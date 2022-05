Präsident Joe Biden, der Premierminister Mario Draghi im Weißen Haus empfing, sagte: "Was ich an Ihnen am meisten schätze, sind die Bemühungen von Anfang an, die NATO und die EU bei der Hilfe für die Ukraine in Einklang zu bringen." Verdiente Komplimente: Während der US-Kongress die Zuweisung von 40 Milliarden Dollar zur Bewaffnung der Kiewer Streitkräfte im Krieg gegen Russland genehmigt, die zusätzlich zu den bereits im März zugewiesenen 14 Milliarden Dollar kommen, hat Draghi daran gearbeitet, in Europa einen ähnlichen Kanal für die Finanzierung des Krieges durch einen "Solidaritäts-Treuhandfonds der Europäischen Union für die Ukraine" und ein "Resilienz Paket" für Kiew mit einem Anfangswert von 2 Milliarden US-Dollar durch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) zu öffnen.

Gleichzeitig haben Mario Draghi und die anderen G7-Staats- und Regierungschefs (darunter Kanada, Deutschland, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Italien, Japan und das Vereinigte Königreich) 24 Milliarden Dollar bereitgestellt, um die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Wichtig ist auch Draghis Rolle bei der von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds beschlossenen Finanzierung in Kiew, die sich zunächst auf etwa 5 Milliarden Dollar belief.

Mit dieser Finanzierung versorgten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten die Kiewer Streitkräfte in den Monaten vor und nach dem Krieg mit 85.000 Raketen, mehr als 50 Millionen Schuss Munition aller Kaliber, einschließlich Langstreckenhaubitzen, Drohnen und anderen fortschrittlichen Waffensystemen. Kiews Streitkräfte, einschließlich der des Asowschen Regiments und anderer Neonazi-Formationen, sind nicht nur bewaffnet, sondern werden auch von der NATO geführt.

Die kolossalen Ausgaben für den Krieg gegen Russland, die dazu bestimmt sind, zuzunehmen und dauerhaft zu werden, werden von den europäischen Staats-Bürgern durch Kürzungen der Sozialausgaben bezahlt. Hinzu kommen die wachsenden Kosten, die sich aus der EU-Richtlinie ergeben, alle Ukrainer, die - ohne Visum - in Italien und in anderen europäischen Ländern ankommen, willkommen zu heißen und zu halten.