Может ли попытка «переворота» Евгения Пригожина переломить ситуацию на Украине? Таковым было желание НАТО, которое надеялось на то, что этот вооружённый мятеж разбудит спящих агентов в России. Великобритания и США хотели, таким образом, осуществить окончательное разделение страны, которое им не удалось осуществить в 1991 году [1]. Президент Путин установил крайний срок: 1 июля. В прошлом месяце Министерство обороны разослало проекты контрактов частным военным компаниям, чтобы спланировать их включение в состав армии. Но группа Вагнера отказалась ответить на это, а Евгений Пригожин принялся оскорблять министра и начальника Генштаба.

Важно понять, что на самом деле происходит: создание Россией частных военных компаний - это эквивалент того, что сделали Соединенные Штаты при министре обороны Дональде Рамсфельде, когда расширили использование ЧВК во внешних операциях Пентагона. Сначала это работало, но эти компании одновременно работали на ЦРУ, и неопределённость управления привела к ряду катастроф. Когда они работали исключительно на Пентагон, их руководители выступали публично, как Эрик Принс из ЧВК Blackwater. Но они никогда не выступали против министра обороны или Председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Кстати, ни американские бойцы из Blackwater, ни русские из «Вагнера» не являются наёмниками. Они сражаются за свою страну, и им платят за то, что они идут на непомерный риск, которого нельзя требовать от обычных солдат. А вот наемники, напротив, воюют за деньги под командованием иностранной державы.

То, что глава частной военной компании в течение двух месяцев публиковал подстрекательские видеоролики против командующих регулярными армиями, да еще в разгар военной операции, не было бы терпимо ни в одном государстве. Однако в России с Евгением Пригожиным дело обстояло именно так. Все корреспонденты, у которых мы брали интервью в течение этих двух месяцев, считали, что Кремль позволяет ему кричать, чтобы привлечь внимание Запада и скрыть от него проведение перестройки регулярной армии. Но в марте у многих уши стали вянуть, когда пошли разговоры о том, что Пригожин может баллотироваться в президенты Украины: неужели этот мошенник потерял чувство меры?

Западные спецслужбы сосредоточили свое внимание на Евгении Пригожине сразу, как только начались военные действия на Украине. 18 марта они обнародовали тысячу документов о его деятельности [2]. Их целью было разоблачить сеть созданных им компаний, чтобы придать убедительность обвинениям в том, что Россия не является антиколониальной державой, поскольку «Вагнер» грабит Африку. Но на самом деле эти документы показывают, что Пригожин - лжец и мошенник, а не то, что он ворует у стран, в которых он работает.

Он участвовал в борьбе против коррупции внутри российских вооруженных сил, но это не мешало ему самому быть коррупционером за пределами вооруженных сил. Возможно, что благодаря этим расследованиям западники нашли способ манипулировать им; этот человек одновременно патриот и отъявленный мошенник, осужденный в Советском Союзе. Мы об этом ничего не знаем и не узнаем, пока дело не будет завершено.

Факт остается фактом: Евгений Пригожин затеял предприятие, достойное олигархов ельцинского периода. Он утверждает, что министр обороны Сергей Шойгу ездил в Ростов-на-Дону, чтобы проследить за нанесением ударов по ЧВК «Вагнер». Он обвинил его в убийстве тысяч своих людей. В итоге он покинул фронт и прибыл в Ростов-на-Дону, где занял штаб Южного военного округа. Он объявил, что идет на Москву со своими 25 000 человек, чтобы свести счеты с министром обороны и начальником Генерального штаба.

В своем последнем видеоролике он заявил: «Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов, наших боевых товарищей. ... Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами. Это существо [министр обороны] будет арестовано».

У Вагнера действительно 25 000 человек, но не все они находятся на украинском фронте. Многие из них размещены в Азии и Африке. Более того, хотя у него есть вертолеты, у него нет самолетов, а значит, он не может атаковать Москву: его колонну разбомбили бы, ибо у него не будет возможности защитить себя.

Менее чем в течение суток все органы власти в Российской Федерации заявили о своей поддержке Кремлю. Президент Владимир Путин выступил по телевидению. Он напомнил о прецеденте 1917 года, когда Ленин вывел царскую Россию из Первой мировой войны, хотя она была близка к победе. Он призвал всех выполнять свои обязанности и служить Отечеству, а не личным авантюрам.

Во своём выступлении Владимир Путин высоко оценил мужество бойцов ЧВК «Вагнер», многие из которых погибли за свою страну. Он не возложил на них ответственность за сложившуюся ситуацию, но попросил их не идти за своим руководителем против государства, а значит, и против народа.

Завершая свое краткое обращение к нации, Президент Владимир Путин сказал: «Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее».

Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила дело против Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.

Украинские власти запустили в социальных сетях призыв к белорусской оппозиции воспользоваться российскими беспорядками, восстать и устранить президента Александра Лукашенко [3].

Российские спецслужбы, которые с самого начала наблюдали за всем происходящим и держались в тени, задержали на месте преступления предателей, которые разоблачили себя в Белоруссии и России.

Днем белорусский президент Александр Лукашенко, которому позвонил его российский коллега, связался с Евгением Пригожиным и убедил его отказаться от своих планов и вернуть войска на фронт. Владимир Путин дал слово, что будет соблюдать соглашение, которое мятежник подписал. А Пригожин заявил, что отказывается от своих планов по увольнению Шойгу и Герасимова.

На этом мятеж закончился.

Первое замечание. Не было никакой попытки «государственного переворота». У «Вагнера» не было возможности взять Москву, и Пригожин никогда не выступал с нападками на президента Путина. А Путин назвал это ничем иным, как «ударом в спину» российским силам на Украине.

Второе замечание. Это также не мятеж. ЧВК «Вагнер» подчиняется не министру обороны, а непосредственно администрации президента. Пригожин восстал против неё и только против неё. Его единственным требованием было остаться независимым от регулярной армии. Он готов был отказаться от военной деятельности, но не от бизнеса, которым он занимался на территориях, где шли бои. Этот человек, как мы уже говорили, является одновременно патриотом и мошенником.

Третье замечание. По словам президента Путина, речь идет о «вооруженном мятеже» и «оставлении поста». ЧВК «Вагнер» покинула фронт, но украинцы не осмелились или не смогли атаковать оставленный им участок фронта. Для русских нет ничего более презрительного, чем дезертирство. Именно поэтому Пригожин накануне передал видео, в котором утверждал, что Киев не бомбил Донбасс в течение предыдущих восьми лет, бесстыдно противореча данным ОБСЕ и Совета Безопасности ООН. Но это только хуже для него, ибо русские не любят, когда кто-то злоупотребляет их доверчивостью.

Следует отметить еще один момент. Выступая против президента Путина, Пригожин никого не убил. Его войска вошли в Ростов-на-Дону, не встретив никакого сопротивления. Регулярные российские войска не атаковали штаб ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге. Бойцы Пригожина не маршировали по Москве. Министерство обороны не выпустило ни одной ракеты по бойцам «Вагнера». Прокурор закрыл дело о мятеже. Бойцы «Вагнера», не принимавшие участия в восстании, были сразу же зачислены в регулярную армию. Три подразделения вернулись на фронт. А судьба бойцов, участвовавших в мятеже, будет решаться в каждом конкретном случае.

В целом, государство не пострадало. Победу одержали Российская Федерация и Белоруссия. Однако многие в России считают, что все это было в значительной степени инсценировано: мы стали свидетелями грозного мятежа, который сразу же угас. Единственное, что от него осталось, - это закравшееся у людей сомнение в компетенции военного командования и упрямая вера в героизм своих воинов.