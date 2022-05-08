Сегодня, 8 мая, мы, лидеры “Большой семерки” (G7), вместе с Украиной и более широким мировым сообществом отмечаем годовщину окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения от фашизма и основанного на терроре национал-социалистского правления, которые вызвали неизмеримые разрушения, невыразимые ужасы и человеческие страдания. Мы скорбим о миллионах жертв и выражаем свое почтение, особенно в адрес всех, кто заплатил высшую цену за победу над национал-социалистским режимом, включая западных союзников и Советский Союз.

Семьдесят семь лет спустя Президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину в ходе неспровоцированной агрессивной войны против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа. Своим вторжением и действиями в Украине с 2014 года Россия нарушает основанный на правилах международный порядок, в частности Устав ООН, созданный после Второй мировой войны, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны.

Сегодня нам оказал честь Президент Украины Владимир Зеленский, приняв участие во встрече G7. Мы заверили его в нашей полной солидарности и поддержке храброй защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности, а также ее борьбы за мирное, процветающее и демократическое будущее в пределах ее международно признанных границ с правами и свободами, которыми многие из нас пользуются сегодня.

Президент Зеленский подчеркнул твердую решимость Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Он заявил, что конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских войск и техники со всей территории Украины и обеспечение ее способности защищать себя в будущем, и поблагодарил членов G7 за их поддержку. В связи с этим Украина подчеркнула, что рассчитывает на своих международных партнеров, в частности, на членов “Большой семерки”, в оказании стране необходимой помощи в области оборонного потенциала, а также в достижении быстрого и эффективного восстановления экономики Украины и обеспечении ее экономической и энергетической безопасности. Украина вступила в переговоры с международными партнерами о механизмах безопасности для жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования. Украина по-прежнему привержена тесному сотрудничеству с членами G7 для поддержки макроэкономической стабильности Украины перед лицом вызовов, связанных с полномасштабным российским вторжением, массированным разрушением критически важной инфраструктуры и подрывом традиционных маршрутов доставки украинского экспорта. Президент Зеленский отметил приверженность своей страны отстаиванию наших общих демократических ценностей и принципов, в том числе уважения прав человека и верховенства закона.

Сегодня мы, лидеры G7, вновь заверили Президента Зеленского в нашей неизменной готовности взять на себя дальнейшие обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее, чтобы Украина могла защищаться сейчас и сдерживать будущие акты агрессии. С этой целью мы будем продолжать оказывать военную и оборонную помощь Вооруженным силам Украины, продолжать поддерживать Украину в защите ее сетей от киберинцидентов и расширять наше сотрудничество, в том числе в сфере информационной безопасности. Мы будем и впредь поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности.

Вместе с международным сообществом мы, страны “Большой семерки”, предоставили и пообещали дополнительную поддержку с начала войны в размере более 24 млрд на 2022 год и последующий период как финансовыми, так и материальными средствами. В ближайшие недели мы увеличим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и предоставлять основные услуги своему населению, а также разработаем варианты – работая с украинскими властями и международными финансовыми учреждениями, – для поддержки долгосрочного восстановления и реконструкции. В связи с этим мы приветствуем учреждение Многостороннего донорского счета Международного валютного фонда для Украины и объявление Европейского союза о создании Трастового фонда солидарности с Украиной. Мы поддерживаем пакет поддержки Украины со стороны Группы Всемирного банка и Пакет мер Европейского банка реконструкции и развития по обеспечению устойчивости.

Мы призываем всех партнеров присоединиться к нашей поддержке украинского народа и беженцев, а также помочь Украине восстановить свое будущее.

Мы вновь заявляем о нашем осуждении неспровоцированной, неоправданной и незаконной военной агрессии России против Украины и неизбирательных ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, которые привели к ужасной гуманитарной катастрофе в самом сердце Европы. Мы потрясены массовыми человеческими жертвами, посягательствами на права человека и разрушениями, которые действия России причинили Украине.

Ни при каких обстоятельствах гражданские лица и лица, не принимающие активного участия в боевых действиях, не могут быть законными целями для ударов. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь Президента Путина, а также организаторов и пособников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом. С этой целью мы будем продолжать совместную работу с нашими союзниками и партнерами по всему миру. Мы подтверждаем нашу поддержку всех усилий по обеспечению полной подотчетности. Мы приветствуем и поддерживаем продолжающуюся работу по расследованию и сбору доказательств по этому поводу, в том числе Прокурором Международного уголовного суда, независимой комиссией по расследованию, уполномоченной Советом Организации Объединенных Наций по правам человека, и миссией экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Мы также осуждаем попытки России заменить демократически избранные украинские органы местного самоуправления нелегитимными. Мы никогда не признаем законность этих действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Мы будем продолжать противодействовать российской стратегии дезинформации, которая преднамеренно манипулирует мировой – в том числе российской, – общественностью в надежде скрыть вину российского режима в этой войне.

Наш беспрецедентный пакет скоординированных санкций уже значительно затруднил ведение Россией агрессивной войны, ограничив ее доступ к финансовым каналам и способность преследовать свои цели. Эти ограничительные меры уже оказывают существенное влияние на все секторы российской экономики – финансовый, торговый, оборонный, технологический и энергетический, – и со временем будут усиливать давление на Россию. Мы будем продолжать возлагать серьезные и немедленные экономические издержки на режим Президента Путина за эту неоправданную войну. Мы коллективно обязуемся принимать следующие меры в соответствии с нашими соответствующими юридическими полномочиями и процессами:

– a. Во-первых, мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти. Мы позаботимся о том, чтобы это было сделано своевременно и упорядоченно и таким образом, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных поставок. При этом мы будем работать друг с другом и с нашими партнерами над обеспечением стабильных и устойчивых глобальных поставок энергии и доступных цен для потребителей, в том числе путем ускорения сокращения нбеспрецедентный пакет скоординированных санкций ашей общей зависимости от ископаемого топлива и нашего перехода на экологически чистую энергию в соответствии с нашими целями в области климата.

– b. Во-вторых, мы примем меры, чтобы запретить или иным образом предотвратить предоставление ключевых услуг, на которые полагается Россия. Это усилит изоляцию России во всех секторах ее экономики.

– c. В-третьих, мы будем продолжать принимать меры против российских банков, связанных с мировой экономикой и имеющих системное значение для российской финансовой системы. Мы уже серьезно подорвали способность России финансировать свою агрессивную войну, подвергнув санкциям ее Центральный банк и ее крупнейшие финансовые институты.

– d. В-четвертых, мы будем продолжать наши усилия по борьбе с попытками российского режима распространять свою пропаганду. Респектабельные частные компании не должны приносить доход российскому режиму или его филиалам, питающим российскую военную машину.

– e. В-пятых, мы будем продолжать и усиливать нашу кампанию против представителей финансовой элиты и членов их семей, которые поддерживают Президента Путина в его военных усилиях и растрачивают ресурсы российского народа. В соответствии с нашими национальными полномочиями мы введем санкции в отношении дополнительных лиц.

13. Мы продолжаем работать с нашими международными партнерами и призываем их поддержать нас и предпринять аналогичные действия, в том числе для предотвращения уклонения от санкций, их обхода и обратного применения.

14. Война Президента Путина вызывает глобальные экономические потрясения, оказывая влияние на безопасность глобального энергоснабжения, поставок удобрений и продовольствия, а также на функционирование глобальных цепочек поставок в целом. Самые уязвимые страны пострадают сильнее всего. Вместе с партнерами по всему миру мы наращиваем наши усилия по противодействию этим неблагоприятным и пагубным последствиям этой войны.

15. Война Президента Путина против Украины ставит под серьезную угрозу глобальную продовольственную безопасность. Вместе с Организацией Объединенных Наций мы призываем Россию прекратить свою блокаду и все другие действия, которые еще больше препятствуют производству и экспорту продуктов питания в Украине, в соответствии с ее международными обязательствами. Невыполнение этого требования будет рассматриваться как посягательство на обеспечение мира продовольствием. Мы будем наращивать усилия, чтобы помочь Украине сохранить производство с учетом следующего сезона сбора урожая и экспорта, в том числе альтернативными маршрутами.

16. В поддержку Группы реагирования ООН на глобальные кризисы мы будем устранять причины и последствия глобального продовольственного кризиса в рамках Глобального альянса за продовольственную безопасность в качестве нашей совместной инициативы по обеспечению динамики и координации, а также других усилий. Мы будем тесно сотрудничать с международными партнерами и организациями за пределами G7, в том числе с целью преобразования политических обязательств в конкретные действия, как запланировано различными международными инициативами, такими как Миссия по обеспечению устойчивости в области продовольствия и сельского хозяйства (FARM), и ключевыми региональными информационно-просветительскими инициативами, в том числе в отношении африканских и средиземноморских стран. Мы подтверждаем, что наши пакеты санкций тщательно нацелены на то, чтобы не препятствовать доставке гуманитарной помощи или торговле сельскохозяйственной продукцией, и подтверждаем нашу приверженность избегать ограничений на экспорт продовольствия, которые затрагивают наиболее уязвимые группы населения.

17. “Большая семерка” и Украина едины в это трудное время и едины в своем стремлении обеспечить демократическое и процветающее будущее Украины. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить, чтобы Президент Путин выиграл войну против Украины. Во имя памяти всех тех, кто боролся за свободу во время Второй мировой войны, мы обязаны продолжать бороться за нее и сегодня, ради народа Украины, Европы и мирового сообщества.