гордостью аплодировали.

Кстати, украинский герой не был членом боевых частей СС. Он принадлежал к карательному подразделению, которое занималось уничтожением людей, сопротивлявшихся Третьему рейху.

Как тут не вспомнить два важнейших сражения в Мариуполе и Бахмуте во время украинской войны? Оба они проходили под командованием военного лидера интегральных националистов Андрея Билецкого по кличке «Белый фюрер», вместе с которым месяц назад был заснят президент Зеленский.

В итоге, поляки поняли, что поспешили, предоставив Украине статус наблюдателя в «Инициативе трех морей». И что Владимир Зеленский, хотя и является евреем, опирается на «массовых убийц евреев», по выражению израильского генерала Бенни Ганца.

Инцидент в Канаде произошел в то время, когда польские фермеры выступили против недобросовестной конкуренции со стороны украинско-американской пищевой индустрии. Три американских агропромышленных транснациональных корпорации - Cargill, Dupont и Monsanto - скупили четверть украинской территории. Они ввозят в Евросоюз свое зерно и курятину по заоблачным ценам. Они не платят за свои ГМО-семена, разрешённые Госдепартаментом США. Европейская комиссия сначала запретила их импорт, зная, что эта продукция не соответствует стандартам ЕС, но уступила давлению США. Три государства, включая Польшу, приняли законы, запрещающие их ввоз. Однако президент Зеленский заявил, что, поскольку эти страны являются членами ЕС, он обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Сельское хозяйство является основным источником дохода Польши. В разгар предвыборной кампании в законодательные органы власти вопрос об украинском импорте находится в центре дебатов. Правая партия «Конфедерация» вышла на первое место. Чтобы остаться у власти, ПиС будет вынуждена заключить с ней союз. Министр сельского хозяйства обратился к украинскому народу. Он сказал, что возбуждение дела против Польши в ВТО нанесет серьезный ущерб отношениям между двумя странами. Но никаких мер до сих пор не принято.

В то же время все в Польше начинают испытывать раздражение от непрерывного потока украинских беженцев. Президент Польши Анджей Дуда заговорил о возможности прекращения помощи украинским беженцам, учитывая общественное противодействие, с которым они сейчас сталкиваются. Он сравнил Украину с тонущей страной, представляющей опасность для спасателя: иногда тонущий человек беспорядочно мечется и тащит за собой на дно спасателя.

Наконец, единственный, к кому Польша испытывает хоть какое-то почтение, - это Святой Престол. Однако Украина недавно сухо высказалась против Святого Отца, которого она упрекает в отсутствии неприятия русской культуры. Тем самым Польша освободила себя от обязательств перед Святым Отцом.

После этого правительство ПиС решило возобновить «дело Пшеводува». 15 ноября 2022 г. на эту польскую деревню, расположенную недалеко от украинской границы, упали ракеты, в результате чего погибли два человека и были разрушены сельскохозяйственные постройки. Первоначально эти ракеты приписали России, но, опасаясь, что Польша спровоцирует мировую войну, США заявили, что это украинские ракеты. Дело было замято. Только что украинское руководство обнародовало отчет о проведенном расследовании. Он подтверждает слова Вашингтона. Поэтому Польша должна потребовать от Украины возмещения ущерба.

Канадский инцидент ещё не исчерпан. На данный момент ни словаки, ни словенцы, ставшие жертвами дивизии СС «Галичина», не получили извинений. Более того, польско-украинский конфликт не останется без последствий. Во-первых, потому что сегодня польская территория является основной транзитной базой для западной помощи Украине. А во-вторых, она будет иметь последствия для стран Балтии, в частности, для Литвы.