Die Vereinigten Staaten haben – wie letzten Monat angekündigt – im Dezember damit begonnen, die neuen B61-12-Atombomben nach Italien und in andere europäische Länder zu schicken. Ein offizielles Dokument des US Air Force Department bestätigt dies. Es legt "Sicherheitsstandards für den Betrieb von C-17-Flugzeugen mit B61-12-Waffen im Verantwortungsbereich des United States European Command" fest. Dieser Bereich, in der Geographie des Pentagons, umfasst nicht nur die Europäische Union, sondern auch die gesamte Russische Föderation.

Das Dokument legt fest, welche Atomwaffen mit den C-17 Globemaster, den größten US-Militärtransportflugzeugen, transportiert werden. Sie bringen aus den Vereinigten Staaten die Bomben nach Europa, um zu ersetzen: die B61-3, B61-4 und B61-7. Eine einzelne B61-12 hat tatsächlich vier Leistungsoptionen, abhängig vom zu treffenden Objektiv. Die C-17 Globemaster – so heißt es im Dokument noch – tragen auch andere Atomwaffen: B61-11, W78 W80-1, B83-1, W87-0.

Die in dem Dokument aufgeführten Sicherheitsstandards bestätigen die Gefährlichkeit der Operationen des Ladens, Transportierens und Entladens von Kernwaffen. Es kann "die Wahrscheinlichkeit bestehen, ein Flugzeug mit Atomwaffen Brand an Bord zu erfahren" und ein Ausfall des Flugzeugs während des Fluges, das eine "Notlandung" oder den "Abwurf einer Atomwaffe" erzwingt.

Die Stationierung der neuen US-Atombomben auf unserem Staatsgebiet – Erstschlags Waffen (first strike) mit Präzisionsführung und Antibunkerfähigkeiten, die hauptsächlich durch F-35-Jäger eingesetzt werden – setzt Italien in der immer gefährlicheren Konfrontation zwischen der NATO und Russland an die vorderste Front. Damit verstößt Italien gegen den 1975 ratifizierten Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, in dem es heißt: "Jeder militärisch nichtnukleare Staat verpflichtet sich, weder direkt noch indirekt Atomwaffen von irgendjemandem zu erhalten."

Das Video-Programm endet mit einem Interview mit dem Historiker Franco Cardini über das Schweigen der italienischen Regierung und des italienischen Parlaments und die historische Phase, die wir erleben.