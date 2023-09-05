В XIX веке Германская и Австро-Венгерская империи планировали уничтожить своего конкурента - Российскую империю. С этой целью министерства иностранных дел Германии и Австро-Венгрии начали совместную секретную операцию - создание Лиги иностранных народов России (Liga der Fremdvölker Rußlands - LFR) [1].

В 1943 году Третий рейх учредил Антибольшевистский блок народов (АБН) с целью развала Советского Союза. По окончании Второй мировой войны Великобритания и США переманили на свою сторону нацистов и их пособников и сохранили АБН [2]. Однако, учитывая миллионы погибших, Фрэнк Визнер, второе лицо в ЦРУ, переписал её историю. Он издал несколько брошюр, в которых утверждалось, что АБН была создана в ходе Освобождения. Он утверждал, что народы Центральной Европы и Прибалтики вместе сражались как против нацистов, так и против Советов. Это явная ложь. На самом деле многие политические партии Центральной Европы выступали на стороне нацистов против Советов, формировали дивизии СС и обеспечивали почти полную охрану нацистских концлагерей.

Джон Лофтус, специальный прокурор Управления специальных расследований, подразделения Министерства юстиции США, свидетельствовал, что в 1980 году он обнаружил в небольшом городке в штате Нью-Джерси, Саут-Ривер, колонию бывших белорусских эсэсовцев. На въезде в город стоял украшенный эсэсовской символикой воинский мемориал, посвященный их погибшим товарищам, а вдали на кладбище находилась могила бывшего президента Белорусской Центральной Рады нациста Радослава Островского [3].

Часто считается, что Соединенные Штаты боролись с нацистами и судили их в Нюрнберге и Токио. Однако это не так. Хотя президент Рузвельт был убежденным либералом, он считал возможным вербовать предателей и ставить их себе на службу. Однако, хотя он не дожил до окончания конфликта, преступники, которыми он себя окружил, заняли самые высокие посты. Они захватили некоторые администрации и использовали их для достижения своих целей. То же самое произошло в ЦРУ.

Усилия Конгресса с комиссией Черча, раскрывшей преступления ЦРУ в 50-60-е годы, оказались безрезультатными. Весь этот мир предателей ушел в подполье, но не прекратил своей деятельности.

По этому пути пошли украинские интегральные националисты Дмитрий Донцов и его приспешники Степан Бандера и Ярослав Стецько. Первый, уже будучи тайным агентом кайзера Вильгельма II, а затем фюрера Адольфа Гитлера, был завербован ЦРУ, жил в Канаде и умер в 1973 году в Саут-Ривере (штат Нью-Джерси), как утверждается в статье Википедии. Он был одним из самых страшных серийных преступников Рейха. Во время войны он выехал из Украины и стал администратором Института Рейнарда Гейдриха в Праге. Он был одним из архитекторов «окончательного решения» цыганского и еврейского вопроса [4].

Его приспешники, Степан Бандера и Ярослав Стецько, были наняты ЦРУ в Мюнхене. Они отвечали за вещание радиостанции "Свободная Европа" на украинском языке и организовывали диверсионные операции в Советском Союзе. Степан Бандера совершил множество массовых убийств и провозгласил независимость Украины вместе с нацистами. Однако во время войны он тоже исчез из Украины. Он утверждал, что находился в "почетном плену" в концлагере. Это маловероятно, так как в 1944 г. Рейх поручил ему управление Украиной и борьбу с Советским Союзом. Возможно, он жил в штаб-квартире лагерной администрации в Заксенхаузене, где работал над нацистским проектом по уничтожению "рас", которые якобы разлагали арийцев. Во время холодной войны он разезжал по "свободному миру" и приехал в Канаду, чтобы предложить Дмитрию Донцову стать главой его организации [5].

Прошло время, и эти массовые преступники умерли, так и не дождавшись наказания. Их организации - ОУН и АБН - также должны были исчезнуть. Как бы не так. ОУН была восстановлена во время войны на Украине. АБН тоже. Сейчас у неё есть сайт. На нём можно прочитать послевоенные пропагандистские буклеты, утверждающие, что до падения рейха этой организации не существовало. Сейчас АБН продолжает действовать в рамках Форума свободных народов «пост-России», который пройдет 26-27-28 сентября в Лондоне, Париже и, возможно, Страсбурге. Его цель остаётся прежней: расчленение Российской Федерации на 41 отдельное государство. В происхождении этого форума сомневаться не приходится: заявляя о том, что он выступает от имени народов России, он не только обвиняет Москву, но и нападает на Китайскую Народную Республику, Северную Корею и Иран. В его документах затрагиваются также Венесуэла, Белоруссия и Сирия. АБН участвовала в создании и работе Всемирной антикоммунистической лиги [6], в которой встречались большинство диктаторов мира и которая теперь элегантно называется Всемирной лигой за свободу и демократию.

Форум свободных народов был создан ЦРУ в ответ на военное вмешательство России на Украине. За полтора года он собрался уже 7 раз - в Польше, Чехии, США, Швеции и европейском и японском парламентах. Одновременно ЦРУ создало правительства в изгнании для Белоруссии и Татарстана, как это было сделано в случае Ирака и Сирии. Их пока никто не признал, но Европейский союз их уже принял с почестями. К этим правительствам в изгнании следует добавить и ранее созданное правительство Ичкерии (Чеченская Республика).

Нынешняя структура не предназначена для достижения провозглашенной цели. Соединенные Штаты не намерены расчленять Российскую Федерацию, являющуюся ядерной державой. Большинство их руководителей осознают, что такое событие полностью дестабилизирует международные отношения и может спровоцировать ядерную войну. Нет, речь идет скорее о привлечении на службу США людей, которые надеются достичь невероятной цели - расчленить Россию.

Некоторые политические деятели играют в эту игру. Так, например, поступила бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга. В 2016 году она представила Европарламенту резолюцию о стратегических коммуникациях Европейского союза. Она разработала систему воздействия на все основные СМИ ЕС, которая оказалась эффективной. Или французский евродепутат-центрист Фредерик Пети. Еще в 2014 году первые лица его партии вышли на площадь Независимости в Киеве, чтобы сфотографироваться вместе с "интегральными националистами". Я не буду здесь упоминать бывшего российского депутата Илью Пономарева.

В том числе и аналитические центры, такие как Джеймстаунский фонд. Он был создан при содействии директора ЦРУ Уильяма Дж. Кейси после громкого побега из СССР. В 2020 году (т.е. еще до войны на Украине) он был запрещен в России, поскольку уже печатал документы о распаде России. Наконец, Гудзоновский институт, который финансируется Тайванем через его агентство - Всемирную лигу за свободу и демократию (бывшая Всемирная антикоммунистическая лига). Это позволило ему провести у себя сессию Форума свободных народов пост-России.