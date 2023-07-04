Российские и западные спецслужбы следили за ухудшением отношений между Евгением Пригожиным и Сергеем Шойгу, министром обороны России. Естественно, они по-разному интерпретировали ситуацию и поэтому делали разные прогнозы.

По мнению западных служб, этот конфликт поощрялся хозяином Кремля. Для него это был способ подтолкнуть обе стороны к максимальной отдаче. Однако соперничество между ними нарастало и в конечном итоге скорее разделило, чем укрепило русские силы. В этом случае можно было бы воспользоваться слабостью Москвы и приступить к реализации программы расчленения страны, разработанной в июле 2022 года, опираясь на различные меньшинства [1]. С таким предложением выступило ЦРУ перед американскими парламентариями за несколько дней до мятежа Евгения Пригожина.

Что касается российских спецслужб, то они воздерживались от вмешательства в управление президентом Путиным этим конфликтом, но понимали, что он неминуемо должен был обостриться. В какой-то момент некоторые военачальники и чиновники высокого ранга, недовольные существующим режимом, стали выступать за его смену, не становясь на чью-либо сторону конфликта. Их нужно было немедленно выявить и приступить к чистке государственного аппарата.

Конечно, никто не знал, что Евгений Пригожин будет действовать так, как он действовал, и когда он начнёт действовать. Поэтому, когда он в 02:30 направился в штаб в Ростове-на-Дону, никто не знал, было ли это частью противоборства между Вагнером и Министерством обороны или произошло что-то другое. Только ночью, когда он овладел Ростовом-на-Дону (07:30) и двинулся на Москву, все поняли, что пришло время действовать [2].

После этого ЦРУ, МИ-6 и Моссад активизировали свои контакты как в России, так и в других странах бывшего СССР, всё ещё являющихся союзниками Москвы, и в первую очередь в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане - трёх странах, где Запад за последние два года не смог организовать цветные революции.

Украинские лидеры попросили тысячу белорусов, воюющих под их флагом в полку имени Кастуся Калиновского, призвать своих близких свергнуть президента Александра Лукашенко. Аналогичные призывы были направлены против президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Западные структуры в Чечне, похоже, не отреагировали на призыв.

После обращения к нации (10 ч.) президент Владимир Путин связался по телефону с белорусским, казахским и узбекским коллегами (13.30). Он напомнил каждому из них, что они пережили бунты, разжигаемые Западом, и что они с ними справились. Он сказал, что Россия не дрогнет, и призвал их быть бдительными в своих странах.

Российская оппозиция в изгнании (т.е. те, кого поддерживает Запад) призвала к смене режима в Москве. Бывший олигарх Михаил Ходорковский, который был арестован за налоговое мошенничество в 2003 году, когда он собирался совершить госпереворот [3], написал в Твиттере, что восстание Пригожина доказало, что свержение Владимира Путина возможно, и что все должны быть готовы к этому событию. Шахматный чемпион Гарри Каспаров, бывший сторонник Бориса Ельцина, последовал его примеру. Он тоже считает, что реванш возможен. Адвокат Алексей Навальный, находящийся в заключении, дал понять, что поддерживает это движение.

Эти три человека - главные карты Запада в России. Вопреки утверждениям многих мировых СМИ, они вовсе не пользуются популярностью в своей стране, так же, как и лидеры проамериканской оппозиции в Ливии или Сирии во время военных операций против этих стран.

Все трое осуждают вторжение России на Украину, называя его империалистическим вмешательством. Они призывают к прекращению военных действий и к тому, чтобы российские лидеры предстали перед международным уголовным судом. В начале специальной военной операции они основали в Литве «Российский комитет действия», но он не нашёл поддержку в их собственной стране.

К всеобщему удивлению, мятеж закончился вечером (в 20.00), причем никто не знает, какое соглашение было подписано с Пригожиным. Мятеж продлился всего лишь 18 часов, что было слишком мало для того, чтобы западные и российские секретные службы смогли достичь своих целей.

А в Белоруссии вновь принялись за дело западные агенты. Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты, находящаяся в изгнании в Литве, создала правительство в изгнании, о котором она твердила с 24 февраля 2022 года (начало российской спецоперации). Она была принята европейскими властями, но они отказались признать это марионеточное правительство.

Украинские службы объявили, что ФСБ Росси включила Пригожина в список лиц, подлежащих ликвидации. Это чистая ложь, поскольку Владимир Путин дал слово не наказывать его. Газета Moscow Times (проамериканская) заверила, что генерал Сергей Суровикин арестован за пособничество мятежникам. Но на самом деле его допрашивают сотрудники ФСБ, и скоро он должен быть освобожден.