Benjamin Netanyahu en sursis

Реакция Вашингтона, а затем и его главных союзников на «Конференцию за победу Израиля» и овации, устроенные раввину Узи Шарбафу в присутствии 12 действующих министров, коренным образом изменили ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, что этот раввин был приговорен в Израиле к пожизненному заключению за убийства арабов. Он утверждает, что является последователем «Банды Штерна», которая убила британского министра по делам колоний в 1944 году и специального посланника ООН графа Фольке Бернадотта в 1948 году.

Его группа действовала на протяжении всего периода холодной войны, совершая массовые убийства и зверства в Африке и Латинской Америке под видом борьбы с коммунизмом. В то время англосаксы считали этих террористов полезными для реализации своих планов [1]. Теперь это далеко не так, и ни Лондон, ни Вашингтон, знающие, на что они способны, не могут позволить обратить их против себя.

Конференция за победу Израиля стала прямой угрозой для англосаксов, и они пытаются привести в чувство Биньямина Нетаньяху [2]. Спустя несколько часов после этого Вашингтон принял чрезвычайные меры против еврейских супрематистов, которым он ранее потворствовал, включая запрет на сбор и перевод средств через западные банки. Лондон, Берлин, Париж и все его главные союзники последовали его примеру.

Президент США Джо Байден в последний раз попытался уговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на шестинедельное прекращение огня. Но Нетаньяху не изменил своей позиции, подтвердив намерение продолжать войну и атаковать Рафах. Тем не менее, он согласился отправить делегацию в Каир, чтобы возобновить прерванные в Париже переговоры. В итоге Джо Байден, ошеломленный заявлением о новой резне мирных жителей, в присутствии многочисленных свидетелей сказал, что Нетаньяху просто «засранец».

Между тем Израиль продолжал кампанию против Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Призвав распустить Агентство, поскольку 12 его сотрудников (т.е. 0,09% сотрудников в Газе) якобы принимали участие в операции «Потоп Аль-Аксы», ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС устроил свою штаб-квартиру в туннеле под штаб-квартирой БАПОР в Газе. А когда директор Агентства Филипп Лазарини заявил, что ничего не знает об этих обвинениях, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан написал в Твиттере: «Дело не в том, что вы не знаете, а в том, что вы не хотите знать. Мы показали туннели террористов под школами БАПОР и предоставили доказательства того, что ХАМАС использует БАПОР в своих целях. Мы просили вас провести всесторонний обыск всех объектов БАПОР в Газе. Но вы не только отказались, но и предпочли спрятать голову в песок. Возьмите на себя ответственность и уйдите со своего поста сегодня же. Каждый день мы находим все больше доказательств того, что в Газе ХАМАС – это ООН и наоборот. Нельзя доверять всему, что говорит ООН, или всему, что говорят о Газе».

Лишенное финансирования, Агентство готовилось закрыть свои двери. Оно сообщило правительствам Ливана и Иордании, что больше не сможет помогать не только жителям Газы и Западного берега, но и сотням тысяч беженцев, которых они приютили.

Неожиданно англосаксонский разворот изменил обстановку. Несколько стран возобновили финансирование БАПОР, а Иран призвал к спокойствию. Нападения на американские военные базы стали более редкими. Англосаксы и «Ось сопротивления» - непримиримые враги вплоть до прошлого месяца - вновь заговорили через посредников, а возможно, и напрямую. Повсеместно возобновились прерванные переговоры.

Вероятно, это затишье долго не продлится, но на данный момент у Запада те же интересы, что и у всех народов Ближнего Востока: положить конец убийственному безумию сионистов-ревизионистов. Вашингтон больше не рассматривает поражение Израиля как свое собственное поражение. Он больше не чувствует себя обязанным поддерживать против своей воли массовое убийство жителей Газы. Напротив, победа Израиля станет поражением для Соединенных Штатов, неспособных сохранить мир и причастных к массовым убийствам.

Этот поворот меняет всё.

В военном кабинете в Тель-Авиве уверенность в безнаказанности при любых обстоятельствах исчезает: без поддержки Вашингтона Хезболла разделается с Израилем в два счёта.

В самом Ливане Израиль больше не выглядит экстремистом, когда призывает к полному выполнению резолюции 1701. Он выведет свои войска из Южного Ливана, если Израиль тоже отведет свои силы, не от демаркационной линии, а от границы.

Ни Соединенные Штаты, ни Франция больше не упоминают о своих израильско-ливанских мирных предложениях. Для Вашингтона речь идёт о сепаратном мире и разделении «Оси сопротивления». То же самое и для Парижа, но с более сложной правовой базой и с ссылкой на соглашение Накуры (1996) и резолюцию 1701 (2006). При этом они надеются, что Хезболла продолжит оказывать давление на ЦАХАЛ на северной границе и не позволит ему атаковать Рафах в секторе Газа.

Тяжеловесы Ближнего Востока Египет, Саудовская Аравия, Турция и Иран, оставив свои разногласия в стороне, намерены объединиться, чтобы противостоять всеобщему врагу - сионистам-ревизионистам. Саудовская Аравия и Иран возобновили свои связи год назад благодаря услугам Китайской Народной Республики [3].

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Египет, чтобы встретиться со своим коллегой Абделем Фаттахом ас-Сисси, с которым он ранее отказывался разговаривать. В 2013 году, после того, когда президент Мохаммед Мурси сфальсифицировал свои выборы [4] и 40 миллионов египтян приняли участие в демонстрациях протеста, генерал ас-Сисси сверг его, и 33 миллиона египтян праздновали его свержение [5].

Египет срочно развернул на Синае огромный лагерь, способный приютить 1 миллион жителей Газы. Группа аль-Арджани должна завершить земляные работы и возведение ограждений к 23 февраля [6]. Палестинцам можно будет там спасаться от израильских бомб и укрыться. На помощь им придут Турция и Саудовская Аравия.

Очевидно, что никто не хочет, чтобы палестинцы были изгнаны со своей земли. Поэтому все планируют, что делать дальше: как свергнуть Биньямина Нетаньяху и приближенных к нему сионистов-ревизионистов.

Поэтому в ближайшие недели мы можем ожидать политический катаклизм в Израиле. А если Биньямин Нетаньяху исчезнет с политической сцены, то и украинцу Владимиру Зеленскому придется несладко.

Проблема в том, будут ли в этой суматохе все заинтересованные стороны выполнять свои обязательства и доводить совместный план до конца, или же некоторые игроки воспользуются неразберихой, стремясь навязать свои собственные решения.